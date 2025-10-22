תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל ספטמבר 2025

תשואות ביטוח - מגדל ספטמבר 2025

 

 
רונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפלרונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפל
 
נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

תשואות מגדל ספטמבר 2025

   

ריכוז תשואות בתיקי העמיתים -  מגדל חברה לביטוח בע"מ

          
   

תשואה נומינלי ברוטו

            
   

נתונים נכונים לחודש

Sep-25

          
                 
     

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

היקף נכסים

מצטבר
     

Sep-25

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

קוד חברה

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים

           

121

17010

מגדל קרן ח'

1.76%

12.90%

33.40%

49.92%

30,077

9.82%

121

17011

מגדל קרן ט'

1.73%

12.55%

31.81%

46.66%

3,066,484

9.54%

121

17012

מגדל קרן י'

1.93%

14.37%

38.25%

56.83%

85,137,940

10.79%
                 
                 

קוד חברה

מס קופה

תאור המסלול

            

124

17013

מגדל כללי

1.94%

14.47%

37.39%

52.32%

35,645,356

10.87%

236

68

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

0.67%

5.53%

8.09%

2.29%

413,819

4.00%

235

76

מגדל מסלול מניות

3.69%

25.31%

71.97%

99.85%

5,287,978

18.80%

125

185

מגדל-מסלול הלכה

2.12%

14.69%

37.64%

45.01%

704,799

11.10%

221

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

2.28%

15.49%

42.19%

57.14%

4,121,662

11.62%

222

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

1.94%

14.43%

38.09%

49.52%

3,721,031

10.94%

223

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

1.32%

10.67%

27.20%

34.56%

3,560,897

7.91%

224

9606

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

1.36%

9.88%

24.73%

29.55%

11,292,738

7.28%

225

1955

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר

0.47%

4.71%

12.64%

11.95%

452,701

3.52%

227

8659

מגדל - מסלול אג"ח

0.56%

5.63%

14.78%

12.29%

3,120,246

4.03%

218

13625

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***

2.51%

4.58%

75.79%

0.00%

3,717,851

3.10%

238

14239

מגדל - מסלול משולב סחיר***

2.54%

13.95%

0.00%

0.00%

184,573

11.56%

239

14240

מגדל - עוקב מדדים גמיש***

1.52%

-1.45%

0.00%

0.00%

645,068

0.99%

216

14925

מגדל - עוקב מדדי מניות***

5.66%

13.44%

0.00%

0.00%

647,728

8.75%

217

14926

מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***

1.32%

10.71%

0.00%

0.00%

590,792

8.18%

240

15062

מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***

2.86%

14.74%

0.00%

0.00%

258,411

11.44%

241

15060

מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***

2.94%

25.55%

0.00%

0.00%

204,745

17.72%

242

15463

מגדל מסלול מניות סחיר***

3.75%

0.00%

0.00%

0.00%

338,401

26.81%

243

15464

מגדל מסלול עוקב מדדי אג"ח***

0.31%

0.00%

0.00%

0.00%

22,691

-3.90%
                 
   

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול

            
   

** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד

          
   

***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.

  
x