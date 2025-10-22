תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

עדכון בנוגע לאופן דיווח דוח מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת- 077)

 

 
עדכון בנוגע לאופן דיווח דוח מצבת החזקות בעלי עניין / תמונה: Dreamstimeעדכון בנוגע לאופן דיווח דוח מצבת החזקות בעלי עניין / תמונה: Dreamstime
 
רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

בהמשך לעמדת סגל משפטית מס' 104-21 בעניין אופן דיווח דוח מצבה של החזקות בעלי בעניין (ת-077), אשר פורסמה ביום 16 בספטמבר 2025, מצורף עדכון בנוגע לאופן הדיווח של דוח מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (דיווח הניתן על גבי טופס ת-077; להלן: "טופס הדיווח") על ידי תאגידים מדווחים, כמפורט להלן:
 


לאור העדכון האמור, סגל הרשות פרסם תבנית לדוגמא של הקובץ הנלווה. תאגיד מדווח אשר מעוניין לעשות שימוש בהקלה דלעיל, בהתאם לעמדת הסגל, נדרש לצרף לטופס הדיווח (כאמור, טופס ת-077), קובץ נלווה בפורמט FPD אשר יכלול את המידע המופיע בתבנית - קישור לקובץ אקסל.

כמו כן, מצורף כנספח א' למסמך זה דוגמה למילוי קובץ האקסל.

תאריך תחולה: 22/10/2025.
 

x