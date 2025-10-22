ירידה חדה ביבוא רכב ומוצרי חשמל בספטמבר 2025: יבוא הרכב הפרטי צנח ב-10.5%

יבוא כלי רכב
בחודש ספטמבר 2025 נרשם יבוא בהיקף של 19,413 כלי רכב (פרטיים) לעומת 21,697 בספטמבר 2024, ירידה בשיעור של 10.5%. יבוא כלי רכב מסחרי הסתכם ב-721 כלי רכב לעומת 767 בספטמבר 2024, ירידה של 6.0%. היבוא של כלי רכב נוסעים בספטמבר 2025, ככל הנראה, עדיין הושפע מההקדמה המסיבית בדצמבר 2024, בהיקף הרבה יותר גדול מאשר בשנים קודמות. כמו כן, מספר ימי עבודה בחודש ספטמבר 2025 היה נמוך יותר מאשר בספטמבר 2024 עקב ראש השנה.
בתקופה ינואר – ספטמבר 2025 הסתכם יבוא כלי רכב ב- 156,510 כלי רכב לעומת 182,937 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 14.4%. כפי שצוין לעיל, בדצמבר 2024 הייתה הקדמה בהיקף גדול יותר מפי-שניים מההקדמה בדצמבר 2023.
נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מתחילת 2025.
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לספטמבר 2024, נרשמה ירידה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. יבוא של מקררים, מכונות כביסה, מיבשי כביסה ומדיחי כלים ירד בשיעורים של 31.1%, 50.6%, 25.1% ו- 61.4% בהתאמה.
מתחילת השנה עלה יבוא מקררים ומייבשי כביסה ב-9.6% ו- 8.4% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ירד, לעומת זאת, ב- 18.6% ויבוא של מדיחי כלים נשאר כמעט ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה בשיעור של 43.7% בספטמבר 2025 לעומת חודש מקביל אשתקד. במצטבר בינואר – ספטמבר 2025 הייתה ירידה של 23.5% לעומת ינואר – ספטמבר 2024.
יבוא סיגריות ירד בספטמבר 2025 בשיעור של 4.1%. ערך היבוא עלה בשיעור של 3.9%. בתקופה ינואר – ספטמבר 2025 נרשמה ירידה בכמות בשיעור של 3.8% לעומת ינואר – ספטמבר 2024 ועליה של 13.4% בערך היבוא. מדובר, ככל הנראה, ביבוא סיגריות יקרות יותר.
ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה בספטמבר 2025 בשיעור של 17.4% לעומת ספטמבר 2024. במצטבר מתחילת שנה הייתה עליה בשיעור של 5.9%.
סה"כ ערך כלל היבוא בחודש ספטמבר 2025 הסתכם ב – 7.8 מיליארד $, כמעט ללא שינוי לעומת ערך היבוא בספטמבר 2024.
נתוני מגמה מצביעים על עליה מתונה החל משנת 2024.
שיווק בנזין נמצא בעליה באוגוסט 2025 בשיעור של 8.3% ושיווק של סולר נשאר כמעט ללא שינוי לעומת אוגוסט 2024.