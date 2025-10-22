תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - ספטמבר 2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - ספטמבר 2025

 

 
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 
אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש ספטמבר 2025

 

סוג מוצר

מ''ה

שם הקופה

תשואה לחודש 09.2025

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

יתרת נכסים  באלפי ש''ח
 

 12 חודשים המסתיימים ב- 09.2025

 3 שנים המסתיימות ב- 09.2025

 5 שנים המסתיימות ב- 09.2025

ל - 09.2025
 

השתלמות

964

הפניקס השתלמות כללי

1.94%

11.11%

15.68%

39.31%

56.78%

5.72%

20,555,058
 

968

הפניקס השתלמות מניות

3.35%

18.62%

26.00%

66.22%

104.01%

11.62%

3,325,762
 

13264

הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500

2.68%

3.70%

4.56%

77.93%

102.53%

10.10%

11,336,755
 

8629

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

1.58%

3.29%

0.22%

29.60%

37.61%

6.77%

582,722
 

גמל

9916

הפניקס גמל  לבני 50 ומטה

2.28%

12.98%

18.23%

42.97%

62.07%

6.79%

9,885,238
 

9529

הפניקס גמל לבני 50 עד 60

1.98%

11.22%

15.86%

39.83%

53.88%

5.88%

6,563,321
 

401

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

1.39%

8.37%

11.96%

28.66%

39.25%

4.26%

9,250,865
 

961

הפניקס גמל מניות

3.47%

18.65%

26.26%

66.97%

104.80%

11.72%

2,023,673
 

13263

הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500

2.68%

3.71%

4.57%

78.14%

102.55%

10.11%

6,110,040
 

גמל להשקעה

7975

הפניקס גמל להשקעה מניות

3.51%

18.71%

26.31%

68.41%

94.17%

11.20%

748,648
 

7909

הפניקס גמל להשקעה כללי

1.59%

3.22%

0.20%

29.27%

35.63%

6.47%

109,553
 

13250

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500

2.68%

3.70%

4.56%

77.98%

102.13%

10.09%

4,039,525
 

7909

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

1.59%

3.22%

0.20%

29.27%

35.63%

6.47%

109,553
 

פנסיה

9974

*פנסיה לבני 50 ומטה

2.31%

13.00%

17.93%

48.71%

78.88%

5.93%

57,457,371
 

9975

פנסיה לבני 50 עד 60

2.07%

11.98%

16.26%

44.94%

67.01%

5.12%

13,417,887
 

9976

פנסיה לבני 60 ומעלה

1.46%

9.05%

12.06%

33.35%

48.13%

3.70%

5,484,585
 

2187

פנסיה מסלול מניות

2.87%

15.64%

21.06%

56.53%

88.95%

8.61%

13,266,026
 

13335

 *פנסיה מחקה מדד s&p500

2.26%

4.59%

5.47%

63.30%

87.70%

7.53%

21,599,897
   

"

                
 

* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)

              

*

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.

              

**

(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.

              
 
x