לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תשואות מנורה פנסיה, ספטמבר 2025
נכסים ליום 30.09.2025 בש''ח
תשואה לחודש הדיווח
תשואה מתחילת שנה
תשואה מצטברת 12 חודשים
תשואה מצטברת 36 חודשים
תשואה מצטברת 60 חודשים
הערות
ממוצע 3 שנים
ממוצע 5 שנים
מנורה מבטחים פנסיה
מנורה מבטחים פנסיה - כללי
108,259,322,449
2.55%
12.25%
15.61%
42.51%
68.93%
12.53%
11.06%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות
9,684,692,587
3.40%
15.93%
20.08%
59.72%
94.27%
16.89%
14.20%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
27,676,870,747
1.52%
8.36%
10.25%
32.72%
32.72%
9.89%
5.82%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030
9,770,836,583
1.74%
8.99%
11.35%
31.94%
52.73%
9.68%
8.84%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040
18,679,117,568
2.48%
12.16%
15.14%
42.28%
68.29%
12.47%
10.97%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055
13,001,086,812
2.86%
13.94%
17.35%
48.44%
77.42%
14.07%
12.15%
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח
339,382,845
1.53%
6.89%
4.88%
37.12%
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2021
11.10%
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות
6,436,879,135
1.35%
6.23%
4.83%
50.17%
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2021
14.51%
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר
427,177,549
1.49%
5.77%
13.33%
המסלול הופעל בחודש מרס 2023
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש
595,239,405
1.35%
9.82%
12.75%
המסלול הופעל בחודש ינואר 2023
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500
17,295,036,581
2.20%
4.45%
5.81%
המסלול הופעל בחודש אפריל 2022
