טאבולה ו-Paramount בשת"פ: מביאות פרסום מבוסס ביצועים ב-CTV לעסקים קטנים

טאבולה ו-Paramount Advertising מכריזות על שותפות אסטרטגית להשקת "Performance Multiplier", פתרון שנועד לסייע לעסקים קטנים ובינוניים (SMBs) להרחיב ולמדוד את ההשפעה של הקמפיינים הפרסומיים שלהם ב-CTV.
ה-Performance Multiplier ישולב בתוך Paramount Ads Manager - פלטפורמת הקנייה בשירות עצמי של פרמאונט, המאפשרת למפרסמי SMB להגדיל את הנראות שלהם באמצעות פרסום סטרימינג פרימיום, בתקציבים נוחים.
הודות לטכנולוגיית Realize AI של טאבולה, Performance Multiplier משפר את יכולות הטירגוט (Targeting) והייחוס (Attribution) של הקמפיינים הפרסומיים באופן שיאפשר למפרסמים להרחיב את המסרים של המותג שלהם מעבר לפריסה הרחבה של פאראמאונט ב-CTV, לקהלים תואמים (Matched viewers) וקהלים דומה (Lookalike viewers). הרחבה זו תתבצע ברחבי הרשת של טאבולה הכוללת יותר מ-9,000 שותפי תוכן (פאבלישרים), ובכך יוכלו המפרסמים להגיע למאות מיליוני משתמשים בסביבות פרימיום בטוחות למותג ברחבי הרשת הפתוחה.
ה- Performance Multiplier יהפוך את ה-CTV לחלק מדיד ומניע לפעולה בתמהיל המדיה של המפרסמים.
צעד זה מציין את הפעם הראשונה שבה ספקית סטרימינג גדולה מאמצת פתרון דוגמת Taboola Realize, והשקה זו של Performance Multiplier מציבה סטנדרט חדש לאופן שבו פרסום טלוויזיוני מניע ביצועים בערוצים דיגיטליים ומחבר בין הטלוויזיה לבין ביצועים ברשת הפתוחה.
Performance Multiplier זמין כיום בגרסת בטא בתוך Paramount Ads Manager; כאשר זמינותו הכללית צפויה עד סוף 2025.