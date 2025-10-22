סכסוך העבודה בבנק הפועלים: הנהלת הבנק מקפיאה זמנית את תוכנית הקיצוצים לצורך קיום משא ומתן

בהמשך למאבק, צעדי המחאה והעמידה הנחושה של עובדות ועובדי בנק הפועלים בשבועות האחרונים, הנהלת הבנק הודיעה על הקפאה זמנית של תוכנית הקיצוצים והשינויים הארגוניים עד ל־15.11.2025, לצורך משא ומתן עם העובדים.
בשל הקפאתה של תוכנית הקיצוצים, פעילות הבנק תשוב לשגרה מלאה, והשביתות והעיצומים שננקטו בתקופה האחרונה ייעצרו בשלב זה. סכסוך העבודה נותר בתוקפו ובמידה והמשא ומתן ייקלע למבוי סתום, ארגון העובדים לא יהסס לחדש את הצעדים הארגוניים החוקיים העומדים לרשותו.
רוני גרפונקל, יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים: "בזכות העמידה האיתנה של העובדות והעובדים הצלחנו להביא להשהיה של מהלך חד־צדדי שפגע בכולנו. אנו ממשיכים כעת במשא ומתן מתוך מחויבות אמיתית לשמירה על זכויות העובדים ועל עתידו של הבנק".