קופות גמל, ספטמבר 25 - מנורה מבטחים מנצחים בכל מסלולי הגיל ובמניות - ליגת FUNDER גמל

מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
נתוני FUNDER, לתשואות בגופים השונים. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים (מה שמכונה המודל הצ'יליאני), ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.
תובנות ונתונים כלליים
- שינויים בהובלה בתשואה מתחילת השנה ול-5 שנים במסלול עד גיל 50.
- פער של 0.7% בתשואה בין המקום הראשון לאחרון במסלול עד גיל 50.
- שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול מעל גיל 60.
- פער של 0.6% בתשואה בין המקום הראשון לאחרון במסלול מעל גיל 60.
- פערים של מעל 1% בתשואות במסלול המניות.
- תשואה ממוצעת במסלול המניות מעל 100%. שבעה גופים בתשואה מעל 100%.
- חמישה גופים עוברים בתשואה ל-5 שנים את התשואה של הגופים שמציגים תשואה במסלול מחקה S&P500.
- בתשואה בשנה האחרונה, כל המסלולים – עד גיל 50, בין 50-60, מעל גיל 60 ומסלול המניות בתשואה גבוהה יותר ממסלול המחקה את מדד ה-S&P500.
- מסלול ה-S&P500 מוביל עדיין בתשואה ל-3 שנים על המסלולים השונים, אולם מוביל רק ב-3% על מסלול המניות.
תשואות מסלול לבני 50 ומטה – אנליסט עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים
במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.39% לעומת 1.16% בחודש שעבר. טווח התשואות נע החודש בין 2.13% (ילין לפידות) ל-2.83% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 12.64%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-16.26%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים ל-3 שנים עלתה משמעותית ל-44.57%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 שנים עלתה ל-60.4%.
מנורה מבטחים מנצחים חודש שני ברציפות עם 2.83%. אלטשולר שחם במקום השני עם 2.78%. מנורה מבטחים עברו להוביל מתחילת השנה עם 13.37% על חשבון אנליסט (2.25% החודש). אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 18.83%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 52.58%, וגם עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 68.15% על חשבון מור (2.14% החודש).
|
קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
2.83%
|
13.37%
|
16.94%
|
44.43%
|
59.70%
|
4,274
|
9793
|
אלטשולר שחם
|
2.78%
|
12.56%
|
14.23%
|
44.38%
|
46.21%
|
5,156
|
9950
|
כלל
|
2.41%
|
12.95%
|
16.73%
|
40.10%
|
60.86%
|
2,424
|
9651
|
הראל
|
2.41%
|
11.91%
|
14.74%
|
38.89%
|
55.56%
|
2,370
|
9744
|
מגדל
|
2.34%
|
12.41%
|
16.09%
|
43.57%
|
58.86%
|
1,922
|
9779
|
הפניקס
|
2.28%
|
12.98%
|
18.23%
|
42.97%
|
62.07%
|
9,885
|
9916
|
מיטב
|
2.28%
|
12.64%
|
16.74%
|
46.11%
|
63.37%
|
4,017
|
7215
|
אנליסט
|
2.25%
|
13.36%
|
18.83%
|
52.58%
|
68.15%
|
6,120
|
9730
|
מור
|
2.14%
|
13.07%
|
16.80%
|
44.97%
|
67.15%
|
6,709
|
12532
|
ילין לפידות
|
2.13%
|
11.18%
|
13.26%
|
47.69%
|
62.08%
|
4,322
|
9939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי (*)
|
2.12%
|
11.86%
|
17.56%
|
47.65%
|
63.61%
|
105
|
7231
|
ממוצע
|
2.39%
|
12.64%
|
16.26%
|
44.57%
|
60.40%
|
|
תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מנורה מבטחים מנצחים החודש במסלול
במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים המשמעותיים יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.05% לעומת 1% בחודש שעבר. טווח התשואות החודש נע בין 1.79% (מור) ל-2.34% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-10.87%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 13.95%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות עלתה משמעותית ל-38.23%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-52.08%.
