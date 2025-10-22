לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תשואות מנורה ביטוח לחודש ספטמבר 2025
|
שם הקופה
|
תשואה חודשית ספטמבר 2025
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 30.09.2025
|
תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-30.09.2025
|
תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 30.09.25
|
תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-30.09.25
|
יתרת נכסים ליום 30.09.25 באלפי ש''ח
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן ט'
|
2.68%
|
12.81%
|
15.95%
|
44.51%
|
61.29%
|
599,794
|
קרן י'
|
2.44%
|
11.59%
|
15.00%
|
38.62%
|
52.90%
|
13,647,029
|
קרן י' החדשה
|
2.44%
|
11.59%
|
15.00%
|
38.62%
|
52.90%
|
10,690,592
|
מנורה ביטוח מניות
|
4.15%
|
19.69%
|
24.88%
|
69.64%
|
102.98%
|
819,493
|
מנורה ביטוח מניות בחו"ל
|
4.10%
|
10.83%
|
8.95%
|
75.13%
|
82.57%
|
647,082
|
מנורה-לבני 60 ומעלה
|
1.56%
|
8.29%
|
10.94%
|
26.12%
|
36.10%
|
1,368,779
|
מנורה-לבני 50 ומטה
|
2.75%
|
13.29%
|
16.67%
|
44.17%
|
60.57%
|
1,313,761
|
מנורה-לבני 50-60
|
2.33%
|
11.74%
|
15.04%
|
38.03%
|
53.24%
|
1,176,211
|
מנורה ביטוח מסלול מחקה מדד S&P500
|
2.61%
|
3.53%
|
הוקם ב- 4.24
|
הוקם ב- 4.24
|
הוקם ב- 4.24
|
353,066
|
התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.
|
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
(*) המסלול נפתח בחודש אפריל, 24