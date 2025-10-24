תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

הרכבי מדדי המניות המעודכנים - המניות שנכנסות ויוצאות מהמדדים המובילים

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: "התבטאות טראמפ בנוגע לערב הסעודית נתנה רוח גבית לשוק המקומי"

 

 
יניב פגוט, צילום: ניקי וסטהפליניב פגוט, צילום: ניקי וסטהפל
 
יניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת מסחר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/10/2025

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר האחרון לשבוע זה בבורסה:

"יום המסחר האחרון לשבוע זה נסגר בעליות שערים ברוב מדדי המניות, ומחזור המסחר בשוק המניות הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל. הבורסה מפרסמת את הרכבי מדדי המניות המעודכנים, שייכנסו לתוקף ב־9 בנובמבר – עדכון בעל משמעות גדולה לחברות ולמשקיעים, שכן המדדים מנהלים כיום כ־80 מיליארד שקל נכסים. מדד ת"א 35 עלה היום ב-0.6% ומדד ת״א 125 עלה ב-0.7%. מדד ת"א מניב ישראל עלה ב-1.8% והוביל את טבלת המדדים של הבורסה היום, ובנוסף בלטו גם מדד ת"א נדל"ן ומדד ת"א נפט וגז בעליות של כ-1.6%. מדד הביטוח עלה היום ב-1.5%, ואילו מדד ת"א 125 ערך עלה 1.4%. מנגד, נרשמה עלייה קלה בלבד במדד ת"א בנקים 5, שעלה היום ב-0.2%, וכך גם במדד ת"א טכנולוגיה.

מניית חברה לישראל בלטה בצד החיובי היום עם עלייה של כ-5%, על רקע עלייה חדה במניית איי.סי.אל החברה הבת, שעלתה ב-4%. בצד השלילי, מניית נאייקס ירדה 3.8% ומניית בית שמש ירדה 3.4%. בשוק איגרות החוב, אג"ח 10 שנים של ממשלת ישראל עלה בכ-0.15%. השקל מתחזק היום, ונסחר ברמה של 3.29 שקלים לדולר במסחר הרציף. חלק גדול מהשוק היום נסחר בירידות קלות, כאשר בחלק האחרון של יום המסחר ההתבטאות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על אפשרות של הרחבת הסכמי אברהם והכללת ערב הסעודית בתוכם, נתנה רוח גבית לשוק שעבר לעליות. זה מוכיח שוב את ההשפעות שיש לגורמים גיאופוליטיים על השוק המקומי. בארה"ב מדד נאסד"ק פתח את המסחר היום עם עלייה של כ-0.5%, והעלייה הזאת מיתנה את הירידות שהיו קודם בשוק. בסיכום שבועי, השבוע נחתם בירידות קלות יחסית: מדד ת"א 35 ירד השבוע ב-0.4%, מדד ת"א 125 ירד 0.65%, מדד ת"א נדל"ן ירד ב-1.3%. לעומת זאת, מניות הפיננסים בלטו בעליות - מדד הבנקים עלה השבוע בכ-2% ומדד ת״א ביטוח עלה ב-2.4%. מתחילת אוקטובר, מדד ת"א 125 עלה ב-0.8%, ובסך הכל מתחילת השנה עלה בכ-35%. מדד ת"א 90 עלה ב-3.4% מתחילת החודש ובכ-36% מתחילת השנה".
 

 

                      נתוני הרכב מדד לתאריך 20251109                                                                    

  

פרמטרים:

22501190

0

      

