בנק ישראל חושף את פערי הריביות: 1.9% על עו"ש זכות מול 12%- על המינוס

פירוט מלא ניתן למצוא ב"קו המשווה" באתר בנק ישראל:
https://www.boi.org.il/information/interestrates/compare/
הנתונים זמינים גם בקובץ אקסל באתר: https://www.boi.org.il/boi_files/Pikuah/g060a.xls
*יתרות עו״ש*
בחודש אוגוסט, יתרת עו"ש בזכות היא כ - 232 מיליארדי ש"ח , מתוכם כ – 5.3% נושא ריבית והריבית הממוצעת על העו"ש בזכות שנושא ריבית היא 1.9%.
בחודש אוגוסט, יתרת עו"ש בחובה היא 9.5 מיליארדי ש"ח, הריבית הממוצעת על המינוס היא 12%.
פיקדונות (ריבית קבועה ומשתנה) - נתוני ספטמבר
בחודש ספטמבר סך הפיקדונות של משקי הבית שהופקדו – כ-38.8 מיליארד ש"ח.
רוב הפיקדונות היומיים ניתנים בריבית משתנה, ריבית ממוצעת 1.47.
פיקדונות שבועיים גם כן ניתנים לרוב בריבית משתנה, הריבית הממוצעת היא 3.49.
פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים (כולל פיקדונות שנתיים), ניתנים לרוב בריבית קבועה, ממוצע המערכת הוא 4.18%.
הלוואות (פריים)
ממוצע הריביות הוא 9.26%.
טווחי הריביות על הלוואות – 4.4%-17.1%.