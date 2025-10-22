עדכון בנוגע לאופן דיווח דוח מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת- 077)

בהמשך לעמדת סגל משפטית מס' 104-21 בעניין אופן דיווח דוח מצבה של החזקות בעלי בעניין (ת-077), אשר פורסמה ביום 16 בספטמבר 2025, מצורף עדכון בנוגע לאופן הדיווח של דוח מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (דיווח הניתן על גבי טופס ת-077; להלן: "טופס הדיווח") על ידי תאגידים מדווחים, כמפורט להלן:
לאור העדכון האמור, סגל הרשות פרסם תבנית לדוגמא של הקובץ הנלווה. תאגיד מדווח אשר מעוניין לעשות שימוש בהקלה דלעיל, בהתאם לעמדת הסגל, נדרש לצרף לטופס הדיווח (כאמור, טופס ת-077), קובץ נלווה בפורמט FPD אשר יכלול את המידע המופיע בתבנית - קישור לקובץ אקסל.
כמו כן, מצורף כנספח א' למסמך זה דוגמה למילוי קובץ האקסל.
תאריך תחולה: 22/10/2025.