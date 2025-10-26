קרנות פנסיה: אלטשולר שחם מנצחת ב 2 מסלולים, S&P500 מפסיד למסלולים המניתיים - ליגת FUNDER פנסיה

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ

כמו בכל חודש, FUNDER מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אנחנו מציגים גם את מסלול המניות, וגם את המסלול המחקה S&P500.



תובנות עיקריות

שינוי בהובלה מתחילת השנה במסלול עד גיל 50 ומעל גיל 60. למרות תשואות חזקות ב- S&P500 שלושה מסלולים עוקפים החודש בתשואה את מסלול עוקף S&P500 . פער של מעל 20% בין המקום ראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול המניות. כל המסלולים מובילים על מסלול המחקה S&P500 בכל טווחי הזמנים – מתחילת השנה, בשנה האחרונה אבל עדיין מפגרים בתשואה ל-3 שנים מול המסלול המחקה.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מנורה מבטחים חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.22% לעומת 1.12% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.31% (הפניקס) ל-2.95% (אלטשולר שחם). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-12.66%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 16.49%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים עלתה משמעותית ל-48.57%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה גם כן ל-71.04%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש עם 2.95%, מנורה מבטחים במקום שני עם 2.86%. מנורה מבטחים גם עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 13.94% על חשבון מור (2.32% החודש). הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 17.93%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 78.88%. מור מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 56.08%.



קרנות פנסיה עד גיל 50 שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אלטשולר שחם 2.95% 13.33% 14.85% 52.63% 59.44% 19,136 9757 מנורה מבטחים 2.86% 13.94% 17.35% 48.44% 77.42% 13,002 2184 כלל 2.51% 13.40% 16.80% 45.07% 74.58% 36,122 9654 הראל 2.51% 12.23% 14.94% 41.45% 63.73% 40,572 9823 מגדל 2.43% 12.85% 16.25% 46.26% 68.91% 33,735 8801 מיטב 2.35% 12.87% 16.68% 49.94% 74.33% 28,119 2155 מור 2.32% 13.66% 17.12% 56.08% --- 5,138 13909 הפניקס 2.31% 13.00% 17.93% 48.71% 78.88% 57,457 9974 אינפיניטי (*) 2.22% 12.66% 17.64% 48.57% --- 498 14037 ממוצע 2.53% 13.16% 16.49% 48.57% 71.04%

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.21% לעומת 1.07% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 1.95% (מור) ל-2.62% (אלטשולר שחם). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-11.73%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.73%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-43.88%. התשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-62.87%.

אלטשולשר חם מנצחים החודש במסלול עם 2.62%, מנורה מבטחים במקום שני עם 2.48%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 12.16% על חשבון הפניקס (2.07% החודש) הפניקס עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.26%. מור (1.95% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 50.41% החודש. מיטב (2.06% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 69.76%.



קרנות פנסיה גילאי 50-60 שם קרן תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אלטשולר שחם 2.62% 12.05% 13.46% 47.83% 52.36% 5,160 9758 מנורה מבטחים 2.48% 12.16% 15.14% 42.28% 68.29% 18,679 2015 כלל 2.24% 11.92% 15.12% 40.87% 65.24% 16,566 9655 הראל 2.19% 10.76% 13.12% 37.87% 56.81% 12,882 9827 מגדל 2.10% 11.47% 14.64% 41.83% 60.59% 13,742 8802 הפניקס 2.07% 11.98% 16.26% 44.94% 67.01% 13,418 9975 מיטב 2.06% 11.69% 15.09% 45.00% 69.76% 11,793 9967 מור 1.95% 11.84% 15.01% 50.41% --- 2,505 13910 אינפיניטי (*) 2.14% 10.92% 15.12% 44.81% --- 150 14038 ממוצע 2.21% 11.73% 14.73% 43.88% 62.87%

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.58% לעומת 0.93% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.36% (מור) ל-1.74% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.73%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 11.1%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-32.54%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-45.99%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.74%, אלטשולר שחם אחריהם במקום שני עם 1.7%. מיטב (1.51% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.15%. הפניקס (12.06% החודש). מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 12.06%. מור (1.36% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 37.13%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 52.73%.



