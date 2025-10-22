תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני פנסיה נט - תשואות מור פנסיה, ספטמבר 2025

תשואות מור פנסיה, ספטמבר 2025

 

 
תשואות מור פנסיה / צילום: Dreamstimeתשואות מור פנסיה / צילום: Dreamstime
 
אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

תשואות מור פנסיה - ספטמבר 2025

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2025

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

 

 

%

%

%

 

ש''ח

13909

מור פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

2.32%

13.66%

17.12%

56.08%

                      5,136,777,728

13910

מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

1.95%

11.84%

15.01%

50.41%

                      2,505,378,537

13911

מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

1.36%

8.52%

11.15%

37.13%

                           825,830,003

13912

מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות

2.79%

16.43%

20.62%

66.55%

                      3,495,491,181

13919

מור פנסיה משלימה - מסלול בני 50 ומטה

1.88%

12.97%

17.32%

אין נתונים

                           221,009,641

13920

מור פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60

1.72%

10.99%

14.82%

אין נתונים

                           108,794,420

13922

מור פנסיה משלימה - מסלול מניות

3.29%

19.41%

25.17%

אין נתונים

                           186,631,762

x