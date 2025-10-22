לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

|
שם קופה
|
מנורה מבטחים אמיר כללי
|
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית
|
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח
|
מס' קופה במס הכנסה
|
260
|
1280
|
1359
|
9792
|
1364
|
1343
|
9793
|
9794
|
9795
|
13355
|
תשואת חודש הדיווח
|
2.10%
|
1.74%
|
0.97%
|
2.34%
|
4.12%
|
0.34%
|
2.83%
|
1.80%
|
2.14%
|
1.56%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
10.04%
|
8.59%
|
4.99%
|
11.02%
|
19.63%
|
3.28%
|
13.37%
|
8.51%
|
11.01%
|
6.15%
|
סך נכסים באלפי שח
|
462,278
|
588,875
|
427,254
|
4,675,873
|
451,646
|
135,046
|
4,274,039
|
2,873,093
|
73,113
|
397,475
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
12.09%
|
9.98%
|
2.91%
|
11.47%
|
20.95%
|
4.40%
|
13.79%
|
8.92%
|
9.10%
|
7.62%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
13.02%
|
11.70%
|
8.05%
|
13.95%
|
24.99%
|
4.42%
|
16.94%
|
11.27%
|
14.52%
|
3.22%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
36.50%
|
28.94%
|
9.21%
|
36.79%
|
71.58%
|
12.43%
|
44.43%
|
27.68%
|
31.37%
|
35.48%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
50.95%
|
37.58%
|
3.87%
|
51.16%
|
102.97%
|
12.20%
|
59.70%
|
32.97%
|
31.18%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
10.93%
|
8.84%
|
2.98%
|
11.01%
|
19.72%
|
3.98%
|
13.04%
|
8.49%
|
9.52%
|
10.65%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
8.58%
|
6.59%
|
0.76%
|
8.61%
|
15.21%
|
2.33%
|
9.82%
|
5.87%
|
5.58%
|
0.00%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח
|
מבטחים מרכזית לפיצויים
|
מנורה מבטחים יותר מסלול ד'
|
מס' קופה במס הכנסה
|
13356
|
13946
|
14272
|
14271
|
14351
|
14679
|
827
|
119
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.45%
|
2.60%
|
1.23%
|
1.49%
|
1.28%
|
0.61%
|
1.93%
|
1.70%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
5.92%
|
3.47%
|
9.10%
|
5.43%
|
7.04%
|
4.04%
|
9.53%
|
7.94%
|
סך נכסים באלפי שח
|
767,407
|
953,672
|
524,159
|
195,331
|
699
|
91,707
|
86,744
|
887,615
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
13.33%
|
25.68%
|
11.40%
|
16.54%
|
0.79%
|
5.37%
|
9.22%
|
9.16%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
3.66%
|
4.85%
|
12.11%
|
14.79%
|
-0.92%
|
5.65%
|
12.31%
|
10.38%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
57.31%
|
74.62%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
30.67%
|
27.86%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
34.42%
|
36.20%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
16.30%
|
20.42%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
9.33%
|
8.54%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.09%
|
6.37%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות
|
מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים השתלמות הלכה
|
מס' קופה במס הכנסה
|
828
|
1256
|
1114
|
1409
|
13357
|
9662
|
11408
|
11409
|
13873
|
14676
|
13869
|
תשואת חודש הדיווח
|
2.43%
|
4.11%
|
0.34%
|
4.11%
|
1.59%
|
0.81%
|
1.24%
|
0.92%
|
2.60%
|
1.75%
|
2.11%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
11.75%
|
19.80%
|
3.29%
|
11.03%
|
6.36%
|
3.95%
|
9.27%
|
7.24%
|
3.46%
|
13.08%
|
9.93%
|
סך נכסים באלפי שח
|
11,885,798
|
1,098,050
|
175,158
|
749,876
|
561,653
|
1,576,803
|
965,130
|
122,441
|
2,897,246
|
606,515
|
107,384
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
12.10%
|
20.68%
|
4.41%
|
16.94%
|
7.53%
|
5.27%
|
11.75%
|
6.95%
|
25.68%
|
17.08%
|
8.38%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
15.13%
|
25.35%
|
4.43%
|
9.21%
|
3.34%
|
5.88%
|
12.43%
|
9.53%
|
4.84%
|
16.68%
|
13.42%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
37.88%
|
70.36%
|
12.51%
|
74.27%
|
36.79%
|
16.67%
|
36.05%
|
20.75%
|
74.32%
|
0.00%
|
27.77%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
52.37%
|
102.26%
|
12.02%
|
77.39%
|
0.00%
|
20.43%
|
41.47%
|
19.31%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
11.30%
|
19.43%
|
4.01%
|
20.34%
|
11.01%
|
5.27%
|
10.81%
|
6.49%
|
20.35%
|
0.00%
|
8.51%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
8.79%
|
15.13%
|
2.30%
|
12.15%
|
0.00%
|
3.79%
|
7.19%
|
3.59%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
גמל להשקעה כללי
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)
|