מדד

שם מדד                  

תאריך תוקף

ני"ע   

שם ני"ע                 

Added

137

ת"א-125                 

20251109

1082510

גילת          

צירוף

137

ת"א-125                 

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

137

ת"א-125                 

20251109

1178722

רימון         

צירוף

137

ת"א-125                 

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

137

ת"א-125                 

20250810

258012

תדיראן גרופ   

גריעה

137

ת"א-125                 

20250810

354019

טלסיס         

גריעה

137

ת"א-125                 

20250810

1081603

פלסאון תעשיות 

גריעה

137

ת"א-125                 

20250810

1168186

מימון ישיר    

גריעה

142

ת"א-35                  

20251109

1081165

מגדל ביטוח    

צירוף

142

ת"א-35                  

20251109

1176593

נקסט ויז'ן    

צירוף

142

ת"א-35                  

20250810

576017

חברה לישראל   

גריעה

142

ת"א-35                  

20250810

1155290

אנרג'יאן      

גריעה

143

ת"א-90                   

20251109

576017

חברה לישראל   

צירוף

143

ת"א-90                  

20251109

1082510

גילת          

צירוף

143

ת"א-90                  

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

143

ת"א-90                  

20251109

1155290

אנרג'יאן      

צירוף

143

ת"א-90                  

20251109

1178722

רימון         

צירוף

143

ת"א-90                  

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

143

ת"א-90                  

20250810

258012

תדיראן גרופ   

גריעה

143

ת"א-90                  

20250810

354019

טלסיס         

גריעה

143

ת"א-90                  

20250810

1081165

מגדל ביטוח    

גריעה

143

ת"א-90                  

20250810

1081603

פלסאון תעשיות 

גריעה

143

ת"א-90                  

20250810

1168186

מימון ישיר    

גריעה

143

ת"א-90                  

20250810

1176593

נקסט ויז'ן    

גריעה

145

ת"א גלובל-בלוטק         

20251109

1128461

קדימהסטם      

צירוף

145

ת"א גלובל-בלוטק         

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

145

ת"א גלובל-בלוטק         

20251109

1226992

לודן-טק       

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

258012

תדיראן גרופ   

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

312017

עשות          

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

354019

טלסיס         

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

1081603

פלסאון תעשיות 

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

1099654

אלוט          

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

1168186

מימון ישיר    

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

1220755

אורבניקה      

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

147

ת"א-60EMS               

20250909

723007

נורסטאר       

גריעה

147

ת"א-60EMS               

20250909

1082510

גילת          

גריעה

147

ת"א-60EMS               

20250909

1123777

ויקטורי       

גריעה

147

ת"א-60EMS               

20250909

1140151

נובולוג       

גריעה

147

ת"א-60EMS               

20250909

1141464

מור השקעות    

גריעה

147

ת"א-60EMS               

20250909

1178722

רימון         

גריעה

147

ת"א-60EMS               

20250909

1198910

בזא           

גריעה

148

ת"א-פיננסים             

20251109

1178276

ברקת          

צירוף

149

ת"א נדל"ן               

20251109

341016

שדה נדל"ן     

צירוף

149

ת"א נדל"ן                

20251109

1196211

דלק נכסים     

צירוף

149

ת"א נדל"ן               

20251109

1198266

אנשי העיר     

צירוף

149

ת"א נדל"ן               

20251109

1199645

רנט איט       

צירוף

149

ת"א נדל"ן               

20251109

1216605

מגידו          

צירוף

149

ת"א נדל"ן               

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

150

ת"א-מעלה                

20251109

1119478

עזריאלי קבוצה 

צירוף

150

ת"א-מעלה                

20250810

390013

אלוני חץ      

גריעה

150

ת"א-מעלה                

20250810

604611

לאומי         

גריעה

163

ת"א-צמיחה               

20251109

341016

שדה נדל"ן     

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

723007

נורסטאר       

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1080597

גילת טלקום    

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1092345

חלל תקשורת    

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1119924

הזדמנות יהש   

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1123777

ויקטורי       

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1128461

קדימהסטם      

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1134881

אלדן תחבורה   

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1140151

נובולוג       

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1173145

עלמא יסודות   

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1178276

ברקת          

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1181643

אלומה תשתיות  

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1196211

דלק נכסים     

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1198266

אנשי העיר     

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1198910

בזא           

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1199645

רנט איט       

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1216605

מגידו         

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1217702

אלעד תוכנה    

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20251109

1226885

רגא שרותים    

צירוף

163

ת"א-צמיחה               

20250827

312017

עשות          

גריעה

163

ת"א-צמיחה               

20250827

1099654

אלוט          

גריעה

167

ת"א-ביומד               

20251109

1128461

קדימהסטם      

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

341016

שדה נדל"ן     

