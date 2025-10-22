לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תיק אישי
תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

 

 
מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוימיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי
 
מורן שקד
22/10/2025

שם קופה

מנורה מבטחים אמיר כללי

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח

מס' קופה במס הכנסה

260

1280

1359

9792

1364

1343

9793

9794

9795

13355

תשואת חודש הדיווח

2.10%

1.74%

0.97%

2.34%

4.12%

0.34%

2.83%

1.80%

2.14%

1.56%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

10.04%

8.59%

4.99%

11.02%

19.63%

3.28%

13.37%

8.51%

11.01%

6.15%

סך נכסים באלפי שח

                                  462,278

                               588,875

                    427,254

                      4,675,873

                          451,646

                          135,046

                       4,274,039

                2,873,093

                             73,113

                       397,475

תשואה מצטברת בשנה קודמת

12.09%

9.98%

2.91%

11.47%

20.95%

4.40%

13.79%

8.92%

9.10%

7.62%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

13.02%

11.70%

8.05%

13.95%

24.99%

4.42%

16.94%

11.27%

14.52%

3.22%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

36.50%

28.94%

9.21%

36.79%

71.58%

12.43%

44.43%

27.68%

31.37%

35.48%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

50.95%

37.58%

3.87%

51.16%

102.97%

12.20%

59.70%

32.97%

31.18%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

10.93%

8.84%

2.98%

11.01%

19.72%

3.98%

13.04%

8.49%

9.52%

10.65%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

8.58%

6.59%

0.76%

8.61%

15.21%

2.33%

9.82%

5.87%

5.58%

0.00%

 

שם קופה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח

מבטחים מרכזית לפיצויים

מנורה מבטחים יותר מסלול ד'

מס' קופה במס הכנסה

13356

13946

14272

14271

14351

14679

827

119

תשואת חודש הדיווח

1.45%

2.60%

1.23%

1.49%

1.28%

0.61%

1.93%

1.70%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

5.92%

3.47%

9.10%

5.43%

7.04%

4.04%

9.53%

7.94%

סך נכסים באלפי שח

                                   767,407

                       953,672

                               524,159

                    195,331

                             699

                       91,707

                       86,744

                 887,615

תשואה מצטברת בשנה קודמת

13.33%

25.68%

11.40%

16.54%

0.79%

5.37%

9.22%

9.16%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

3.66%

4.85%

12.11%

14.79%

-0.92%

5.65%

12.31%

10.38%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

57.31%

74.62%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

30.67%

27.86%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

34.42%

36.20%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

16.30%

20.42%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

9.33%

8.54%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.09%

6.37%

 

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות

מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים השתלמות הלכה

מס' קופה במס הכנסה

828

1256

1114

1409

13357

9662

11408

11409

13873

14676

13869

תשואת חודש הדיווח

2.43%

4.11%

0.34%

4.11%

1.59%

0.81%

1.24%

0.92%

2.60%

1.75%

2.11%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

11.75%

19.80%

3.29%

11.03%

6.36%

3.95%

9.27%

7.24%

3.46%

13.08%

9.93%

סך נכסים באלפי שח

                          11,885,798

                          1,098,050

                    175,158

                          749,876

                          561,653

                      1,576,803

                           965,130

                    122,441

                      2,897,246

                       606,515

                                   107,384

תשואה מצטברת בשנה קודמת

12.10%

20.68%

4.41%

16.94%

7.53%

5.27%

11.75%

6.95%

25.68%

17.08%

8.38%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

15.13%

25.35%

4.43%

9.21%

3.34%

5.88%

12.43%

9.53%

4.84%

16.68%

13.42%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

37.88%

70.36%

12.51%

74.27%

36.79%

16.67%

36.05%

20.75%

74.32%

0.00%

27.77%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

52.37%

102.26%

12.02%

77.39%

0.00%

20.43%

41.47%

19.31%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

11.30%

19.43%

4.01%

20.34%

11.01%

5.27%

10.81%

6.49%

20.35%

0.00%

8.51%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

8.79%

15.13%

2.30%

12.15%

0.00%

3.79%

7.19%

3.59%

0.00%

0.00%

0.00%

 

