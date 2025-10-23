בנק יהב וכאל חתמו על הסכם תפעול הנפקה משודרג לחמש השנים הקרובות

היום נחתם הסכם תפעול הנפקה חדש ומשודרג בין בנק יהב לחברת כאל בנוכחות מנכ"ל בנק יהב, אבשלום בוסקילה ומנכ"ל כאל לוי הלוי.
ההסכם החדש, שעתיד להימשך חמש שנים, כולל שורה של פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים ושדרוג משמעותי של הממשקים בין שני הגופים. מטרת ההסכם היא לשפר את חוויית הלקוח, לייעל תהליכים ולספק שירותים חדשניים ונוחים יותר ללקוחות הבנק.
לדברי מנכ"ל בנק יהב, אבשלום בוסקילה: "ההסכם החדש הוא נדבך נוסף באסטרטגיית החדשנות של בנק יהב. השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לשירות אישי ואחראי יאפשר לנו להמשיך להעניק ללקוחותינו חוויית בנקאות עדכנית, נגישה ומותאמת לצורכיהם. אנו גאים בשיתוף הפעולה הפורה עם כאל ומצפים להמשיך ולפתח יחד פתרונות שיתרמו ללקוחותינו."
מנכ"ל כאל, לוי הלוי: "אני מברך על ההסכם החדש שיאפשר לנו, באמצעות המערכות המתקדמות והחדשניות של כאל, להמשיך להעמיק את שיתוף הפעולה עם בנק יהב ולשפר את חווית הלקוח. ההסכם הוא עוד צעד לביסוס והרחבה של פעילות כאל במגזר התפעול וההנפקה הבנקאי אותו היא מובילה."