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1080597

גילת טלקום    

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1092345

חלל תקשורת    

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1119924

הזדמנות יהש   

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1128461

קדימהסטם      

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1134881

אלדן תחבורה   

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1173145

עלמא יסודות   

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1178276

ברקת          

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1181643

אלומה תשתיות  

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1196211

דלק נכסים     

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1198266

אנשי העיר     

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1199645

רנט איט       

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1216605

מגידו         

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1220755

אורבניקה      

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

168

ת"א-ERAHS LLA           

20251109

1226885

רגא שרותים    

צירוף

169

ת"א-טכנולוגיה           

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

169

ת"א-טכנולוגיה           

20251109

1226992

לודן-טק       

צירוף

170

ת"א-נפט וגז             

20251109

1119924

הזדמנות יהש   

צירוף

171

ת"א ביטוח ופיננסים      

20251109

1178276

ברקת          

צירוף

172

ת"א-תקשורת וטכנו' מידע  

20251109

1080597

גילת טלקום    

צירוף

172

ת"א-תקשורת וטכנו' מידע  

20251109

1092345

חלל תקשורת    

צירוף

173

ת"א טק-עילית            

20251109

338012

מר            

צירוף

173

ת"א טק-עילית            

20251109

1128461

קדימהסטם      

צירוף

173

ת"א טק-עילית            

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

173

ת"א טק-עילית            

20250810

1140300

סי-לאב        

גריעה

174

ת"א-35 דולר             

20251109

1081165

מגדל ביטוח    

צירוף

174

ת"א-35 דולר             

20251109

1176593

נקסט ויז'ן    

צירוף

174

ת"א-35 דולר             

20250810

576017

חברה לישראל   

גריעה

174

ת"א-35 דולר              

20250810

1155290

אנרג'יאן      

גריעה

175

ת"א-רימון               

20251109

371013

וילי פוד      

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1083856

אלארום        

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1094986

אופל בלאנס    

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1098755

סאנפלאואר     

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1101666

אברא          

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1121474

הכשרה התחדשות 

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1134881

אלדן תחבורה   

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1156280

ג'י וואן      

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1177518

סולרום החז    

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1178714

טרמינל איקס   

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1179993

רב בריח       

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1181742

טורבוג'ן      

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1196211

דלק נכסים     

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1209477

טיאסג'י       

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1216605

מגידו         

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1220755

אורבניקה      

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

175

ת"א-רימון               

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

175

ת"א-רימון               

20250909

106013

קנדה גלובל    

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

412015

פייטון        

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

745018

פוליגון       

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1080456

רימוני        

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1082007

שוהם ביזנס    

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1082585

תפרון         

גריעה

175

ת"א-רימון                

20250909

1083831

יוניטרוניקס   

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1096148

גולף          

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1102532

צילו-בלו      

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1105196

מישורים       

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1136365

ליניאג תרפיוטיק

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1141324

אורמד פארמ    

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1158823

באטמ          

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1171669

מולטי ריטייל  

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1172287

סולאיר        

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1179753

מכלול מימון   

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1182591

אפיטומי מדיקל 

גריעה

175

ת"א-רימון               

20250909

1207968

שובל          

גריעה

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

312017

עשות          

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

576017

חברה לישראל   

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

1099654

אלוט          

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

1155290

אנרג'יאן      

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

1220755

אורבניקה      

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20250909

723007

נורסטאר       

גריעה

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20250909

1081165

מגדל ביטוח    

גריעה

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20250909

1123777

ויקטורי       

גריעה

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20250909

1140151

נובולוג       

גריעה

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20250909

