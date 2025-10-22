תיק אישי
לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תשואות פנסיה מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

 

 
תשואות פנסיה מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstimeתשואות פנסיה מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstime
 
מיכאל לוי
22/10/2025

תשואות מנורה פנסיה, ספטמבר 2025

 

 

נכסים ליום 30.09.2025  בש''ח

תשואה לחודש הדיווח

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

הערות

ממוצע 3 שנים

ממוצע 5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה

מנורה מבטחים פנסיה - כללי

       108,259,322,449

2.55%

12.25%

15.61%

42.51%

68.93%

 

12.53%

11.06%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות

             9,684,692,587

3.40%

15.93%

20.08%

59.72%

94.27%

 

16.89%

14.20%

 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

          27,676,870,747

1.52%

8.36%

10.25%

32.72%

32.72%

 

9.89%

5.82%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

             9,770,836,583

1.74%

8.99%

11.35%

31.94%

52.73%

 

9.68%

8.84%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

          18,679,117,568

2.48%

12.16%

15.14%

42.28%

68.29%

 

12.47%

10.97%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

          13,001,086,812

2.86%

13.94%

17.35%

48.44%

77.42%

 

14.07%

12.15%

מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח

                 339,382,845

1.53%

6.89%

4.88%

37.12%

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

11.10%

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות

             6,436,879,135

1.35%

6.23%

4.83%

50.17%

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

14.51%

 

מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר

                 427,177,549

1.49%

5.77%

13.33%

 

 

המסלול הופעל בחודש מרס 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש

                 595,239,405

1.35%

9.82%

12.75%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500

          17,295,036,581

2.20%

4.45%

5.81%

 

 

המסלול הופעל בחודש אפריל 2022

 

 
x