לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל ספטמבר 2025

תשואות מגדל ספטמבר 2025
|
ריכוז תשואות בתיקי העמיתים - מגדל חברה לביטוח בע"מ
|
תשואה נומינלי ברוטו
|
נתונים נכונים לחודש
|
Sep-25
|
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת
|
היקף נכסים
|
מצטבר
|
Sep-25
|
12 חודשים אחרונים
|
3 שנים אחרונות
|
5 שנים אחרונות
|
באלפי ₪
|
מתחילת שנה
|
קוד חברה
|
מס קופה
|
פוליסות משתתפות ברווחים
|
121
|
17010
|
מגדל קרן ח'
|
1.76%
|
12.90%
|
33.40%
|
49.92%
|
30,077
|
9.82%
|
121
|
17011
|
מגדל קרן ט'
|
1.73%
|
12.55%
|
31.81%
|
46.66%
|
3,066,484
|
9.54%
|
121
|
17012
|
מגדל קרן י'
|
1.93%
|
14.37%
|
38.25%
|
56.83%
|
85,137,940
|
10.79%
|
קוד חברה
|
מס קופה
|
תאור המסלול
|
124
|
17013
|
מגדל כללי
|
1.94%
|
14.47%
|
37.39%
|
52.32%
|
35,645,356
|
10.87%
|
236
|
68
|
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
|
0.67%
|
5.53%
|
8.09%
|
2.29%
|
413,819
|
4.00%
|
235
|
76
|
מגדל מסלול מניות
|
3.69%
|
25.31%
|
71.97%
|
99.85%
|
5,287,978
|
18.80%
|
125
|
185
|
מגדל-מסלול הלכה
|
2.12%
|
14.69%
|
37.64%
|
45.01%
|
704,799
|
11.10%
|
221
|
9599
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה
|
2.28%
|
15.49%
|
42.19%
|
57.14%
|
4,121,662
|
11.62%
|
222
|
9604
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60
|
1.94%
|
14.43%
|
38.09%
|
49.52%
|
3,721,031
|
10.94%
|
223
|
9729
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה
|
1.32%
|
10.67%
|
27.20%
|
34.56%
|
3,560,897
|
7.91%
|
224
|
9606
|
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
1.36%
|
9.88%
|
24.73%
|
29.55%
|
11,292,738
|
7.28%
|
225
|
1955
|
מגדל- מסלול שקלי טווח קצר
|
0.47%
|
4.71%
|
12.64%
|
11.95%
|
452,701
|
3.52%
|
227
|
8659
|
מגדל - מסלול אג"ח
|
0.56%
|
5.63%
|
14.78%
|
12.29%
|
3,120,246
|
4.03%
|
218
|
13625
|
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***
|
2.51%
|
4.58%
|
75.79%
|
0.00%
|
3,717,851
|
3.10%
|
238
|
14239
|
מגדל - מסלול משולב סחיר***
|
2.54%
|
13.95%
|
0.00%
|
0.00%
|
184,573
|
11.56%
|
239
|
14240
|
מגדל - עוקב מדדים גמיש***
|
1.52%
|
-1.45%
|
0.00%
|
0.00%
|
645,068
|
0.99%
|
216
|
14925
|
מגדל - עוקב מדדי מניות***
|
5.66%
|
13.44%
|
0.00%
|
0.00%
|
647,728
|
8.75%
|
217
|
14926
|
מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***
|
1.32%
|
10.71%
|
0.00%
|
0.00%
|
590,792
|
8.18%
|
240
|
15062
|
מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***
|
2.86%
|
14.74%
|
0.00%
|
0.00%
|
258,411
|
11.44%
|
241
|
15060
|
מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***
|
2.94%
|
25.55%
|
0.00%
|
0.00%
|
204,745
|
17.72%
|
242
|
15463
|
מגדל מסלול מניות סחיר***
|
3.75%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
338,401
|
26.81%
|
243
|
15464
|
מגדל מסלול עוקב מדדי אג"ח***
|
0.31%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
22,691
|
-3.90%
|
* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול
|
** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד
|
***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.