1176593

נקסט ויז'ן    

גריעה

176

ת"א-90 ו-60EMS %8.0 PAC 

20250909

1198910

בזא           

גריעה

177

ת"א סקטור-באלאנס        

20251109

576017

חברה לישראל   

צירוף

177

ת"א סקטור-באלאנס        

20251109

587014

ארית תעשיות   

צירוף

177

ת"א סקטור-באלאנס        

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

177

ת"א סקטור-באלאנס        

20250810

258012

תדיראן גרופ   

גריעה

177

ת"א סקטור-באלאנס        

20250810

400010

דוניץ         

גריעה

177

ת"א סקטור-באלאנס        

20250810

1081603

פלסאון תעשיות 

גריעה

178

ת"א תעשייה              

20251109

1085208

קומפיוגן      

צירוף

178

ת"א תעשייה               

20251109

1136365

ליניאג תרפיוטיק

צירוף

178

ת"א תעשייה              

20251109

1178334

אקונרג'י      

צירוף

178

ת"א תעשייה              

20251109

1222462

אר פי אופטיקל 

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

371013

וילי פוד      

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

442012

סיאי          

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

531012

בוני תיכון    

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1082858

ויליפוד אינטרנש

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1134881

אלדן תחבורה   

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1179993

רב בריח       

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1185057

יעקב פיננסים  

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1190628

דורסל החז     

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1196211

דלק נכסים     

צירוף

179

ת"א פמילי               

20251109

1212539

בלדי          

צירוף

179

ת"א פמילי               

20250909

412015

פייטון        

גריעה

179

ת"א פמילי               

20250909

1080456

רימוני        

גריעה

179

ת"א פמילי               

20250909

1109966

ויתניה        

גריעה

179

ת"א פמילי               

20250909

1172287

סולאיר        

גריעה

181

ת"א-בנייה               

20251109

341016

שדה נדל"ן     

צירוף

181

ת"א-בנייה               

20251109

1198266

אנשי העיר     

צירוף

181

ת"א-בנייה               

20251109

1216605

מגידו         

צירוף

182

ת"א-מניב ישראל          

20251109

1196211

דלק נכסים     

צירוף

182

ת"א-מניב ישראל          

20251109

1199645

רנט איט       

צירוף

182

ת"א-מניב ישראל          

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

175018

איביאי בית השק

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

587014

ארית תעשיות   

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1081843

מיטב השקעות   

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1082510

גילת          

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1105097

נטו מלינדה    

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1107663

בי קומיונקיישנס

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1168558

מקס סטוק      

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20250810

258012

תדיראן גרופ   

גריעה

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20250810

354019

טלסיס         

גריעה

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20250810

1081603

פלסאון תעשיות 

גריעה

185

ת"א-125 אקלים נקי מדלקים

20250810

1168186

מימון ישיר    

גריעה

188

ת"א-רשתות שיווק         

20251109

1220755

אורבניקה      

צירוף

189

ת"א 125 משקל שווה       

20251109

1082510

גילת          

צירוף

189

ת"א 125 משקל שווה       

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

189

ת"א 125 משקל שווה       

20251109

1178722

רימון         

צירוף

189

ת"א 125 משקל שווה       

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

189

ת"א 125 משקל שווה       

20250810

258012

תדיראן גרופ   

גריעה

189

ת"א 125 משקל שווה       

20250810

354019

טלסיס         

גריעה

189

ת"א 125 משקל שווה       

20250810

1081603

פלסאון תעשיות 

גריעה

189

ת"א 125 משקל שווה       

20250810

1168186

מימון ישיר    

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20251109

175018

איביאי בית השק

צירוף

195

ת"א-125 ערך              

20251109

226019

מבנה          

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

699017

נכסים ובנין   

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

1081843

מיטב השקעות   

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

1100007

פז אנרגיה     

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

1105097

נטו מלינדה    

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

1132356

אינרום        

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20251109

1155290

אנרג'יאן      

צירוף

195

ת"א-125 ערך             

20250810

288019

סקופ          

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

354019

טלסיס         

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

400010

דוניץ         

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

612010

הכשרת הישוב   

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

694034

אלקו          

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

1081074

איסתא         

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

1081603

פלסאון תעשיות 

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

1140573

מניבים ריט    

גריעה

195

ת"א-125 ערך             

20250810

1168186

מימון ישיר    

גריעה

196

ת"א 90 ובנקים           

20251109

576017

חברה לישראל   

צירוף

196

ת"א 90 ובנקים           

20251109

1082510

גילת          

צירוף

196

ת"א 90 ובנקים           

20251109

1141464

מור השקעות    

צירוף

196

ת"א 90 ובנקים           

20251109

1155290

אנרג'יאן      

צירוף

196

ת"א 90 ובנקים           

20251109

1178722

רימון         

צירוף

196

ת"א 90 ובנקים           

20251109

1225200

אמפא          

צירוף

196

ת"א 90 ובנקים           

20250810

258012