הרכבי מדדי המניות המעודכנים - המניות שנכנסות ויוצאות מהמדדים המובילים

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר האחרון לשבוע זה בבורסה:
"יום המסחר האחרון לשבוע זה נסגר בעליות שערים ברוב מדדי המניות, ומחזור המסחר בשוק המניות הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל. הבורסה מפרסמת את הרכבי מדדי המניות המעודכנים, שייכנסו לתוקף ב־9 בנובמבר – עדכון בעל משמעות גדולה לחברות ולמשקיעים, שכן המדדים מנהלים כיום כ־80 מיליארד שקל נכסים. מדד ת"א 35 עלה היום ב-0.6% ומדד ת״א 125 עלה ב-0.7%. מדד ת"א מניב ישראל עלה ב-1.8% והוביל את טבלת המדדים של הבורסה היום, ובנוסף בלטו גם מדד ת"א נדל"ן ומדד ת"א נפט וגז בעליות של כ-1.6%. מדד הביטוח עלה היום ב-1.5%, ואילו מדד ת"א 125 ערך עלה 1.4%. מנגד, נרשמה עלייה קלה בלבד במדד ת"א בנקים 5, שעלה היום ב-0.2%, וכך גם במדד ת"א טכנולוגיה.
מניית חברה לישראל בלטה בצד החיובי היום עם עלייה של כ-5%, על רקע עלייה חדה במניית איי.סי.אל החברה הבת, שעלתה ב-4%. בצד השלילי, מניית נאייקס ירדה 3.8% ומניית בית שמש ירדה 3.4%. בשוק איגרות החוב, אג"ח 10 שנים של ממשלת ישראל עלה בכ-0.15%. השקל מתחזק היום, ונסחר ברמה של 3.29 שקלים לדולר במסחר הרציף. חלק גדול מהשוק היום נסחר בירידות קלות, כאשר בחלק האחרון של יום המסחר ההתבטאות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על אפשרות של הרחבת הסכמי אברהם והכללת ערב הסעודית בתוכם, נתנה רוח גבית לשוק שעבר לעליות. זה מוכיח שוב את ההשפעות שיש לגורמים גיאופוליטיים על השוק המקומי. בארה"ב מדד נאסד"ק פתח את המסחר היום עם עלייה של כ-0.5%, והעלייה הזאת מיתנה את הירידות שהיו קודם בשוק. בסיכום שבועי, השבוע נחתם בירידות קלות יחסית: מדד ת"א 35 ירד השבוע ב-0.4%, מדד ת"א 125 ירד 0.65%, מדד ת"א נדל"ן ירד ב-1.3%. לעומת זאת, מניות הפיננסים בלטו בעליות - מדד הבנקים עלה השבוע בכ-2% ומדד ת״א ביטוח עלה ב-2.4%. מתחילת אוקטובר, מדד ת"א 125 עלה ב-0.8%, ובסך הכל מתחילת השנה עלה בכ-35%. מדד ת"א 90 עלה ב-3.4% מתחילת החודש ובכ-36% מתחילת השנה".
