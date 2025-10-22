לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה - מגדל ספטמבר 2025

תשואות מקפת * לחודש 09/2025
|
|
מספר קופה/קוד הקרן
|
תשואה חודשית ל9/25
|
תשואה מצטברת 1-9/25
|
תשואה מצטברת 10/2024-9/2025 (12 חודשים)
|
תשואה מצטברת 10/2022-9/2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 10/2020-9/2025 (60 חודשים)
|
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.9.2025
|
סטית התקן חודשית ל 5 שנים אחרונות
|
מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)
|
162
|
|
|
|
|
|
176,554,867
|
|
מקפת אישית - מסלול כללי
|
2102
|
2.13%
|
11.47%
|
15.06%
|
41.17%
|
65.84%
|
68,218,443
|
1.35%
|
מקפת אישית - מסלול עד גיל 50
|
8801
|
2.43%
|
12.85%
|
16.25%
|
46.26%
|
68.91%
|
33,735,487
|
1.68%
|
מקפת אישית - מסלול 50 עד 60
|
8802
|
2.10%
|
11.47%
|
14.64%
|
41.83%
|
60.59%
|
13,741,519
|
1.41%
|
מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60
|
8803
|
1.56%
|
8.58%
|
10.99%
|
31.26%
|
45.05%
|
6,261,829
|
1.04%
|
מקפת אישית מסלול מנייתי
|
2142
|
2.96%
|
15.15%
|
19.87%
|
58.34%
|
84.34%
|
11,407,857
|
2.30%
|
מגדל מקפת אישית - מסלול עוקב מדד s&p 500
|
13572
|
2.12%
|
4.14%
|
5.58%
|
61.92%
|
|
20,560,979
|
|
|
מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)
|
659
|
|
|
|
|
|
8,010,959
|
|
מקפת משלימה - מסלול כללי
|
2145
|
2.10%
|
11.00%
|
14.81%
|
39.15%
|
51.29%
|
1,057,849
|
1.67%
|
מקפת משלימה - מסלול עוקב מדד s&p 500
|
13627
|
2.51%
|
3.10%
|
4.58%
|
75.47%
|
|
1,923,624
|
|
|
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל,
|
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
|
התשואות הינן תשואות פיננסיות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
|
אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים).
|
יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים.
|
ט.ל.ח.