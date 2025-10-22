לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תיק אישי
תשואות ביטוח מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

תשואות ביטוח מנורה מבטחים - ספטמבר 2025

 

 
22/10/2025

תשואות מנורה ביטוח לחודש ספטמבר 2025

שם הקופה

תשואה חודשית ספטמבר 2025

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 30.09.2025

תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-30.09.2025

תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 30.09.25

תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-30.09.25

יתרת נכסים ליום  30.09.25 באלפי ש''ח

 

 

 

 

 

 

 

קרן ט'

2.68%

12.81%

15.95%

44.51%

61.29%

              599,794

קרן י'

2.44%

11.59%

15.00%

38.62%

52.90%

         13,647,029

קרן י' החדשה

2.44%

11.59%

15.00%

38.62%

52.90%

         10,690,592

מנורה ביטוח מניות

4.15%

19.69%

24.88%

69.64%

102.98%

              819,493

מנורה ביטוח מניות בחו"ל

4.10%

10.83%

8.95%

75.13%

82.57%

              647,082

מנורה-לבני 60 ומעלה

1.56%

8.29%

10.94%

26.12%

36.10%

           1,368,779

מנורה-לבני 50 ומטה

2.75%

13.29%

16.67%

44.17%

60.57%

           1,313,761

מנורה-לבני 50-60

2.33%

11.74%

15.04%

38.03%

53.24%

           1,176,211

מנורה ביטוח מסלול מחקה מדד S&P500

2.61%

3.53%

הוקם ב- 4.24

הוקם ב- 4.24

הוקם ב- 4.24

              353,066

             

התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

(*) המסלול נפתח בחודש אפריל, 24
x