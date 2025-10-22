לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה, ספטמבר 2025

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ נתוני ספטמבר 2025
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
|
|
שם הקופה
|
סך נכסים באלפי ₪ 30.09.2025
|
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 10.2024 עד 9.2025
|
תשואה מצטברת 10.2022 עד 9.2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 10.2020 עד 9.2025 (60 חודשים)
|
תשואה לחודש ספטמבר 2025
|
תשואה מצטברת מינואר עד ספטמבר 2025
|
1093
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי
|
33,934,517
|
12.43%
|
38.03%
|
40.53%
|
2.33%
|
10.81%
|
1377
|
אלטשולר שחם השתלמות מניות
|
6,923,402
|
19.57%
|
71.14%
|
71.28%
|
4.13%
|
17.71%
|
1290
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
|
735,930
|
13.77%
|
43.36%
|
46.60%
|
2.77%
|
12.26%
|
558
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
|
4,592,000
|
8.08%
|
21.08%
|
25.28%
|
1.30%
|
6.78%
|
1378
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
|
597,746
|
5.13%
|
14.66%
|
16.33%
|
0.64%
|
4.19%
|
1399
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות
|
204,744
|
5.76%
|
13.31%
|
14.39%
|
0.72%
|
4.65%
|
1398
|
אלטשולר שחם השתלמות כספי
|
268,410
|
5.20%
|
13.67%
|
14.21%
|
0.46%
|
3.72%
|
12256
|
אלטשולר שחם השתלמות הלכה
|
313,219
|
11.27%
|
39.60%
|
36.25%
|
2.44%
|
10.43%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1376
|
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
|
766,265
|
5.05%
|
14.60%
|
16.98%
|
0.66%
|
4.16%
|
1375
|
אלטשולר שחם גמל מניות
|
3,254,592
|
19.64%
|
70.46%
|
70.45%
|
4.09%
|
17.74%
|
1395
|
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
|
182,420
|
5.93%
|
13.09%
|
13.61%
|
0.74%
|
4.86%
|
1394
|
אלטשולר שחם גמל כספי
|
314,266
|
5.17%
|
13.48%
|
14.24%
|
0.45%
|
3.69%
|
9950
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
|
5,156,119
|
14.23%
|
44.38%
|
46.21%
|
2.78%
|
12.56%
|
9951
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
|
29,082,777
|
12.16%
|
35.66%
|
39.68%
|
2.27%
|
10.61%
|
9952
|
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
|
11,161,145
|
8.52%
|
25.64%
|
27.65%
|
1.48%
|
7.27%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9757
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
|
19,135,783
|
14.85%
|
52.63%
|
59.44%
|
2.95%
|
13.33%
|
9758
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
|
5,160,500
|
13.46%
|
47.83%
|
52.36%
|
2.62%
|
12.05%
|
9759
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
|
2,272,888
|
9.34%
|
32.50%
|
37.47%
|
1.70%
|
7.90%
|
9760
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה
|
293,590
|
12.06%
|
46.23%
|
49.47%
|
2.51%
|
10.89%
|
12419
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
|
4,104,710
|
16.67%
|
62.14%
|
73.57%
|
3.36%
|
14.93%
|
2196
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
11,619
|
9.03%
|
34.26%
|
51.27%
|
1.57%
|
7.78%
|
12138
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
2,849,312
|
9.02%
|
33.04%
|
48.64%
|
1.50%
|
7.51%
|
12139
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
112,930
|
8.61%
|
13.40%
|
0.00%
|
1.62%
|
7.57%
|
8580
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
252
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
5.48%
|
9761
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
|
470,283
|
14.66%
|
47.86%
|
45.60%
|
2.96%
|
13.25%
|
9762
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
|
180,922
|
12.67%
|
42.35%
|
41.41%
|
2.50%
|
11.40%
|
9763
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
|
65,928
|
9.00%
|
27.38%
|
26.95%
|
1.60%
|
7.80%
|
13211
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות
|
201,455
|
19.55%
|
74.55%
|
0.00%
|
4.14%
|
17.62%
|
13212
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
|
3,306
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.42%
|
9.51%
|
|
7798
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
|
4,903,499
|
12.71%
|
39.83%
|
39.56%
|
2.40%
|
11.11%
|
7799
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
|
4,480,128
|
19.62%
|
72.02%
|
71.37%
|
4.12%
|
17.62%
|
7800
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
|
743,463
|
8.70%
|
23.64%
|
25.27%
|
1.46%
|
7.48%
|
7801
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
|
145,473
|
5.26%
|
14.76%
|
14.48%
|
0.68%
|
4.36%
|
7802
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
|
61,784
|
5.28%
|
13.91%
|
14.05%
|
0.46%
|
3.81%
|
12257
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
|
138,866
|
10.76%
|
38.45%
|
34.80%
|
2.42%
|
9.97%
|
|
11325
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
1,110,716
|
8.67%
|
26.65%
|
28.35%
|
1.54%
|
7.51%
|
11326
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
2,145,073
|
12.71%
|
40.64%
|
41.84%
|
2.43%
|
11.42%
|
11327
