משק אנרגיה חברת החשמל של העתיד, היום!

משק אנרגיה בניהולו של אבנר ארד, הפועלת בתחום הייצור ואספקת אנרגיה, פרסמה הבוקר בכנס משקיעים את יעדיה לשנת 2030, והציגה יעד של הכפלת כושר הייצור המצרפי, הצפוי להגיע לכ-5.5 GW עד 2030.
משק אנרגיה, מייצרת היום הספק מצרפי בסך של כ-2.8 GW מאנרגיה קונבנציונאלית, מתחדשות ואגירה, ופועלת בתחום אספקת החשמל בין היתר אמצעות סלקום אנרג׳י. ע״פ דוח רשות החשמל, משק החשמל צפוי לגדול ל-42 GW ב-2030, ומשק אנרגיה פועלת להגדיל את פעילותה כך שב-2030 תכפיל את הספק היצור, כך שתחזיק כ-20% מההספק הקונבנציונאלי הצפוי (תחת דליה חברות אנרגיה), 20% מתוספת ההספק הסולארי הצפוי ו-15% מההספק הצפוי לאגירה עצמאית. לצד זאת, צופה משק אנרגיה כי תהיה בעלת נתח שוק של 20% משוק אספקת החשמל.
אבנר ארד, מנכ״ל החברה ציין היום: ״משק אנרגיה שמה לעצמה יעד להיות חברת החשמל של העתיד כבר היום. ובנתה לאורך השנים שלוש יכולות הנשענות על תשתית ייצור רחבה, יכולת מוכחת ליזום ולהקים פרויקטים מקצה לקצה, וחוסן פיננסי משמעותי – הן שמבדלות אותנו מהשוק. בזכות השילוב הזה אנחנו לא רק מגיבים לביקושים, אלא מובילים מהלכים, יוצרים מקורות צמיחה חדשים ומייצרים ערך אמיתי לכלל בעלי העניין. אני גאה להוביל את החברה בשלוש השנים האחרונות ומבקש בהזדמנות זו להודות להנהלה ולעובדי החברה. אני מצפה להמשך צמיחתה של החברה וליעדים והאתגרים שעומדים בפנינו וסומך על היכולות של העובדים שלנו.”