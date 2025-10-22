תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, ספטמבר 2025

תשואות מור גמל והשתלמות, ספטמבר 2025

 

 
מיכאל לוי
22/10/2025

תשואות מור גמל - ספטמבר 2025

סוג מוצר

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2025

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

גמל

12531

אלפא מור תגמולים - מניות

3.55%

19.70%

24.80%

64.86%

103.042%

           5,582,545,948

12532

אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50

2.14%

13.07%

16.80%

44.97%

67.150%

           6,709,255,101

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

1.79%

10.95%

13.81%

37.60%

55.153%

         16,512,723,693

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

1.20%

7.26%

9.07%

27.37%

38.121%

         10,256,966,498

השתלמות

12535

מור השתלמות - כללי

1.90%

11.71%

14.64%

40.85%

59.379%

         24,399,526,753

12536

מור השתלמות - מניות

3.53%

19.88%

25.40%

67.96%

107.065%

           9,755,993,729

12956

מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות

1.11%

7.59%

9.51%

29.36%

40.358%

           1,477,927,957

גמל להשקעה

12537

מור קופות גמל להשקעה - מניות

3.49%

20.62%

26.00%

69.43%

97.936%

           3,623,187,481

12538

מור קופות גמל להשקעה - כללי

1.85%

11.88%

14.86%

41.25%

54.318%

           5,187,048,047

12955

מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות

1.04%

7.53%

9.58%

28.96%

37.325%

              480,040,751

חל"י

9414

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

1.95%

12.75%

17.17%

38.17%

49.362%

                34,888,887

9420

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

3.39%

21.95%

30.05%

73.13%

103.585%

              423,405,011

9421

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

1.15%

8.48%

11.91%

25.39%

27.371%

              524,322,793