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
7,425,890
|
19.32%
|
72.06%
|
71.91%
|
4.10%
|
17.48%
|
11328
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה
|
934,770
|
10.88%
|
38.84%
|
36.86%
|
2.41%
|
10.00%
|
|
1094
|
אלטשולר שחם פיצויים כללי
|
592,197
|
11.63%
|
35.66%
|
42.60%
|
2.17%
|
10.37%
|
588
|
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות
|
105,914
|
7.84%
|
19.92%
|
22.67%
|
1.45%
|
7.13%
|
1417
|
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות
|
29,147
|
5.52%
|
13.65%
|
14.56%
|
0.67%
|
4.65%
|
2008
|
אלטשולר שחם פיצויים כספי
|
17,840
|
4.47%
|
13.03%
|
0.00%
|
0.45%
|
3.34%
|
|
|
|
989
|
אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות
|
1,211,323
|
9.11%
|
71.37%
|
81.57%
|
4.71%
|
8.78%
|
2017
|
אלטשולר שחם גמל הלכה
|
231,089
|
10.16%
|
40.18%
|
42.74%
|
2.46%
|
8.68%
|
9844
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50
|
211,096
|
14.64%
|
49.38%
|
48.78%
|
2.91%
|
13.25%
|
9845
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60
|
447,480
|
12.40%
|
38.58%
|
43.97%
|
2.38%
|
11.20%
|
9846
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
|
161,044
|
8.99%
|
27.77%
|
30.45%
|
1.56%
|
7.87%
|
1219
|
קמה
|
-
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
872
|
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
|
56,543
|
12.99%
|
41.72%
|
41.36%
|
2.53%
|
11.69%
|
1309
|
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
|
87,975
|
4.75%
|
13.18%
|
14.23%
|
0.68%
|
4.03%
|
1912
|
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
|
380
|
11.33%
|
40.99%
|
38.23%
|
2.28%
|
10.21%
|
|
13820
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי- מדדי מניות
|
86,716
|
9.42%
|
63.04%
|
0.00%
|
4.70%
|
8.92%
|
13819
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי – מדדי מניות
|
1,281,793
|
9.11%
|
53.77%
|
0.00%
|
3.68%
|
8.59%
|
|
14353
|
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר
|
718,585
|
13.23%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.58%
|
11.97%
|
14354
|
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש
|
227,830
|
4.64%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.29%
|
3.18%
|
14234
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר
|
10,478
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.47%
|
11.76%
|
14235
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש
|
52,327
|
8.56%
|
0.00%
|
0.00%
|
4.64%
|
8.28%
|
14302
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
|
19,900
|
13.72%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.72%
|
12.12%
|
14303
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
|
55,162
|
7.30%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.74%
|
5.84%
|
14304
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
|
455
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.59%
|
11.42%
|
14305
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
|
4,798
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.07%
|
3.51%
|
|
|
|
|
|
|
|
14858
|
אלטשולר שחם גמל מחקה מדד S&P 500
|
582,169
|
4.36%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.46%
|
3.14%
|
14863
|
אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
|
1,307,327
|
8.92%
|
0.00%
|
0.00%
|
4.71%
|
8.67%
|
14862
|
אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500
|
1,350,137
|
4.28%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.44%
|
3.03%
|
14864
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות
|
552,867
|
8.76%
|
0.00%
|
0.00%
|
4.71%
|
8.54%
|
14865
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500
|
1,021,715
|
4.33%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.44%
|
3.03%
|
14850
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד 500P&S
|
2,207,815
|
5.28%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.02%
|
4.05%
|
14854
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מחקה מדד 500 P&S
|
106,803
|
4.38%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.44%
|
3.03%
|
15028
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי
|
178,252
|
12.71%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.74%
|
11.04%
|
15314
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה
|
13,462
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.23%
|
0.00%
|
15313
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה
|
576
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.58%
|
0.00%
|
15315
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש
|
44,436
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.70%
|
0.00%
|
15458
|
השתלמות משולב סחיר
|
175,978
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.97%
|
0.00%
|
15540
|
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר
|
101,078
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.62%
|
0.00%
|
15541
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר
|
22,367
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.92%
|
0.00%