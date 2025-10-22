לפני ביטוח נט – תשואות ספטמבר 2025 - איילון ביטוח

נתוני תשואות איילון ספטמבר 2025
|
ID GUF
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת שנה
|
תשואה 12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות
|
תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות
|
יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 30/09/2025
|
*שארפ - ריבית חסרת סיכוןל- 5 שנים
|
116
|
איילון כללי
|
2.07%
|
13.88%
|
18.36%
|
42.11%
|
56.76%
|
1,896,201.6
|
1.19
|
46012
|
איילון קרן י'
|
2.12%
|
14.24%
|
18.85%
|
42.94%
|
60.14%
|
2,106,739.4
|
1.27
|
9636
|
איילון ביטוח עד 50
|
2.35%
|
15.53%
|
20.24%
|
46.25%
|
61.46%
|
311,713.8
|
1.15
|
9670
|
איילון ביטוח 50-60
|
2.10%
|
13.66%
|
17.91%
|
41.22%
|
51.07%
|
106,034.9
|
1.09
|
9671
|
איילון ביטוח 60+
|
1.48%
|
10.09%
|
13.47%
|
28.81%
|
35.63%
|
69,680.2
|
0.90
|
115
|
איילון מניות
|
3.46%
|
22.04%
|
29.13%
|
72.12%
|
98.35%
|
204,151.7
|
1.13
|
12900
|
איילון מניות סחיר
|
4.45%
|
11.32%
|
13.17%
|
75.69%
|
-
|
247,052.1
|
0.63
|
114
|
איילון אשראי ואגח
|
0.72%
|
5.05%
|
7.47%
|
14.70%
|
13.38%
|
154,820.2
|
0.02
|
2251
|
איילון כהלכה
|
2.14%
|
11.95%
|
16.30%
|
33.70%
|
34.79%
|
166,795.2
|
0.56
|
1801
|
איילון ביטוח פנסיונרים
|
1.39%
|
9.41%
|
12.48%
|
23.16%
|
28.79%
|
311,636.0
|
0.59
|
164
|
איילון כספי (שקלי)
|
0.37%
|
3.62%
|
5.51%
|
12.35%
|
5.35%
|
54,367.5
|
-0.47
|
9456
|
איילון אשראי ואגח עם מניות עד 25%
|
1.19%
|
8.91%
|
12.93%
|
25.55%
|
25.10%
|
70,591.1
|
0.52
|
התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
*
|
מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט