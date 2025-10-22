שיא הדאגה ב-BofA: שוק המניות יקר יותר מאשר בשיא בועת הדוט-קום

סקירה טיל של אסטרטגית ראשית של BofA, אחת המוערכות בוול סטריט:
האסטרטגית מניות של בנק אוף אמריקה (BofA), סביטה סוברמניאן, נחשבת לאחת האופטימיות הבולטות בשוק המניות מאז תחילת שוק השוורים לפני קצת יותר משלוש שנים.
אולם לאחרונה, גם היא וצוותה מתחילים לגלות סימני דאגה באשר לכיוון האפשרי של השוק בעתיד הקרוב.
סוברמניאן המליצה ללקוחות להעביר את השקעותיהם מקרנות שמטרתן לעקוב אחר ביצועי המדד להשקעה במניות בודדות.
“היו סלקטיביים,” היא הזהירה.
צוותה של סוברמניאן עוקב אחר 20 אינדיקטורים שונים עבור מדד ה-S&P 500 החל ממדד המחיר לרווח הנגרר, יחס PEG עתידי, ועד יחס המחיר לרווח עתידי של מדד S&P 500 לעומת מדד Russell 2000.
כמעט כל המדדים מצביעים על כך שמדד ה-S&P 500 נסחר ברמות יקרות יותר מהממוצע ההיסטורי שלו.
ועל פי 9 מהם, המדד נסחר כיום ברמות גבוהות מאלו שנראו בשיא בועת הדוט-קום. בנוסף, ארבעה מהמדדים שווי שוק של S&P 500 יחסית לתוצר מקומי גולמי (תמ”ג), יחס מחיר להון עצמי, יחס מחיר לתזרים מזומנים תפעולי ויחס שווי מיזם למכירות נמצאים כיום ברמות הגבוהות ביותר אי פעם.
“אמנם ההשוואות ההיסטוריות מורכבות, שכן מדד ה-S&P כיום מאופיין באיכות גבוהה יותר, מבנה נכסים רזה יותר ומינוף נמוך יותר,” כתבה סוברמניאן בדו”ח שלה. “אך הסיכונים הולכים ומתגברים, וסביר שרמה של השווי עבור מדד S&P 500 תהיה נמוכה מהרמות הנוכחיות.”
צוות BofA עוקב גם אחר 10 אינדיקטורים של שוק דובי סימנים שלפי סוברמניאן ניבאו באופן עקבי את שיאי השוק לפני ירידות משמעותיות.
במבט כולל, האיתותים הללו מצביעים על צורך בזהירות.
60% מהם כבר הופעלו וקרוב ל-70% מצביעים שהשיאים כבר מאחורינו.
בינתיים:
TA-Banks : -0.35%
TA-125 : -0.25%
Usdils 3.30
S&P 500 future : -0.05%