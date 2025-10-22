תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל ספטמבר 2025

תשואות גמל והשתלמות - מגדל ספטמבר 2025

 

 
בית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדר
 
עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

תשואות קופות גמל והשתלמות לחודש 9/2025

 

מספר קופה

תשואה חודשית ל9/25

תשואה מצטברת       1-9/25

תשואה מצטברת 10/2024-9/2025  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   10/2022-9/2025      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 10/2020-9/2025         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.9.2025

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל השתלמות כללי

579

2.02%

10.66%

13.82%

36.98%

53.26%

18,768,724

מגדל השתלמות אשראי אג"ח

199

0.70%

4.63%

6.42%

16.37%

14.95%

446,584

מגדל השתלמות אג"ח ממשלות

865

0.67%

4.05%

5.58%

8.11%

2.15%

129,868

מגדל השתלמות כספי (שקלי)

864

0.46%

3.51%

4.72%

12.67%

12.01%

183,276

מגדל השתלמות מניות

869

3.73%

18.62%

25.04%

70.90%

99.27%

2,086,835

מגדל  השתלמות הלכה

2048

2.06%

10.63%

13.96%

36.74%

43.34%

425,148

מגדל השתלמות עוקב מדדים- גמיש

7256

1.55%

1.19%

-1.34%

18.93%

24.61%

477,478

מגדל השתלמות עוקב מדד s&p 500

14668

2.51%

3.10%

4.59%

 

 

3,555,272

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלות

859

0.67%

4.03%

5.57%

8.14%

2.19%

64,258

מגדל  לתגמולים כספי (שקלי)

858

0.46%

3.45%

4.64%

12.63%

11.97%

80,186

מגדל לתגמולים מניות

863

3.71%

18.84%

25.30%

71.16%

99.34%

976,358

מגדל לתגמולים אשראי ואג"ח

8012

0.70%

4.68%

6.46%

18.00%

17.85%

197,482

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

9779

2.34%

12.41%

16.09%

43.57%

58.86%

1,922,016

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

9780

2.05%

10.95%

14.16%

37.91%

52.28%

3,769,513

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

9781

1.48%

8.10%

10.80%

27.97%

34.54%

2,287,400

מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p 500

13565

2.52%

3.10%

4.61%

76.87%

 

1,977,781

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל מרכזית לפיצויים

745

2.27%

11.33%

14.66%

38.19%

46.39%

127,598

מקפת דמי מחלה

1161

2.50%

11.57%

14.96%

37.44%

45.43%

16,478

מקפת תקציבית

1304

1.34%

7.39%

10.12%

23.52%

25.27%

114,658

מגדל גמל להשקעה

 

 

 

 

 

 

 

מגדל גמל להשקעה מניות

7934

3.69%

19.30%

25.76%

71.81%

99.81%

530,292

מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

7935

1.35%

8.19%

10.87%

24.25%

23.55%

79,396

מגדל גמל להשקעה כללי

7936

2.03%

11.74%

15.13%

40.11%

51.77%

862,752

מגדל גמל להשקעה הלכה

7937

2.08%

10.83%

14.15%

37.07%

43.79%

76,907

מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500*

13563

2.52%

3.20%

4.69%

76.83%

 

928,000

חיסכון לכל ילד

 

 

 

 

 

 

 

מגדל חסכון לילד מסלול הלכה

9895

2.06%

10.64%

13.93%

36.61%

43.30%

137,588

מגדל חסכון לילד סיכון מועט

9896

1.30%

7.55%

10.12%

25.00%

29.01%

595,052

מגדל חסכון לילד סיכון בינוני

9897

2.02%

10.86%

14.09%

38.16%

47.34%

138,142

מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר

9898

3.58%

18.51%

24.64%

68.45%

96.28%

187,716

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.

 

 

 

 

 

 

 

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,

 

 

 

 

 

 

 

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם.

 

 

 

 

 

 

 

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

 

 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח. 

 

 

 

 

 

 

 
x