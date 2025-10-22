יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של בורסת תל אביב: ״המניות הדואליות משכו את השוק כלפי מטה, הבנקים איזנו אותו״

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר בבורסה:
"מדד ת״א-125 סיים היום בעלייה קלה של 0.15%, מדד ת״א-90 עלה ב-0.4%, מדד ת״א-בנקים עלה ב-0.9% ומדד ת״א-נדל״ן עלה ב-0.6%. מנגד, מדד ת״א-טכנולוגיה ירד ב-0.8% ומדד ת״א-ביטוח ירד ב-0.3%. מחזור המסחר בשוק המניות עמד על כ-3.1 מיליארד שקל. גם בשוק האג״ח נרשמו עליות קלות, הן באיגרות החוב הקונצרניות והן בממשלתיות. שער החליפין שקל-דולר נותר יציב ברמה של 3.298 שקלים לדולר. המסחר בתל אביב התנהל היום ביציבות שערים, בניגוד לתנודתיות הגבוהה שנרשמה בימים האחרונים. השוק מתקשה לעלות מרמתו הנוכחית, בהיעדר חדשות ביטחוניות מרגיעות. בנוסף, אנו מצויים בימים של עונת דוחות כספיים משמעותית בארה״ב - עובדה שמשפיעה על מגמת השווקים שם ומקרינה במיוחד על המניות הדואליות שנסחרות בתל אביב.
מדד המניות ת״א-דואליות ירד היום ב-0.8% ומשך את השוק כלפי מטה. שיא עונת הדוחות צפוי בשלושת השבועות הקרובים, ותהיה לכך השפעה ישירה גם על השוק המקומי. הבנקים איזנו היום את הירידות במדד הדואליות, והמסחר בהם ממשיך להיות תנודתי מאוד ועם מחזורים גבוהים, כאשר המשקיעים מנסים לתמחר את השפעת ירידת הריבית הצפויה על רווחיותם. מחר, בסיום יום המסחר, נפרסם את הרכבי מדדי המניות החדשים של הבורסה, שיכנסו לתוקף ב-9 בנובמבר. מדובר במידע משמעותי הן עבור המשקיעים והן עבור החברות, שכן מדדי המניות של הבורסה שברו לאחרונה שיאים בהיקף הנכסים שהם מנהלים – כיום כ-80 מיליארד שקל. היקף נכסים גדול זה משפיע על הביקושים וההיצעים הצפויים ביום העדכון ועשוי להשפיע באופן ניכר על תמחור המניות השונות״.
10 נקודות מרכזיות של יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה, לסיכום יום המסחר
1. מדדי המניות סגרו בעליות קלות:
מדד ת״א-125 עלה ב־0.15%, ת״א-90 ב־0.4%, ת״א-בנקים ב־0.9%, ות״א-נדל״ן ב־0.6%.
2. חולשה במניות הטכנולוגיה והביטוח:
מדד ת״א-טכנולוגיה ירד ב־0.8% ומדד ת״א-ביטוח ירד ב־0.3%.
3. מחזור המסחר היה גבוה:
מחזור המסחר במניות עמד על כ־3.1 מיליארד שקל – רמה נאה המעידה על פעילות ערה.
4. השוק התנהל ביציבות:
יום המסחר היה שקט יחסית, עם פחות תנודתיות לעומת הימים האחרונים.
5. המניות הדואליות גררו את השוק מטה:
מדד ת״א-דואליות ירד ב־0.8%, והיה הגורם העיקרי ללחץ שלילי על השוק המקומי.
6. מנגד, הבנקים איזנו את הירידות:
מגזר הבנקאות המשיך להפגין עוצמה, עם מסחר תנודתי ומחזורי מסחר גבוהים.
7. שער הדולר נותר יציב:
שקל-דולר נסחר סביב 3.298 ₪ לדולר, ללא שינוי משמעותי.
8. עליות קלות גם בשוק האג״ח:
נרשמו עליות הן באג״ח הממשלתיות והן בקונצרניות – עדות לאופטימיות זהירה.
9. השפעת עונת הדוחות בארה״ב:
התנודתיות במדדים הדואליים הושפעה ממסחר במניות האמריקאיות, הנמצאות בעיצומה של עונת דוחות.
10. מחר יפורסמו הרכבי המדדים החדשים:
הבורסה תפרסם את הרכבי מדדי המניות המעודכנים, שייכנסו לתוקף ב־9 בנובמבר – עדכון בעל משמעות גדולה לחברות ולמשקיעים, שכן המדדים מנהלים כיום כ־80 מיליארד שקל נכסים.