חמש מתוך ׳שבעת המופלאות׳ מדווחות השבוע

בשנים האחרונות שבעת המופלאות היו הכוכבות הגדולות של מדד ה-S&P 500. החברות האלה מהוות כ-25% מסך הערך של המדד, והן גם החברות שמוציאות הכי הרבה על בינה מלאכותית שהיא מנוע הצמיחה המרכזי של שוק המניות השנה. לכן המשקיעים יהיו קשובים לכל מהלך כשהן תדווחנה על התוצאו הכספיות שלהן. אלפבית, מטא ומיקרוסופט צפויות לדווח ביום רביעי, אמזון ואפל ביום חמישי.

לפני שלושה חודשים, המסר של חברות הטכנולוגיה הענקיות הללו (שמפעילות תשתיות מחשוב בקנה מידה עצום) היה ברור וחזק: הביקוש לבינה מלאכותית עולה בהרבה את ההיצע, ולכן הן צריכות להגביר את ההשקעות כדי להאיץ את הקצב. לכן השבוע, המשקיעים יעקבו בדריכות, כדי להבין איך כל זה השפיע על התחזיות קדימה.

עד עכשיו, ההוצאות על בינה הלאכותית בשווי של מאות מיליארדי הדולרים הגיעו ברובן מתזרים המזומנים השוטף ומערימות המזומנים שיש לחברות האלה במאזנים ...ולא מחובות. מה שאומר שיש להן את היכולת להמשיך להשקיע בטכנולוגיה כל עוד הן רואות בכך ערך.

ובכל זאת, בשוק כבר מתחילים לשאול שאלות לא פשוטות. ההוצאות על AI מזנקות, וחלק מהמשקיעים מזהירים מפני בועה אפשרית, במיוחד כשמערכת הבינה המלאכותית נראית קצת כמו מעגל סגור כלומר, אותן חברות ענק שמוכרות את התשתיות הן גם אלה שמממנות או נסמכות על החברות שקונות אותן. אותם משקיעים מטילים יותר ויותר ספק בשאלה האם התמורה הכספית של הייפ הבינה המלאכותית הזו אכן תצדיק את ההוצאות הגדולות הללו ומה עלול לקרות אם התהליך הזה יתחיל להאט.

בעבר הלא רחוק, משקיעים בוול סטריט חשבו שההשקעות בבינה מלאכותית יגדלו בקצב איטי יותר, אבל בפועל הן צמחו הרבה מעבר לציפיות. לפי גולדמן זאקס - יאטו לכ-19% בשנה הבאה, לעומת 64% השנה. גם עכשיו מעריכים שהקצב יירד בשנה הבאה, אבל בגלל שהם כבר טעו כמה פעמים והמעיטו בהיקף הצמיחה, אולי כדאי להתייחס לתחזיות האלו בזהירות ועם ספק מסוים.

על רקע ההמתנה לדוחות חברות הטכנולוגיות הגדולות, נתוני האינפלציה התפרסמו

על רקע ההמתנה לדוחות חברות הטכנולוגיות הגדולות, האינפלציה בארה"ב עלתה בספטמבר ל-3% בשנה שזה מעט מתחת לתחזית. למרות העליה הזו, זה כנראה לא ישנה את הכיוון של הפדרל ריזרב והוא צפוי להוריד השבוע את הריבית, כששוק העבודה עומד במוקד.





האינפלציה בארה"ב האיצה בספטמבר ל-3%. מקור TradingView



אם כן, האינפלציה ירדה מתחת לתחזיות בחודש שעבר, מה שהוביל לתחושת הקלה בשווקים שכבר התחילו להראות סימני דאגה. מחירי הצרכן בספטמבר עלו פחות מההערכה של הכלכלנים, עלייה של 0.3% לעומת תחזית של 0.4%, ונמוך יותר מהעלייה של 0.4% שראינו באוגוסט. בנוסף, אינפלציית הליבה, זו שאינה כוללת מזון ואנרגיה תנודתיים, עלתה רק ב-0.2% לחודש, גם זה נמוך מההערכות.

מבחינת השווקים, זה עורר תקווה בכל הקשור לריביות

השווקים היו במתח וחששו מפני אינפלציה גבוהה יותר. אבל הנתונים הרכים הללו הרגיעו את המשקיעים. היא אמנם עדיין נמצאת מעל יעד ה-2% של הפד, אבל הנתונים הרכים יותר של הליבה מצביעים על כך שלצעדים של הבנק המרכזי יש השפעה.

והשווקים? הגיבו בהתאם. שוק המניות המניות התאושש לאחר פרסום הנתונים וכאמור עורר ציפיות להורדת ריבית מוקדמת יותר של הפד, המדדים העיקריים של וול סטריט זינקו לשיאים ומניות הטכנולוגיה והמוליכים למחצה נכנסו להילוך גבוה. האופטימיות הזו שלחה את הדאו ג'ונס, S&P 500 נאסד"ק וראסל 2000 כלפי מעלה משמעותית, בעוד שמדד פילדלפיה סמיקונדקטור רשם שיא חדש של כל הזמנים. מי שהובילו את המהלך הן מניות הטכנולוגיה: אינטל זינקה ב-4% בזכות תוצאות רבעוניות חזקות, גם אנבידיה, AMD ומיקרון התאוששו ככל שההתלהבות ממוליכים למחצה חזרה.

הרווחים החיוביים מאינטל והאמון שיש כלפי אנבידיה, AMD ומיקרוסופט משקפים ביקוש בריא בתחום הטכנולוגיה ובמוליכים למחצה אמריקאיים. עם מדד פילדלפיה סמיקונדקטור שסימן שיא וחמש מענקיות הטכנולוגיה-שבעת המופלאות שעתידות לדווח השבוע, יש סיכוי טוב שהמומנטום ימשיך להיבנות. בנוסף, כדאי גם לציין שהעליות הנרחבות ב S&P 500 -ובנאסד"ק מצביעות על כך שהאופטימיות מתפשטת מעבר לטכנולוגיה.





מדד פילדלפיה סמיקונדקטור - Philadelphia Semiconductor Index



לסיום, מילה על פסגת טראמפ-שי המתוכננת, גם היא מאותתת על התקדמות אפשרית במתיחות הסחר בין ארה"ב לסין, וזה משהו שמוסיף לסנטימנט החיובי. ובכל זאת, סיכונים תמיד יש כגון: עיכובים אפשריים בנתוני אינפלציה מרכזיים כך שתמיד כדאי להישאר קשוב להתרחשויות ולאופן שבו הכל יתפתח.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים.