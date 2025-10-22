לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל ספטמבר 2025

תשואות קופות גמל והשתלמות לחודש 9/2025
|
|
מספר קופה
|
תשואה חודשית ל9/25
|
תשואה מצטברת 1-9/25
|
תשואה מצטברת 10/2024-9/2025 (12 חודשים)
|
תשואה מצטברת 10/2022-9/2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 10/2020-9/2025 (60 חודשים)
|
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.9.2025
|
קרנות השתלמות
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל השתלמות כללי
|
579
|
2.02%
|
10.66%
|
13.82%
|
36.98%
|
53.26%
|
18,768,724
|
מגדל השתלמות אשראי אג"ח
|
199
|
0.70%
|
4.63%
|
6.42%
|
16.37%
|
14.95%
|
446,584
|
מגדל השתלמות אג"ח ממשלות
|
865
|
0.67%
|
4.05%
|
5.58%
|
8.11%
|
2.15%
|
129,868
|
מגדל השתלמות כספי (שקלי)
|
864
|
0.46%
|
3.51%
|
4.72%
|
12.67%
|
12.01%
|
183,276
|
מגדל השתלמות מניות
|
869
|
3.73%
|
18.62%
|
25.04%
|
70.90%
|
99.27%
|
2,086,835
|
מגדל השתלמות הלכה
|
2048
|
2.06%
|
10.63%
|
13.96%
|
36.74%
|
43.34%
|
425,148
|
מגדל השתלמות עוקב מדדים- גמיש
|
7256
|
1.55%
|
1.19%
|
-1.34%
|
18.93%
|
24.61%
|
477,478
|
מגדל השתלמות עוקב מדד s&p 500
|
14668
|
2.51%
|
3.10%
|
4.59%
|
|
|
3,555,272
|
קופות גמל
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל לתגמולים אג"ח ממשלות
|
859
|
0.67%
|
4.03%
|
5.57%
|
8.14%
|
2.19%
|
64,258
|
מגדל לתגמולים כספי (שקלי)
|
858
|
0.46%
|
3.45%
|
4.64%
|
12.63%
|
11.97%
|
80,186
|
מגדל לתגמולים מניות
|
863
|
3.71%
|
18.84%
|
25.30%
|
71.16%
|
99.34%
|
976,358
|
מגדל לתגמולים אשראי ואג"ח
|
8012
|
0.70%
|
4.68%
|
6.46%
|
18.00%
|
17.85%
|
197,482
|
מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה
|
9779
|
2.34%
|
12.41%
|
16.09%
|
43.57%
|
58.86%
|
1,922,016
|
מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60
|
9780
|
2.05%
|
10.95%
|
14.16%
|
37.91%
|
52.28%
|
3,769,513
|
מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה
|
9781
|
1.48%
|
8.10%
|
10.80%
|
27.97%
|
34.54%
|
2,287,400
|
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p 500
|
13565
|
2.52%
|
3.10%
|
4.61%
|
76.87%
|
|
1,977,781
|
מרכזיות לפיצויים
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל מרכזית לפיצויים
|
745
|
2.27%
|
11.33%
|
14.66%
|
38.19%
|
46.39%
|
127,598
|
מקפת דמי מחלה
|
1161
|
2.50%
|
11.57%
|
14.96%
|
37.44%
|
45.43%
|
16,478
|
מקפת תקציבית
|
1304
|
1.34%
|
7.39%
|
10.12%
|
23.52%
|
25.27%
|
114,658
|
מגדל גמל להשקעה
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל גמל להשקעה מניות
|
7934
|
3.69%
|
19.30%
|
25.76%
|
71.81%
|
99.81%
|
530,292
|
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
7935
|
1.35%
|
8.19%
|
10.87%
|
24.25%
|
23.55%
|
79,396
|
מגדל גמל להשקעה כללי
|
7936
|
2.03%
|
11.74%
|
15.13%
|
40.11%
|
51.77%
|
862,752
|
מגדל גמל להשקעה הלכה
|
7937
|
2.08%
|
10.83%
|
14.15%
|
37.07%
|
43.79%
|
76,907
|
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500*
|
13563
|
2.52%
|
3.20%
|
4.69%
|
76.83%
|
|
928,000
|
חיסכון לכל ילד
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל חסכון לילד מסלול הלכה
|
9895
|
2.06%
|
10.64%
|
13.93%
|
36.61%
|
43.30%
|
137,588
|
מגדל חסכון לילד סיכון מועט
|
9896
|
1.30%
|
7.55%
|
10.12%
|
25.00%
|
29.01%
|
595,052
|
מגדל חסכון לילד סיכון בינוני
|
9897
|
2.02%
|
10.86%
|
14.09%
|
38.16%
|
47.34%
|
138,142
|
מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר
|
9898
|
3.58%
|
18.51%
|
24.64%
|
68.45%
|
96.28%
|
187,716
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.
|
|
|
|
|
|
|
|
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,
|
|
|
|
|
|
|
|
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
|
|
|
|
|
|
|
|
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
|
|
|
|
|
|
|
ט.ל.ח.
|
|
|
|
|
|
|