הסטארט-אפ הישראלי שמאפשר לתאגידי ענק להפעיל סוכני AI שיבצעו עבורם את כלל הפעולות ברשת יוצא מ-Stealth

Anchor פיתחה בהצלחה תשתית המאפשרת אוטומציה יעילה, בטוחה ויציבה של סוכני AI הפועלים באינטרנט באמצעות הדפדפן.

תשתית זו "לומדת" את המשימה פעם אחת, יוצרת תהליך עבודה מוסדר וקבוע, מאפשרת לחזור על אותה הפעולה ב-High Scale של מיליוני דפדפנים בו זמנית ללא התערבות AI נוספת – ובכך מבטיחה יציבות ואמינות משמעותיות.

תשתית האוטומציה של Anchor שהוקמה לפני פחות משנה כבר נמצאת בשימוש בקרב עשרות לקוחות משלמים המשתמשים בה כחלק אינטגרלי מתהליכי עבודה שבליבת הארגון, לרבות חברות בינ"ל גדולות ומוכרות, סטארט-אפים ויוניקורנים כמו Groq (שהוערכה לאחרונה בחמישה מיליארד דולר) ו-Unify.

הבשורה שנושאת עמה Anchor והובילה קרנות בולטות ומשקיעי הון סיכון אמריקאיים בכירים להשקיע בחברה, היא במציאת פתרון מלא, יציב ובטוח שהופך כל ממשק אינטרנט ל"שער פתוח" ונגיש למערכות חכמות, ומאפשר לארגונים להסתמך על סוכני AI לביצוע תהליכי עבודה מורכבים מקצה לקצה על פני אתרים, אפליקציות ומסדי נתונים.

הסטארט-אפ הישראלי Anchor, המפתח סוכני AI לביצוע פעולות ארגוניות בסקייל בסביבת אינטרנט, נחשף לראשונה ומודיע על יציאה ממצב Stealth וגיוס סיד בסך 6 מיליון דולר בהובלת Blumberg Capital וקרן Gradient מבית גוגל המתמקדת בחברות AI וכבר רשמה הצלחות הצלחות משמעותיות (ביניהן הסטארט-אפ Roi שנרכש החודש ע"י (OpenAI. משקיע בולט נוסף בסטארט-אפ הינו קולין אוונס, מנהל שותפויות VC וסטארט-אפים בחברת OpenAI.

Anchor הוקמה רק לפני שנה, באוקטובר 2024, וכבר מריצה עשרות מיליוני סוכני AI עבור עשרות לקוחות משלמים ונחשבת לחברה בעלת הפתרון החדשני ביותר בשוק בו היא פועלת. בישראל, זהו אחד הסטארט-אפים הבודדים הפעילים בתחום התשתיות ל-AI, והוא כבר חתום על שותפות אסטרטגית משמעותית עם חברת Cloudflare (מובילה עולמית בשירותי וריפיקציה וbot detection-). מייסדי החברה - עידן רמאן (CEO), דור דנקנר (CTO), וגיא בן שמחון (VP R&D) - הינם יוצאי 8200 ובעלי רקע עמוק בתחומי הסייבר, האוטומציה וכלי פיתוח מתפקידיהם הקודמים בחברות SentinelOne, Noname Security ו-BlinkOps. החברה מעסיקה 9 עובדים במשרדיה בתל אביב. חלק ממטרות הגיוס הינן הרחבת מרכז הפיתוח בישראל (החברה החלה בגיוס עובדים נוספים) והשקעה במכירות ובשיווק - בעיקר בשוק האמריקאי.

עד שנת 2030, שוק הסוכנים האוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית צפוי להגיע להיקף של 70 מיליארד דולר. אך אף על פי שמודלי שפה גדולים (LLMs) כבר מאפשרים הסקה וקבלת החלטות, סוכני ה-AI עדיין מתקשים לפעול באינטרנט – בשל סקריפטים שבריריים, היעדר ממשקי API, וממשקי משתמש (UI) דינמיים. כתוצאה מכך ועל אף המירוץ להטמעת AI בארגונים, רבים מניסיונות ההטמעה הללו נכשלים בהיעדר מענה הולם לבעיה זו. זהו בדיוק הפתרון שמציעה Anchor, שהינה בין החברות היחידות בשוק המציעות פלטפורמה חדשנית שהופכת כל ממשק אינטרנטי לשכבת גישה חכמה עבור מערכות בינה מלאכותית.

כיום, ארגונים רבים מעסיקים ציים שלמים של עובדים במיקור חוץ בשביל לבצע משימות פשוטות על גבי האינטרנט - פעולות קריטיות אך רפטטיביות כמו מילוי טפסים ממשלתיים, מעקב הזמנות, הזנת פרטים וכיו"ב – משימות שעד כה לא ניתן היה לבצע אוטומטית באופן יציב, בטוח ויעיל. הפתרון של Anchor מאפשר אוטומציה מלאה של תהליכים אלה באמצעות גישה חדשנית ופורצת דרך בתחום ה-AI agents לדפדפן, ומסייע לארגונים לבצע טרנספורמציה טכנולוגית ולאמץ AI בצורה חלקה ופשוטה ולא פחות מזה – בעלת ערך ממשי בעולם האמיתי בדמות חיסכון מהותי בהוצאות תוך הגברת היעילות והביצועים של הארגון.

השוק כבר מביע אמון בפתרון של Anchor – מלבד המשקיעות הבולטות שבחרו להשקיע בחברה ובמוצר שלה, בין לקוחותיו של הסטארט-אפ הצעיר כבר נמנות חברות מובילות בתחום פתרונות ה-AI, בהן Groq, Unify ו-Browser-use. בנוסף, ל-Anchor שורת שותפויות אסטרטגיות עם חברות בולטות כמו Cloudflare, Coinbase ו-Groq – בתחומים מגוונים כגון סייבר, תשתיות נתונים וכלי פיתוח מבוססי בינה מלאכותית.

מנכ"ל ומייסד Anchor, עידן רמאן: "סוכני AI יעילים רק במידת היכולת שלהם לפעול בעולם האמיתי – ובעולם העסקי של היום, זה אומר לפעול דרך האינטרנט. ברוב המקרים, האינטרנט עדיין לא נגיש לבינה מלאכותית, פשוט כי הוא לא נבנה עבור מכונות. המטרה שלנו היא לגשר על הפער הזה בצורה אמינה, מאובטחת ובקנה מידה גדול. ארגונים יכולים לאמץ AI במהירות שיא אם ניגשים לזה בצורה פשוטה – אנחנו פשוט מוסיפים את ה-AI לתהליכים ומערכות שהארגון כבר רגיל לעבוד איתם, במקום שיצטרכו לבנות ולהטמיע מערכות חדשות מאפס."

ברוס טאראגין, שותף מנהל ב-Blumberg Capital וחבר דירקטוריון ב-Anchor: "הצוות של Anchor שבה אותנו מהרגע הראשון - לא רק בשל הידע הטכנולוגי העמוק שלהם, אלא גם בזכות הבהירות האסטרטגית שלהם בתחום שמתפתח במהירות והנחישות העסקית המרשימה שהפגינו. כאשר סוכני ה-AI מתחילים לשנות את הדרך שבה משתמשים בתוכנה, Anchor מאפשרת למפתחים לפעול באינטרנט בדיוק כפי שבני אדם עושים זאת – ומרחיבה את היקף ההשפעה והשימושיות של הבינה המלאכותית לרמות שקשה לדמיין."

