קרנות השתלמות ספטמבר 25 - כלל מובילה מתחילת השנה בכללי מור במניות - ההימור על ישראל הצליח

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר, מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: סם יצחקוב; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ



סיכום בשווקים

ספטמבר, מסיים חודש חיובי בשווקים בארץ ובעולם. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.8% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-3.9% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-4.3%.

מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-1.9%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-3.5%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-5.6%.

בבורסות באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX 40 עלה בשיעור של כ-0.2%, מדד ה-FTSE 100 סגר החודש סביב האפס, מדד ה-CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.6%.

נתוני התשואה החודש מתפרסמים בעיכוב של שבוע, לאור תקופת החגים הארוכה.



כמה תובנות מהתוצאות החודש

פער של חצי אחוז בין המקום הראשון לאחרון במסלול הכללי. פער של כ-1.2% בין המקום הראשון לאחרון במסלול המניות. התשואה הממוצעת החודש באפיק המניות גבוהה מהתשואה הממוצעת החודש במסלול המחקה S&P500 . הן המסלול הכללי והן מסלול המניות מובילים בתשואה בשנה האחרונה על המסלול המחקה S&P500 , בפערים משמעותיים מאוד. התשואה הממוצעת ל-3 שנים במסלול המניות נמוכה רק ב-3% מהתשואה הממוצעת ל-3 שנים במסלול ה- S&P500 . תשואה ממוצעת באפיק המניות ל-5 שנים עברה את ה-100%. לא פחות מ-7 גופים עברו את תשואה ה-100% ל-5 שנים במסלול המניות. 5 גופים במסלול המניות עוקפים את התשואה ל-5 שנים של הגופים שמציגים תשואה במסלול המחקה S&P500 . קיים פער של כ-50% בתשואה ל-5 שנים בין המקום האחרון לראשון במסלול הכללי וגם במסלול המניות.



תשואת קרנות השתלמות מסלול כללי – כלל מובילים מתחילת השנה

תחזית Funder בתחילת החודש, התבררה כמדויקת להפליא גם החודש, הן לתשואה החודשית, והן לתשואה השנתית, בסטיות קלות בלבד. מה שאומר שנתוני תחזית התשואות של FUNDER, הן החודשית והן השנתית, מדויקת מספיק כדי שהמשקיעים יוכלו להעריך את התשואה של קרן ההשתלמות שלהם.

במסלול הכללי, המסלול המנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.06% לעומת 1.08% חודש קודם. טווח התשואה נע בין 1.85% (אנליסט) ל-2.43% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-11.17%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש קודם על 14.35%. התשואה ל-3 שנים עלתה משמעותית ל-39.03% והתשואה ל-5 שנים עלתה גם היא ל-54.32%.

מנורה מבטחים הם המנצחים החודש עם 2.43%, אלטשולר שחם אחריהם עם 2.33%. כלל עברה להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 12.06% על חשבון אנליסט (1.85% החודש). אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.38%, בתשואה ל-3 שנים עם 43.54%, ובתשואה ל-5 שנים עם 62.85%.

כלל - ההימור על ישראל הצליח בגדול

משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, אמר הבוקר לכתב פאנדר כי "כלל האמינה בהשקעות בישראל והתמידה בשיעור השקעה גבוה בישראל ושבה למקום הראשון מתחילת שנת 2025 (במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות)"

ניר עובדיה, צילום: דרור סיתהכל

ניר עובדיה, סמנכ״ל בכיר, מנהל אגף השקעות עמיתים, בכלל ביטוח ופיננסים ציין ש״רבות נאמר ונכתב על ביצועי השוק הישראלי ואנחנו שמחים שהאסטרטגיה שלנו לשמור על חשיפה גבוהה לשוק דווקא ברגעים הקשים, לצד חשיפת יתר לטכנולוגיה בכלל ולשבבים בפרט, גם בחברות מחוץ לארה״ב, הוכיחה את עצמה.

