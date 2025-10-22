תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

בנק ישראל חושף את פערי הריביות: 1.9% על עו"ש זכות מול 12%- על המינוס

עיקרי הדיווח אודות שיעורי הריביות (פיקדונות, עו"ש ואשראי) של המערכת הבנקאית

 

 
בנק ישראל חושף את פערי הריביות / תמונה: Dreamstimeבנק ישראל חושף את פערי הריביות / תמונה: Dreamstime
 
בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

פירוט מלא ניתן למצוא ב"קו המשווה" באתר בנק ישראל:

https://www.boi.org.il/information/interestrates/compare/

הנתונים זמינים גם בקובץ אקסל באתר: https://www.boi.org.il/boi_files/Pikuah/g060a.xls

*יתרות עו״ש*

בחודש אוגוסט, יתרת עו"ש בזכות היא כ - 232 מיליארדי ש"ח , מתוכם כ – 5.3% נושא ריבית והריבית הממוצעת על העו"ש בזכות שנושא ריבית היא 1.9%.

בחודש אוגוסט, יתרת עו"ש בחובה היא 9.5 מיליארדי ש"ח, הריבית הממוצעת על המינוס היא 12%.

 פיקדונות (ריבית קבועה ומשתנה) - נתוני ספטמבר

בחודש ספטמבר סך הפיקדונות של משקי הבית שהופקדו – כ-38.8 מיליארד ש"ח. 

רוב הפיקדונות היומיים ניתנים בריבית משתנה, ריבית ממוצעת 1.47.

פיקדונות שבועיים גם כן ניתנים לרוב בריבית משתנה, הריבית הממוצעת היא 3.49.

פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים (כולל פיקדונות שנתיים), ניתנים לרוב בריבית קבועה, ממוצע המערכת הוא 4.18%.

הלוואות (פריים)

ממוצע הריביות הוא 9.26%.

טווחי הריביות על הלוואות – 4.4%-17.1%.

x