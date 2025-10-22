תיק אישי
מינוי פרימיום: לירון בן יוסף מונתה לסמנכ"לית תפעול בכירה בבלו פרימיום

בן יוסף תוביל את תחום התפעול בחברה, המספקת שירותים במיקור חוץ למבוטחים בחברות הביטוח, ללקוחות עסקיים ולגופים במגזר הציבורי. רועי מדמון, מנכ"ל בלו פרימיום: "מינויה של לירון מהווה חיזוק משמעותי להמשך קידום המצוינות השירותית בכל תחומי הפעילות של החברה"

 

 
לירון בן יוסף, צילום: אדווה שלהבת ברזילילירון בן יוסף, צילום: אדווה שלהבת ברזילי
 
נטלי גרין
22/10/2025

לירון בן יוסף מונתה לסמנכ"לית תפעול בכירה בחברת בלו פרימיום (Blue Premium), מקבוצת דוידוף. במסגרת תפקידה תנהל בן יוסף את כלל מערך התפעול של החברה במתן שירותים במיקור חוץ למבוטחים בפוליסות דירה ורכב ברוב חברות הביטוח בישראל, קבוצות רכב מובילות כמו צ'מפיון מוטורס ויוניון מוטורס, ושורה של גופי תשתית ושירותים ציבוריים ובהם רכבת ישראל, נתיבי איילון ועיריית ירושלים.

מבלו פרימיום נמסר כי מינוייה של בן יוסף הינו פועל יוצא של תפיסת המצוינות שמובילה את פעילות החברה, תוך המשך מיקוד מאמציה בייעול תהליכים, בשיפור מתמיד בביצועיה ובהובלת פתרונות מותאמים ומדויקים ללקוחותיה, מקצה לקצה.

בן יוסף מצטרפת לבלו פרימיום לאחר שמילאה מגוון תפקידי ניהול בכירים בחברות גדולות במשק הישראלי. בתפקידיה הקודמים שימשה, בין היתר, כמנהלת תחום הבריאות בקבוצת פמי פרימיום, הקימה והובילה בפמי פרימיום את מערך שירותי בריאות השן לתלמידים בבתי הספר, כיהנה כסמנכ"לית שירות ומנכ"לית בפועל בחברת טרגט קאר מקבוצת נובולוג, וניהלה את מערך ניוד שירותי התקשורת בחברת הוט. היא בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני.

רועי מדמון, מנכ"ל בלו פרימיום, בירך על מינויה ואמר: "ללירון ניסיון רב, יכולות מוכחות והיכרות מעמיקה עם גורמי ענף הביטוח והמגזר הציבורי. מינויה מהווה חיזוק משמעותי להמשך קידום המצוינות השירותית בכל תחומי הפעילות של החברה ומיצובה כמובילה בישראל במתן הערך והשירות הטובים ביותר ללקוחותיה ולשותפיה".

בן יוסף מסרה: "אני שמחה להצטרף לבלו פרימיום ולעשייתה המשמעותית והערכית. לאורך השנים התמודדתי עם אתגרים מורכבים בעולמות השירות והתפעול, ואני סמוכה ובטוחה כי בעבודה מערכתית משותפת בהובלת מנכ"ל החברה, רועי מדמון, תמשיך בלו פרימיום במחויבותה חסרת הפשרות לאתגר הצרכני הראשון במעלה - חוויית השירות".
 

