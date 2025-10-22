לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - ספטמבר 2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש ספטמבר 2025
|
סוג מוצר
|
מ''ה
|
שם הקופה
|
תשואה לחודש 09.2025
|
תשואה מצטברת מתחילת שנה
|
תשואה מצטברת
|
תשואה מצטברת
|
תשואה מצטברת
|
סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים
|
יתרת נכסים באלפי ש''ח
|
12 חודשים המסתיימים ב- 09.2025
|
3 שנים המסתיימות ב- 09.2025
|
5 שנים המסתיימות ב- 09.2025
|
ל - 09.2025
|
השתלמות
|
964
|
הפניקס השתלמות כללי
|
1.94%
|
11.11%
|
15.68%
|
39.31%
|
56.78%
|
5.72%
|
20,555,058
|
968
|
הפניקס השתלמות מניות
|
3.35%
|
18.62%
|
26.00%
|
66.22%
|
104.01%
|
11.62%
|
3,325,762
|
13264
|
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500
|
2.68%
|
3.70%
|
4.56%
|
77.93%
|
102.53%
|
10.10%
|
11,336,755
|
8629
|
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
1.58%
|
3.29%
|
0.22%
|
29.60%
|
37.61%
|
6.77%
|
582,722
|
גמל
|
9916
|
הפניקס גמל לבני 50 ומטה
|
2.28%
|
12.98%
|
18.23%
|
42.97%
|
62.07%
|
6.79%
|
9,885,238
|
9529
|
הפניקס גמל לבני 50 עד 60
|
1.98%
|
11.22%
|
15.86%
|
39.83%
|
53.88%
|
5.88%
|
6,563,321
|
401
|
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
|
1.39%
|
8.37%
|
11.96%
|
28.66%
|
39.25%
|
4.26%
|
9,250,865
|
961
|
הפניקס גמל מניות
|
3.47%
|
18.65%
|
26.26%
|
66.97%
|
104.80%
|
11.72%
|
2,023,673
|
13263
|
הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500
|
2.68%
|
3.71%
|
4.57%
|
78.14%
|
102.55%
|
10.11%
|
6,110,040
|
גמל להשקעה
|
7975
|
הפניקס גמל להשקעה מניות
|
3.51%
|
18.71%
|
26.31%
|
68.41%
|
94.17%
|
11.20%
|
748,648
|
7909
|
הפניקס גמל להשקעה כללי
|
1.59%
|
3.22%
|
0.20%
|
29.27%
|
35.63%
|
6.47%
|
109,553
|
13250
|
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
|
2.68%
|
3.70%
|
4.56%
|
77.98%
|
102.13%
|
10.09%
|
4,039,525
|
7909
|
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
1.59%
|
3.22%
|
0.20%
|
29.27%
|
35.63%
|
6.47%
|
109,553
|
פנסיה
|
9974
|
*פנסיה לבני 50 ומטה
|
2.31%
|
13.00%
|
17.93%
|
48.71%
|
78.88%
|
5.93%
|
57,457,371
|
9975
|
פנסיה לבני 50 עד 60
|
2.07%
|
11.98%
|
16.26%
|
44.94%
|
67.01%
|
5.12%
|
13,417,887
|
9976
|
פנסיה לבני 60 ומעלה
|
1.46%
|
9.05%
|
12.06%
|
33.35%
|
48.13%
|
3.70%
|
5,484,585
|
2187
|
פנסיה מסלול מניות
|
2.87%
|
15.64%
|
21.06%
|
56.53%
|
88.95%
|
8.61%
|
13,266,026
|
13335
|
*פנסיה מחקה מדד s&p500
|
2.26%
|
4.59%
|
5.47%
|
63.30%
|
87.70%
|
7.53%
|
21,599,897
|
"
|
* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)
|
*
|
{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.
|
**
|
(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.