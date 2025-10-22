תיק אישי
לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה - מגדל ספטמבר 2025

תשואות פנסיה - מגדל ספטמבר 2025

 

 
תשואות פנסיה / תמונה: Dreamstimeתשואות פנסיה / תמונה: Dreamstime
 
אלי מאיר
22/10/2025

תשואות מקפת * לחודש 09/2025 

 

מספר קופה/קוד הקרן

תשואה חודשית ל9/25

תשואה מצטברת       1-9/25

תשואה מצטברת 10/2024-9/2025  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   10/2022-9/2025      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 10/2020-9/2025         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.9.2025

סטית התקן  חודשית ל 5 שנים אחרונות
                 

מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)

162

 

 

 

 

 

176,554,867

 

מקפת אישית - מסלול כללי

2102

2.13%

11.47%

15.06%

41.17%

65.84%

68,218,443

1.35%

מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

8801

2.43%

12.85%

16.25%

46.26%

68.91%

33,735,487

1.68%

מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

8802

2.10%

11.47%

14.64%

41.83%

60.59%

13,741,519

1.41%

מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

8803

1.56%

8.58%

10.99%

31.26%

45.05%

6,261,829

1.04%

מקפת אישית מסלול מנייתי

2142

2.96%

15.15%

19.87%

58.34%

84.34%

11,407,857

2.30%

מגדל מקפת אישית -  מסלול עוקב מדד s&p 500

13572

2.12%

4.14%

5.58%

61.92%

 

20,560,979

 

 

                

מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)

659

 

 

 

 

 

8,010,959

 

מקפת משלימה - מסלול כללי

2145

2.10%

11.00%

14.81%

39.15%

51.29%

1,057,849

1.67%

מקפת משלימה -  מסלול עוקב מדד s&p 500

13627

2.51%

3.10%

4.58%

75.47%

 

1,923,624

 

 

                
                 

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל,

               

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם.

             

התשואות הינן תשואות פיננסיות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.

             

אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

             

התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים).

                

יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים.

              

ט.ל.ח. 

               
