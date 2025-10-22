ממצאים עיקריים מסקר קציני אשראי של בנק ישראל לרביע השלישי 2025

הממצאים המתפרסמים כאן מצרפיים ומתייחסים לכלל התאגידים הבנקאיים. הם מיוצגים באמצעות מאזני נטו משוקללים , המסכמים את השינוי שחל ברביע השלישי של 2025 לעומת הרביע הקודם והשינוי הצפוי ברביע האחרון של 2025 לעומת הרביע השלישי.
ברביע השלישי של 2025, חל גידול בביקוש לאשראי של עסקים זעירים וקטנים וירידה בביקוש לאשראי בענפי הנדל"ן והבינוי. לפי המשיבים, שימוש בחלופות מימון הוא הגורם לירידה בביקוש לאשראי בענף הנדל"ן.
ברביע השלישי של 2025 הסתמנה הקשחה במרווחי האשראי לדיור ונמשכה ההגמשה בתנאי האשראי בשאר המגזרים, שהתבטאה בעיקר במרווחים באשראי ברמת סיכון לא גבוהה.
לפי המשיבים, התחרות בשוק האשראי היא הגורם העיקרי להגמשה במרווחים.
א. ביקוש לאשראי
ברביע השלישי של השנה הסתמנה ירידה מסוימת בביקוש לאשראי לדיור, והצפי לרביע הבא הוא לגידול בו. במגזר העסקי נמשך הגידול בביקוש לאשראי של עסקים זעירים וקטנים וירד הביקוש לאשראי לענפי הנדל"ן והבינוי . הבנקים צופים גידול בביקוש לאשראי של עסקים קטנים וזעירים וירידה בענף הנדל"ן (תרשים 1).
תרשים 1. מאזני נטו* של השינוי בביקוש לאשראי (נתוני הצפי בקו מקווקו)
מבחינת ההשפעה של גורמים שונים על הביקוש לאשראי נראה ששימוש בחלופות מימון היה הגורם לירידה בביקוש לאשראי בענף הנדל"ן ברביע השלישי של 2025. (תרשים 2).
תרשים 2. מאזני נטו* של השינוי בהשפעתם של גורמים שונים על הביקוש לאשראי לענף הנדל"ן
ב. היצע האשראי
ההגמשה בתנאי האשראי נמשכה ברביע השלישי של השנה ברב מגזרי האשראי והתבטאה בעיקר במרווחי האשראי ברמת סיכון לא גבוהה. בצד זאת, הסתמנה הקשחה במרווחי האשראי לדיור ואשראי לעסקים זעירים וקטנים (תרשים 3).
תרשים 3: מאזני נטו* לשינוי בתנאי האשראי עבור בקשות חדשות להעמדות אשראי
הגורמים העיקריים להגמשה במרווחים המשיכו להיות גורמי התחרות (תרשים 4).
תרשים 4. מאזני נטו* של השינויים בהשפעתם של גורמים שונים על השינוי במרווחי האשראי