קרנות פנסיה מעל גיל 60 שם קרן תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.74% 8.99% 11.35% 31.94% 52.73% 9,771 2013 אלטשולר שחם 1.70% 7.90% 9.34% 32.50% 37.47% 2,273 9759 כלל 1.66% 9.05% 11.48% 30.65% 48.49% 6,513 9656 הראל 1.63% 8.57% 10.61% 28.42% 41.52% 5,764 9829 מגדל 1.56% 8.58% 10.99% 31.26% 45.05% 6,262 8803 מיטב 1.51% 9.15% 11.82% 35.09% 48.56% 5,328 9968 הפניקס 1.46% 9.05% 12.06% 33.35% 48.13% 5,485 9976 מור 1.36% 8.52% 11.15% 37.13% --- 826 13911 אינפיניטי (*) 1.33% 8.96% 12.13% 33.65% --- 99 14039 ממוצע 1.58% 8.73% 11.10% 32.54% 45.99%

תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן התשואות בהתאם, הפערים בין הגופים השונים גדול יותר, כשהפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות עומדת על 3.4% לעומת 1.13% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.79% (מור), ל-3.4% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בין הגופים עלתה ל-15.4%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-19.5%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה משמעותית ל-58.7%, והתשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-84.96%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש גם במסלול זה (חודש שני ברציפות) עם 3.4%, אלטשולר שחם במקום השני עם 3.36%. מור (2.79% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 16.43%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 66.55%. הפניקס (2.87% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 21.06%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 94.27%.



קרנות פנסיה מסלול מניות שם קרן תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 3.40% 15.93% 20.08% 59.72% 94.27% 9,685 2063 אלטשולר שחם 3.36% 14.93% 16.67% 62.14% 73.57% 4,105 12419 כלל 3.17% 15.18% 19.43% 52.48% 84.03% 8,672 9647 הראל 3.00% 14.79% 18.59% 55.27% 83.54% 11,612 2175 מגדל 2.96% 15.15% 19.87% 58.34% 84.34% 11,408 2142 הפניקס 2.87% 15.64% 21.06% 56.53% 88.95% 13,266 2187 מיטב 2.85% 15.15% 19.67% 58.56% 86.02% 3,048 2105 מור 2.79% 16.43% 20.62% 66.55% --- 3,495 13912 ממוצע 3.05% 15.40% 19.50% 58.70% 84.96%

תשואות מסלול S&P500 – מיטב והפניקס מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500 ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.16% לעומת 0.18% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-4.32%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-5.5%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-62.15%.

מיטב והפניקס מנצחים גם החודש עם 2.26%, אחריהם הראל עם 2.23%. מיטב מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.68%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה בשנה ההאחרונה עם 5.81% על חשבון מיטב. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 55.97% מגדל. הפניקס הם הגופים היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים במסלול.



קרנות פנסיה מסלול S&P500 שם קרן תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 2.26% 4.68% 5.69% 60.94% --- 8,667 13260 הפניקס 2.26% 4.59% 5.47% 63.30% 87.70% 21,600 13335 הראל 2.23% 4.30% 5.48% 62.42% --- 30,927 13415 מנורה מבטחים 2.20% 4.45% 5.81% --- --- 17,295 13887 מגדל 2.12% 4.14% 5.58% 61.92% --- 20,561 13572 כלל 2.07% 4.03% 5.21% 62.16% **** 16,859 13347 אלטשולר שחם 2.02% 4.05% 5.28% --- --- 582 14850 אינפיניטי 1.87% 5.39% 6.29% 59.22% --- 68 ממוצע 2.16% 4.32% 5.50% 62.15% ---

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.

**** הקופה קיימת פחות מ5 שנים (התשואה שפורסמה הייתה מיום ההקמה ולא 5 שנים)