האמונה שלטווח בינוני ארוך השוק הישראלי תומחר בחסר ביחס לפוטנציאל היוותה הגורם המרכזי בחשיבה האסטרטגית בשנה ז, וסייעה לנו לא להתרגש מהתנודתיות, ולא לשנות כיוון.

מעבר למאקרו, גם בחירת הסקטורים המניות הספציפיות בהן השקענו בארץ ובחו״ל היתה מוצלחת, כשהגדלנו חשיפות לבנקים, פיננסים ותעשיות בטחוניות בישראל, לצד השקעות בחברות הגדולות והמובילות בשבבים ובטכנולוגיה בעולם, הוסיפו לביצועים הטובים״.



קרנות השתלמות מסלול כללי שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה תחזית FUNDER מנורה מבטחים 2.43% 11.75% 15.13% 37.88% 52.37% 11,886 828 2.43% אלטשולר שחם 2.33% 10.81% 12.43% 38.03% 40.53% 33,935 1093 2.35% הראל 2.15% 10.47% 12.99% 34.30% 49.50% 14,121 154 2.14% כלל 2.12% 12.06% 15.61% 36.75% 56.16% 19,843 456 2.15% מגדל 2.02% 10.66% 13.82% 36.98% 53.26% 18,769 579 2.05% מיטב 1.97% 11.04% 14.70% 41.08% 58.30% 29,537 880 2.00% הפניקס 1.94% 11.11% 15.68% 39.31% 56.78% 20,555 964 --- מור 1.90% 11.71% 14.64% 40.85% 59.38% 24,400 12535 1.90% ילין לפידות 1.86% 10.20% 12.09% 41.63% 54.06% 25,200 1162 1.88% אנליסט 1.85% 11.85% 16.38% 43.54% 62.85% 17,076 962 1.85% אינפיניטי (*) 2.16% 11.06% 15.59% 41.86% 59.23% 240 13229 ממוצע 2.06% 11.17% 14.35% 39.03% 54.32% 2.08%

תשואות מסלול מניות – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ומן הסתם גם התנודתי יותר. גם במסלול זה תחזית FUNDER הן החודשית והן השנתית היתה מדויקת להפליא, עם סטיות קלות בלבד. מה שאומר שגם במסלול המניות, מי שרוצה לדעת מראש מה התשואה בקרנות ההשתלמות, מוזמן לעקוב אחרי התחזיות שמתפרסמות באתר FUNDER.

התשואה הממוצעת החודש במסלול היא 3.64% לעומת 1.18% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 2.93% (ילין לפידות) ל-4.13%% (אלטשולר שחם). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת עלתה ל-18.38%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש קודם על 23.74%. התשואה המצטברת ל-3 שנים, בממוצע בין הגופים השונים זינקה ל-72.7%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים קפצה אף היא ל-100.15% (אם מנטרלים את התשואה של אלטשולר שחם, שנמוכה משמעותית מהאחרים התשואה הממוצעת ל-5 שנים עולה ל-102.17%).

אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול עם 4.13%. מנורה מבטחים נמצאים במקום שני עם 4.11%. מור (3.53% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 19.88%. הפניקס (3.35% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 26%. אינפיניטי (3.51% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 97.73%, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 110.8%. ראוי לשים לב לפער המשמעותי בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול. נתון נוסף שראוי לשים אליו לב הוא שהתשואה באלטשולר שחם ל-3 שנים ול-5 שנים כמעט זהה.



קרנות השתלמות מסלול מניות שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה תחזית FUNDER אלטשולר שחם 4.13% 17.71% 19.57% 71.14% 71.28% 6,923 1377 4.15% מנורה מבטחים 4.11% 19.80% 25.35% 70.36% 102.26% 1,098 1256 4.11% כלל 3.89% 19.30% 25.06% 62.37% 96.31% 2,116 1350 3.90% הראל 3.80% 18.66% 23.80% 66.34% 99.81% 2,363 763 3.79% מגדל 3.73% 18.62% 25.04% 70.90% 99.27% 2,087 869 --- מיטב 3.55% 19.12% 25.60% 72.52% 101.30% 3,315 883 3.55% מור 3.53% 19.88% 25.40% 67.96% 107.07% 9,756 12536 3.55% אינפיניטי 3.51% 18.57% 24.28% 97.73% 110.80% 633 1537 --- אנליסט 3.49% 16.08% 21.53% 77.97% 102.60% 14,825 963 3.50% הפניקס 3.35% 18.62% 26.00% 66.22% 104.01% 3,326 968 --- ילין לפידות 2.93% 15.87% 19.47% 76.17% 106.91% 12,273 8563 --- ממוצע 3.64% 18.38% 23.74% 72.70% 100.15% 3.79%

תשואות מסלול מחקה S&P500 – מיטב מנצחים במסלול

את מסלול המחקה S&P500 אנחנו מציגים מכמה סיבות. ראשית – מדובר במסלול שצובר פופולריות רבה בקרה במשקיעים. שנית, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד – S&P500, עדיין יש הבדלים קלים בתשואה בין הגופים השונים בחתכי הזמן השונים. בנוסף, תמיד מעניין להשוות את התשואות במסלול זה למסלול המניות וגם למסלול הכללי, ולראות את הבדלי התשואה בין המסלולים. החודש, מסלולי המניות, וגם המסלול הכללי מציג תשואות עודפות על מסלול ה-S&P500. למרות היותו של המסלול מסלול מחקה מדד, ראוי לשים להבדלים בין הגופים השונים.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.57% לעומת 0.08%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.44% (כלל) ל-2.75% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 3.3%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-4.5%. התשואה הממוצעת הכוללת ל-3 שנים עלתה ל-75.63%. מיטב והפניקס מציגים תשואה מצטברת ל-5 שנים במסלול.

מיטב היא המנצחת החודש עם 2.75%, אחריה הפניקס עם 2.68%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 3.7%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 4.84% על חשבון מיטב. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 77.93. מיטב והפניקס מציגים תשואה מצטברת ל-5 שנים במסלול, שני הגופים עם תשואה של מעל 100%. כשמשווים את התשואה של מיטב והפניקס ל-5 שנים, מול התשואה ל-5 שנים של הגופים השונים במסלול המניות, רואים שש-5 גופים עוברים את התשואה של מיטב והפניקס ל-5 שנים. כמובן שלשער החליפין יש כאן תפקיד, ובכל זאת, הבדלי התשואה רלבנטיים לאור זרימת ההון למסלולים המחקים את ה-S&P500.



קרנות השתלמות מסלול מחקה S&P500 שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 2.75% 3.69% 4.62% 76.49% 102.28% 4,043 13245 הפניקס 2.68% 3.70% 4.56% 77.93% 102.53% 11,337 13264 הראל 2.66% 3.32% 4.56% 76.70% --- 7,472 13502 מנורה מבטחים 2.60% 3.46% 4.84% 74.32% --- 2,897 13873 אנליסט 2.51% 3.18% 4.44% 72.84% --- 1,875 13853 מגדל 2.51% 3.10% 4.59% --- --- 3,555 14668 אלטשולר שחם 2.44% 3.03% 4.28% --- --- 1,350 14862 כלל 2.44% 2.90% 4.13% 75.49% --- 4,729 13342 ממוצע 2.57% 3.30% 4.50% 75.63% ---

(*) תשואות הגופים המסומנים בכוכבית לא מוצגים בטבלת הדירוגים הכללית, לא הובאו בחשבון בממוצעים, בשל היקף נכסים נמוך.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) נתוני התשואות המובאים בטבלאות השונות הינם לפני ניכוי דמי ניהול.