גמל להשקעה מסלול הלכה
|
מס' קופה במס הכנסה
|
15466
|
11320
|
11321
|
11322
|
11323
|
8675
|
8678
|
8683
|
8684
|
8693
|
8716
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.49%
|
1.92%
|
1.09%
|
2.41%
|
4.23%
|
2.47%
|
1.29%
|
1.76%
|
0.91%
|
0.34%
|
2.19%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
4.43%
|
10.31%
|
5.77%
|
11.59%
|
19.82%
|
12.04%
|
5.92%
|
13.32%
|
6.42%
|
3.32%
|
10.44%
|
סך נכסים באלפי שח
|
85,536
|
137,558
|
584,702
|
176,649
|
288,411
|
1,296,935
|
46,704
|
462,442
|
65,359
|
36,400
|
41,486
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
0.00%
|
11.52%
|
6.90%
|
12.08%
|
20.65%
|
12.67%
|
4.44%
|
18.03%
|
8.00%
|
4.45%
|
9.35%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
4.43%
|
13.75%
|
8.39%
|
14.59%
|
25.03%
|
15.34%
|
8.31%
|
17.28%
|
8.53%
|
4.46%
|
13.85%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
0.00%
|
35.80%
|
20.27%
|
38.99%
|
70.31%
|
39.53%
|
14.72%
|
63.29%
|
24.49%
|
12.56%
|
31.05%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
40.36%
|
23.25%
|
51.10%
|
102.41%
|
51.51%
|
12.27%
|
89.86%
|
26.13%
|
12.07%
|
32.26%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
0.00%
|
10.74%
|
6.35%
|
11.60%
|
19.42%
|
11.74%
|
4.68%
|
17.76%
|
7.57%
|
4.02%
|
9.43%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
7.02%
|
4.27%
|
8.61%
|
15.15%
|
8.66%
|
2.34%
|
13.68%
|
4.75%
|
2.30%
|
5.75%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר
|
מנורה מרכזית לפיצויים כללי
|
מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות
|
מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות
|
מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה
|
מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60
|
מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה
|
מור מנורה מבטחים מסלול מניות
|
מור מנורה מבטחים משולב סחיר
|
מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש
|
מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P500
|
מס' קופה במס הכנסה
|
13353
|
13354
|
13874
|
14678
|
15465
|
1144
|
1145
|
1374
|
9789
|
9790
|
9791
|
1294
|
14403
|
14404
|
15421
|
תשואת חודש הדיווח
|
4.83%
|
1.59%
|
2.61%
|
1.23%
|
1.49%
|
2.51%
|
1.12%
|
0.98%
|
2.84%
|
2.50%
|
1.77%
|
4.18%
|
1.44%
|
1.87%
|
2.60%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
7.36%
|
6.57%
|
3.41%
|
9.16%
|
4.08%
|
12.30%
|
5.99%
|
5.10%
|
13.31%
|
11.80%
|
9.09%
|
20.01%
|
4.75%
|
9.96%
|
3.42%
|
סך נכסים באלפי שח
|
216,040
|
66,967
|
738,383
|
96,224
|
25,419
|
144,333
|
81,459
|
28,983
|
660,113
|
90,318
|
22,569
|
207,536
|
3,319
|
12,893
|
68,219
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
16.48%
|
7.51%
|
25.60%
|
11.23%
|
0.00%
|
12.27%
|
6.16%
|
2.97%
|
13.67%
|
12.35%
|
9.14%
|
21.34%
|
13.68%
|
10.48%
|
-3.66%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
10.58%
|
3.62%
|
4.80%
|
12.15%
|
4.08%
|
15.75%
|
8.34%
|
8.20%
|
16.67%
|
15.28%
|
12.27%
|
25.83%
|
7.75%
|
13.17%
|
-0.37%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
64.41%
|
37.54%
|
73.66%
|
0.00%
|
0.00%
|
39.34%
|
19.63%
|
9.42%
|
44.67%
|
39.94%
|
28.96%
|
73.70%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
48.35%
|
18.57%
|
4.62%
|
61.56%
|
49.11%
|
32.60%
|
105.52%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
18.03%
|
11.21%
|
20.20%
|
0.00%
|
0.00%
|
11.69%
|
6.16%
|
3.05%
|
13.10%
|
11.85%
|
8.85%
|
20.21%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
8.21%
|
3.47%
|
0.91%
|
10.07%
|
8.32%
|
5.81%
|
15.50%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
שם קופה
|
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי
|
אומגה קרן השתלמות מסלול מניות
|
אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
|
מס' קופה במס הכנסה
|
286
|
1446
|
14418
|
תשואת חודש הדיווח
|
2.26%
|
4.16%
|
4.86%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
11.42%
|
20.03%
|
7.56%
|
סך נכסים באלפי שח
|
2,045,596
|
102,201
|
21,393
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
13.30%
|
21.75%
|
12.51%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
14.83%
|
26.24%
|
10.72%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
41.37%
|
72.18%
|
0.00%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
54.65%
|
104.38%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
12.23%
|
19.86%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
9.11%
|
15.37%
|
0.00%