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

גמל להשקעה כללי

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)

גמל להשקעה מסלול הלכה

מס' קופה במס הכנסה

15466

11320

11321

11322

11323

8675

8678

8683

8684

8693

8716

תשואת חודש הדיווח

1.49%

1.92%

1.09%

2.41%

4.23%

2.47%

1.29%

1.76%

0.91%

0.34%

2.19%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

4.43%

10.31%

5.77%

11.59%

19.82%

12.04%

5.92%

13.32%

6.42%

3.32%

10.44%

סך נכסים באלפי שח

                          85,536

                               137,558

                    584,702

                   176,649

                    288,411

                1,296,935

                    46,704

              462,442

                    65,359

                   36,400

                       41,486

תשואה מצטברת בשנה קודמת

0.00%

11.52%

6.90%

12.08%

20.65%

12.67%

4.44%

18.03%

8.00%

4.45%

9.35%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

4.43%

13.75%

8.39%

14.59%

25.03%

15.34%

8.31%

17.28%

8.53%

4.46%

13.85%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

0.00%

35.80%

20.27%

38.99%

70.31%

39.53%

14.72%

63.29%

24.49%

12.56%

31.05%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

40.36%

23.25%

51.10%

102.41%

51.51%

12.27%

89.86%

26.13%

12.07%

32.26%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

0.00%

10.74%

6.35%

11.60%

19.42%

11.74%

4.68%

17.76%

7.57%

4.02%

9.43%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

7.02%

4.27%

8.61%

15.15%

8.66%

2.34%

13.68%

4.75%

2.30%

5.75%

 

שם קופה

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר

מנורה מרכזית לפיצויים כללי

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות

מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה

מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60

מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה

מור מנורה מבטחים מסלול מניות

מור מנורה מבטחים משולב סחיר

מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש

מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P500

מס' קופה במס הכנסה

13353

13354

13874

14678

15465

1144

1145

1374

9789

9790

9791

1294

14403

14404

15421

תשואת חודש הדיווח

4.83%

1.59%

2.61%

1.23%

1.49%

2.51%

1.12%

0.98%

2.84%

2.50%

1.77%

4.18%

1.44%

1.87%

2.60%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

7.36%

6.57%

3.41%

9.16%

4.08%

12.30%

5.99%

5.10%

13.31%

11.80%

9.09%

20.01%

4.75%

9.96%

3.42%

סך נכסים באלפי שח

                    216,040

                    66,967

                    738,383

                    96,224

                    25,419

                 144,333

                   81,459

               28,983

            660,113

               90,318

      22,569

   207,536

         3,319

      12,893

      68,219

תשואה מצטברת בשנה קודמת

16.48%

7.51%

25.60%

11.23%

0.00%

12.27%

6.16%

2.97%

13.67%

12.35%

9.14%

21.34%

13.68%

10.48%

-3.66%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

10.58%

3.62%

4.80%

12.15%

4.08%

15.75%

8.34%

8.20%

16.67%

15.28%

12.27%

25.83%

7.75%

13.17%

-0.37%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

64.41%

37.54%

73.66%

0.00%

0.00%

39.34%

19.63%

9.42%

44.67%

39.94%

28.96%

73.70%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

48.35%

18.57%

4.62%

61.56%

49.11%

32.60%

105.52%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

18.03%

11.21%

20.20%

0.00%

0.00%

11.69%

6.16%

3.05%

13.10%

11.85%

8.85%

20.21%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

8.21%

3.47%

0.91%

10.07%

8.32%

5.81%

15.50%

0.00%

0.00%

0.00%

 

שם קופה

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

אומגה קרן השתלמות מסלול מניות

אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות

מס' קופה במס הכנסה

286

1446

14418

תשואת חודש הדיווח

2.26%

4.16%

4.86%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

11.42%

20.03%

7.56%

סך נכסים באלפי שח

                             2,045,596

                               102,201

                       21,393

תשואה מצטברת בשנה קודמת

13.30%

21.75%

12.51%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

14.83%

26.24%

10.72%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

41.37%

72.18%

0.00%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

54.65%

104.38%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

12.23%

19.86%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

9.11%

15.37%

0.00%

 

