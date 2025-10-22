תיק אישי
לפני ביטוח נט – תשואות ספטמבר 2025 - איילון ביטוח

תשואות ספטמבר 2025 - איילון ביטוח

 

 
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר
 
עידו אסיאג
22/10/2025

נתוני תשואות איילון ספטמבר 2025

ID GUF

מסלול השקעה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת שנה

תשואה 12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 30/09/2025

*שארפ - ריבית חסרת סיכוןל- 5 שנים

116

איילון כללי

2.07%

13.88%

18.36%

42.11%

56.76%

        1,896,201.6

 1.19

46012

איילון קרן י'

2.12%

14.24%

18.85%

42.94%

60.14%

        2,106,739.4

 1.27

9636

איילון ביטוח עד 50

2.35%

15.53%

20.24%

46.25%

61.46%

           311,713.8

 1.15

9670

איילון ביטוח 50-60

2.10%

13.66%

17.91%

41.22%

51.07%

           106,034.9

 1.09

9671

איילון ביטוח 60+

1.48%

10.09%

13.47%

28.81%

35.63%

             69,680.2

 0.90

115

איילון מניות

3.46%

22.04%

29.13%

72.12%

98.35%

           204,151.7

 1.13

12900

איילון מניות סחיר

4.45%

11.32%

13.17%

75.69%

              -  

           247,052.1

 0.63

114

איילון אשראי ואגח

0.72%

5.05%

7.47%

14.70%

13.38%

           154,820.2

 0.02

2251

איילון כהלכה

2.14%

11.95%

16.30%

33.70%

34.79%

           166,795.2

 0.56

1801

איילון ביטוח פנסיונרים

1.39%

9.41%

12.48%

23.16%

28.79%

           311,636.0

 0.59

164

איילון כספי (שקלי)

0.37%

3.62%

5.51%

12.35%

5.35%

             54,367.5

 -0.47

9456

איילון אשראי ואגח עם מניות עד 25%

1.19%

8.91%

12.93%

25.55%

25.10%

             70,591.1

 0.52

                 

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

  

*

מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט

            