מנטרה מבטחים מנצחים החודש גם במסלול זה עם 2.34%, אלטשולר שחם במקום שני עם 2.27%. כלל (2.11% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.38%. הפניקס (1.98% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.86%. ילין לפידות (1.87% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 41.75%. מיטב (1.96% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 59.01%. ראוי לשים לב לתשואה ל-3 ול-5 שנים של אינפיניטי במסלול, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.
|
קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
2.34%
|
11.02%
|
13.95%
|
36.79%
|
51.16%
|
4,676
|
9792
|
אלטשולר שחם
|
2.27%
|
10.61%
|
12.16%
|
35.66%
|
39.68%
|
29,083
|
9951
|
הראל
|
2.12%
|
10.23%
|
12.88%
|
33.95%
|
50.18%
|
6,403
|
9742
|
כלל
|
2.11%
|
11.38%
|
14.95%
|
36.11%
|
51.93%
|
3,956
|
9652
|
מגדל
|
2.05%
|
10.95%
|
14.16%
|
37.91%
|
52.28%
|
3,770
|
9780
|
אנליסט
|
2.00%
|
11.01%
|
14.87%
|
41.31%
|
52.76%
|
6,497
|
9731
|
הפניקס
|
1.98%
|
11.22%
|
15.86%
|
39.83%
|
53.88%
|
6,563
|
9529
|
מיטב
|
1.96%
|
11.13%
|
14.77%
|
41.43%
|
59.01%
|
19,020
|
103
|
ילין לפידות
|
1.87%
|
10.24%
|
12.14%
|
41.75%
|
54.74%
|
13,734
|
9940
|
מור
|
1.79%
|
10.95%
|
13.81%
|
37.60%
|
55.15%
|
16,513
|
12533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי (*)
|
2.08%
|
11.17%
|
15.67%
|
46.04%
|
60.71%
|
337
|
7232
|
ממוצע
|
2.05%
|
10.87%
|
13.95%
|
38.23%
|
52.08%
|
|
תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מנורה מבטחים עברו להוביל מתחילת השנה
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.8% לעומת 0.89% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 1.2% (מור) ל-1.8% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.94%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.3%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-27.32%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-34.69%.
מנורה מבטחים מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.8%. ילין לפידות במקום שני עם 1.64%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 8.51% על חשבון מיטב (1.43% החודש). הפניקס (1.39% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.96%. מיטב מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.06%, וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 41.43%. גם במסלול זה ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי בחתכי הזמן השונים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.
|
קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
1.80%
|
8.51%
|
11.27%
|
27.68%
|
32.97%
|
2,873
|
9794
|
ילין לפידות
|
1.64%
|
7.97%
|
9.03%
|
29.04%
|
33.57%
|
7,749
|
9941
|
אנליסט
|
1.48%
|
8.31%
|
11.06%
|
28.74%
|
32.56%
|
2,040
|
9732
|
מגדל
|
1.48%
|
8.10%
|
10.80%
|
27.97%
|
34.54%
|
2,287
|
9781
|
אלטשולר שחם
|
1.48%
|
7.27%
|
8.52%
|
25.64%
|
27.65%
|
11,161
|
9952
|
הראל
|
1.47%
|
7.12%
|
9.17%
|
22.82%
|
30.98%
|
13,593
|
9745
|
כלל
|
1.44%
|
8.01%
|
10.79%
|
25.26%
|
35.86%
|
11,228
|
9653
|
מיטב
|
1.43%
|
8.44%
|
11.32%
|
30.06%
|
41.43%
|
14,120
|
551
|
הפניקס
|
1.39%
|
8.37%
|
11.96%
|
28.66%
|
39.25%
|
9,251
|
401
|
מור
|
1.20%
|
7.26%
|
9.07%
|
27.37%
|
38.12%
|
10,257
|
12534
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי (*)
|
1.69%
|
9.50%
|
13.87%
|
33.92%
|
41.22%
|
137
|
7233
|
ממוצע
|
1.48%
|
7.94%
|
10.30%
|
27.32%
|
34.69%
|
|
תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
מסלול המניות, המסלול שצובר לאחרונה תאוצה בקרב המשקיעים, ובמקביל חווה גידול בהיקף הנכסים. התשואה מן הסתם במסלול תנודתית מחודש לחודש. התשואה החודשית הממוצעת עומדת על 3.63% לעומת 1.14% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 2.95% (אינפיניטי) ל-4.12% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-18.37%. ממוצע התשואה השנתית דומה לחודש שעבר על 23.76%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות קפצה ל-72.75%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות קפצה גם היא ל-100.77%, כש-7 גופים עוברים את ה-100% תשואה. ראוי לשים לב לפערים המשמעותיים בתשואה בין המקום הראשון לאחרון, פער של כמעט 45% תשואה.
מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 4.12%. אלטשולר שחם במקום שני עם 4.09%. מור (3.55% החודש) מובילים מתחילת השנה עם 19.7%. הפניקס (3.47% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 26.26%. אינפיניטי (3.41% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 103.01% (היחידים בתשואה מעל 100% ל-3 שנים), ובתשואה ל-5 שנים עם 114.89%.
|
קופות גמל מסלול מניות
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
4.12%
|
19.63%
|
24.99%
|
71.58%
|
102.97%
|
452
|
1364
|
אלטשולר שחם
|
4.09%
|
17.74%
|
19.64%
|
70.46%
|
70.45%
|
3,255
|
1375
|
כלל
|
3.84%
|
19.34%
|
25.20%
|
62.22%
|
98.59%
|
1,134
|
127
|
הראל
|
3.81%
|
18.71%
|
23.64%
|
65.81%
|
98.06%
|
1,299
|
761
|
מגדל
|
3.71%
|
18.84%
|
25.30%
|
71.16%
|
99.34%
|
976
|
863
|
מיטב
|
3.56%
|
19.05%
|
25.47%
|
72.31%
|
101.59%
|
2,372
|
877
|
מור
|
3.55%
|
19.70%
|
24.80%
|
64.86%
|
103.04%
|
5,583
|
12531
|
הפניקס
|
3.47%
|
18.65%
|
26.26%
|
66.97%
|
104.80%
|
2,024
|
961
|
אנליסט
|
3.42%
|
15.74%
|
21.15%
|
76.81%
|
101.96%
|
6,619
|
814
|
אינפיניטי
|
3.41%
|
18.75%
|
25.44%
|
103.01%
|
114.89%
|
524
|
1536
|
ילין לפידות
|
2.95%
|
15.92%
|
19.48%
|
75.10%
|
112.80%
|
3,140
|
1036
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
3.63%
|
18.37%
|
23.76%
|
72.75%
|
100.77%
|
|
תשואות מסלול מחקה S&P500 – מיטב מנצחים החודש במסלול
אנחנו מסקרים את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. ראוי לשים לב להבדלים בין הגופים השונים למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. כמו-כן ראוי לשים לב לתנודתיות בין חודש לחודש. ראוי גם להשוות את תשואת הגופים לתשואת המדד עצמו.
התשואה הממוצעת בין הגופים השונים עומדת החודש על 2.58% לעומת 0.08%- בחודש שעבר. מתחילת השנה עומדת התשואה הממוצעת על 3.32%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-4.53%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-75.73%. מיטב והפניקס היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.
מיטב מנצחים החודש במסלול עם 2.75%, הפניקס במקום שני עם 2.68%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 3.72% על חשבון הפניקס. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה ל-3 שעים על חשבון מיטב. רק מיטב והפניקס מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול, תשואה של מעל 100%.
|
קופות גמל מסלול מחקה S&P500
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מיטב
|
2.75%
|
3.72%
|
4.66%
|
76.65%
|
102.59%
|
2,359
|
13246
|
הפניקס
|
2.68%
|
3.71%
|
4.57%
|
78.14%
|
102.55%
|
6,110
|
13263
|
הראל
|
2.66%
|
3.32%
|
4.56%
|
76.68%
|
---
|
3,530
|
13501
|
מנורה מבטחים
|
2.60%
|
3.47%
|
4.85%
|
74.62%
|
---
|
954
|
13946
|
מגדל
|
2.52%
|
3.10%
|
4.61%
|
76.87%
|
---
|
1,978
|
13565
|
אנליסט
|
2.51%
|
3.18%
|
4.47%
|
71.69%
|
---
|
724
|
13855
|
אלטשולר שחם
|
2.46%
|
3.14%
|
4.36%
|
---
|
---
|
582
|
14858
|
כלל
|
2.44%
|
2.93%
|
4.15%
|
75.48%
|
---
|
1,876
|
13343
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.58%
|
3.32%
|
4.53%
|
75.73%
|
---
|
|
(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.
