לפני פנסיה נט - תשואות מור פנסיה, ספטמבר 2025

תשואות מור פנסיה - ספטמבר 2025
|
מ"ה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית בדוח לאוצר
|
תשואה מתחילת 2025
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
היקף נכסים בדוח לאוצר
|
|
|
%
|
%
|
%
|
|
ש''ח
|
13909
|
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
|
2.32%
|
13.66%
|
17.12%
|
56.08%
|
5,136,777,728
|
13910
|
מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
|
1.95%
|
11.84%
|
15.01%
|
50.41%
|
2,505,378,537
|
13911
|
מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
|
1.36%
|
8.52%
|
11.15%
|
37.13%
|
825,830,003
|
13912
|
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות
|
2.79%
|
16.43%
|
20.62%
|
66.55%
|
3,495,491,181
|
13919
|
מור פנסיה משלימה - מסלול בני 50 ומטה
|
1.88%
|
12.97%
|
17.32%
|
אין נתונים
|
221,009,641
|
13920
|
מור פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60
|
1.72%
|
10.99%
|
14.82%
|
אין נתונים
|
108,794,420
|
13922
|
מור פנסיה משלימה - מסלול מניות
|
3.29%
|
19.41%
|
25.17%
|
אין נתונים
|
186,631,762