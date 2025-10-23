תוצאות המכרז המוסדי של מור השקעות

בהמשך לדוחות המיידיים של החברה בקשר עם בחינת הנפקה אפשרית לציבור, בהצעה אחידה, של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') (שאינן המירות למניות של החברה, ואינן מובטחות בבטוחות כלשהן) ("אגרות החוב") ו/או של סדרה חדשה של כתבי אופציה (סדרה 2) (הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה) ("כתבי האופציה", ויחד עם אגרות החוב: "ניירות הערך המוצעים"), אשר ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה" ו- "ההנפקה", בהתאמה), מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 22 באוקטובר 2025 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז- 2007, בקשר עם ההנפקה האפשרית כאמור כמפורט להלן:

1. במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), שתישאנה ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) בשיעור של 2.5%, ו-16 כתבי אופציה (סדרה 2) ("היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה.

2. במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 346,778 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-360 מיליון ש"ח.

3. לאור היקף הביקושים במכרז כאמור, בכוונת החברה לפנות אל חברת הדירוג, מ ידרוג בע"מ, בבקשה להגדלת כמות אגרות החוב הנכללת במסגרת דוח הדירוג, שנקבעה על ידה כאמור ביום 28 בספטמבר 2025.

4 . בכפוף להגדלת כמות אגרות החוב שתיכלל במסגרת דוח הדירוג, בהמשך למכרז כאמור בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 200,000 יחידות (הכוללות 200,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו-3,200,000 כתבי אופציה), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,032 ש"ח ("מחיר היחידה"), בהיקף כספי כולל של כ-206.4 מיליון ש"ח.

5. מחיר היחידה כאמור יהווה את מחיר היחידה המזערי בהנפקה לציבור, אם וככל שתתקיים, אשר תיעשה בהצעה אחידה במסגרת דוח הצעת מדף (אם וככל שיפורסם) מכוח תשקיף המדף של החברה, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג כאמור. יודגש, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים, והוא לא יפחת מהמחיר ליחידה כהגדרתו לעיל. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה ותנאי אגרות החוב וכתבי האופציה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף כאמור, אם וככל שיפורסם.

6. אין באמור בדיווח זה בכדי להוות הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך או להציע הצעות לרכישתם.



יודגש, כי נכון למועד דיווח מיידי זה, אין כל ודאות כי ההנפקה המתוארת לעיל אכן תצא לפועל ואין באמור כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה האמורה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה המתוארת לעיל, ופרסום דוח הצעת המדף על-פיו תבוצע ההנפקה האמורה, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולקבלת אישור חברת הדירוג לכמות אגרות החוב שתיכלל בדוח הדירוג וניתן יהיה להנפיק כאמור לעיל, אשר למועד דוח זה טרם התקבלו.