לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, ספטמבר 2025

תשואות מור גמל - ספטמבר 2025
|
סוג מוצר
|
מ"ה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית בדוח לאוצר
|
תשואה מתחילת 2025
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
היקף נכסים בדוח לאוצר
|
גמל
|
12531
|
אלפא מור תגמולים - מניות
|
3.55%
|
19.70%
|
24.80%
|
64.86%
|
103.042%
|
5,582,545,948
|
12532
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50
|
2.14%
|
13.07%
|
16.80%
|
44.97%
|
67.150%
|
6,709,255,101
|
12533
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60
|
1.79%
|
10.95%
|
13.81%
|
37.60%
|
55.153%
|
16,512,723,693
|
12534
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה
|
1.20%
|
7.26%
|
9.07%
|
27.37%
|
38.121%
|
10,256,966,498
|
השתלמות
|
12535
|
מור השתלמות - כללי
|
1.90%
|
11.71%
|
14.64%
|
40.85%
|
59.379%
|
24,399,526,753
|
12536
|
מור השתלמות - מניות
|
3.53%
|
19.88%
|
25.40%
|
67.96%
|
107.065%
|
9,755,993,729
|
12956
|
מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות
|
1.11%
|
7.59%
|
9.51%
|
29.36%
|
40.358%
|
1,477,927,957
|
גמל להשקעה
|
12537
|
מור קופות גמל להשקעה - מניות
|
3.49%
|
20.62%
|
26.00%
|
69.43%
|
97.936%
|
3,623,187,481
|
12538
|
מור קופות גמל להשקעה - כללי
|
1.85%
|
11.88%
|
14.86%
|
41.25%
|
54.318%
|
5,187,048,047
|
12955
|
מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות
|
1.04%
|
7.53%
|
9.58%
|
28.96%
|
37.325%
|
480,040,751
|
חל"י
|
9414
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
1.95%
|
12.75%
|
17.17%
|
38.17%
|
49.362%
|
34,888,887
|
9420
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
3.39%
|
21.95%
|
30.05%
|
73.13%
|
103.585%
|
423,405,011
|
9421
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
1.15%
|
8.48%
|
11.91%
|
25.39%
|
27.371%
|
524,322,793