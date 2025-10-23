דירקטוריון ישראכרט החליט: איתמר פורמן ימונה למנכ"ל ישראכרט

דירקטוריון ישראכרט, בראשות היו"ר תמר יסעור, החליט היום (ד'), על בחירתו של איתמר פורמן, המכהן בתפקיד משנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש החטיבה העסקית של הבנק, לתפקיד מנכ"ל החברה, במקומו של רן עוז. המינוי התקבל בהמשך להמלצת ועדת האיתור של הדירקטוריון, שבחנה שורה של מועמדים במהלך השבועות האחרונים, והוא כפוף לאישור בנק ישראל.

פורמן (52) כיהן בשלוש השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש החטיבה העסקית והפעילות הבינלאומית. בתפקיד זה היה אחראי על תיק האשראי הגדול במשק בהיקף של למעלה מ-200 מיליארד שקל, ניהול הפעילות הבינלאומית של הבנק, תוך הובלת תהליכי צמיחה, פיתוח והרחבת הפעילויות.

פורמן, בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. ב-25 שנים האחרונות שימש בתפקידים בכירים בחטיבת הבנקאות העסקית של בנק הפועלים, כאשר בשנים 2021-2022 ניהל את מערך הבנקאות העסקית ולפני כן ניהל את סקטור התשתיות, אנרגיה ושוקי הון.

פורמן יחליף בתפקיד את רן עוז, המנכ"ל היוצא, המסיים את תפקידו לאחר כ-4 שנים בהם הוביל בישראכרט שורה של תהליכים, חיזק את מעמדה כחברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, וקידם תהליכים ארגוניים ועסקיים חשובים אשר ביססו את איתנותה וצמיחתה של הקבוצה.

יו"ר דירקטוריון ישראכרט, תמר יסעור מסרה: "אני מברכת את איתמר על בחירתו למנכ״ל ישראכרט. אני משוכנעת כי ניסיונו העשיר ורב השנים במגוון רחב של תפקידים משמעותיים בעולמות הפיננסים והבנקאות, כישוריו הרבים ואישיותו הערכית תוביל את החברה להמשך צמיחה, התפתחות והצלחות. בשמי ובשם הדירקטוריון אני רוצה להודות לרן עוז על תרומתו לקבוצה, על הובלתו המקצועית ועל ההישגים בתקופת כהונתו. רן השכיל לפתח את פעילויות החברה כחברה איכותית וצומחת תוך יצירת ערך לכלל בעלי העניין".

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, בעלת השליטה בישראכרט: "איתמר הוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראכרט בפרק החדש והמלהיב שהיא נמצאת בפתחו. איתמר מביא עימו ידע מקצועי וניסיון רב, ומשלב בין הבנה עמוקה בתחום הפיננסי והעסקי. אני מאמין שניסיונו העשיר, החשיבה האסטרטגית, וההיכרות המעמיקה שלו עם השוק הישראלי והבינלאומי, יחזקו את יכולותיה של ישראכרט ויהוו מנוע חשוב להמשך צמיחתה וביסוסה כמובילת שוק, בתחומים שבהם היא פועלת, ותפעל".

איתמר פורמן: "אני מודה לדירקטוריון על האמון וההזדמנות להוביל את קבוצת ישראכרט - גוף פיננסי מרכזי ובעל תרומה מהותית למשק הישראלי. אני גאה להצטרף לקבוצה מקצועית וחזקה המשלבת ערכים של שירות, אחריות וחדשנות, ונרגש לעמוד בראש צוות הנהלה ועובדים מסור ומיומן. יחד נפעל לצמיחה וקידום מעמדה של ישראכרט כמובילה בתחום, ונמשיך לייצר ערך ללקוחות, לחברה ולבעלי מניותיה."



