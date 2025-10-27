תיק אישי
ביטוחי מנהלים בספטמבר – מנורה מבטחים מנצחים במסלולים תלויי גיל ובקרן י׳ - ליגת FUNDER ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים ספטמבר 2025 ליגת FUNDER: מנורה מבטחים מנצחים במסלולים תלויי גיל | הראל מנצחים במסלול הכלל | שיפור בתשואות החודש בכל חתכי הזמן השונים | ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים בספטמבר במסלולים השונים – קרן י'''', מסלול כללי, מסלולים תלויי גיל

 

 
ביטוחי מנהלים בספטמבר / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime / עיבוד: פאנדרביטוחי מנהלים בספטמבר / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime / עיבוד: פאנדר
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
27/10/2025

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
 

סיכום ספטמבר בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

  1. מנורה מבטחים בחודש חזק עם נצחון במסלולים תלויי גיל ובקרן י'.
  2. פער של 0.8% בתשואה בקרן י' בין המקום הראשון לאחרון.
  3. פער של מעל 25% בתשואה בין מקום ראשון לאחרון במסלול עד גיל 50.
  4. התשואה בכל האפיקים בכל חתכי הזמן השתפרה החודש ביחס לחודש הקודם.
  5. אין שינויים במיקומים בין הגופים השונים בהובלה החודש בחתכי הזמן השונים.
     

תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 2.05% לעומת 1.03% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.61% (הכשרה) ל-2.44% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 11.22%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-37.16%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-57.09%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם תשואה של 2.44%. אחריהם הראל עם 2.17%. איילון (2.12% החודש) מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (1.9% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 65.13%.
 

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

2.44%

11.59%

15.00%

38.62%

52.90%

13,647

18012

הראל

2.17%

10.23%

12.75%

34.87%

51.77%

26,519

259012

כלל

2.16%

11.78%

15.63%

35.48%

58.76%

45,517

14012

איילון

2.12%

14.24%

18.85%

42.94%

60.14%

2,107

46012

מגדל

1.93%

10.79%

14.37%

38.25%

56.83%

85,138

17012

הפניקס

1.90%

10.92%

15.66%

38.73%

65.13%

37,141

7012

הכשרה

1.61%

9.02%

12.72%

31.24%

54.13%

1,866

35012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.05%

11.22%

15.00%

37.16%

57.09%

 

 

 

תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 2% לעומת 1% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.92% (הפניקס) ל-2.11% (הראל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 11.08%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.64%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-37.1%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-53.76%.

הראל מנצחים במסלול עם 2.11%, איילון במקום שני עם 2.07%. איילון מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 42.11%. הפניקס (1.92% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 60.82%.
 

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל

2.11%

9.88%

12.31%

33.20%

48.49%

21,961

88

איילון

2.07%

13.88%

18.36%

42.11%

56.76%

1,896

116

כלל

2.05%

11.54%

14.93%

35.31%

54.64%

12,396

99

מגדל

1.94%

10.87%

14.47%

37.39%

52.32%

35,645

17013

הכשרה

1.93%

9.82%

13.17%

35.32%

49.52%

4,779

62

הפניקס

1.92%

10.51%

14.62%

39.27%

60.82%

29,072

50

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.00%

11.08%

14.64%

37.10%

53.76%

 

 

 

מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים בכל המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.38%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 2.75%. הראל מקום שני עם 2.41%. איילון (2.35% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.08%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול זה עם 2.33%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 58.96%.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.47%. מנורה מבטחים מנצחים במסלול עם 1.56%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ול-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול מעל גיל 60, שבעצם מובילים בתשואה החודש, מתחילת השנה, בשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.
 

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

2.75%

13.29%

16.67%

44.17%

60.57%

1,314

9536

הראל

2.41%

11.70%

14.10%

37.13%

52.38%

2,605

9562

כלל

2.37%

12.81%

16.52%

39.60%

62.05%

3,854

9659

איילון

2.35%

15.53%

20.24%

46.25%

61.46%

312

9636

הפניקס

2.35%

13.31%

18.38%

48.32%

71.58%

8,152

471

מגדל

2.28%

11.62%

15.49%

42.19%

57.14%

4,122

9599

הכשרה

2.11%

9.83%

13.14%

32.02%

44.71%

271

9629

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.38%

12.58%

16.36%

41.38%

58.55%

 

 
               

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

2.33%

11.74%

15.04%

38.03%

53.24%

1,176

9537

הראל

2.14%

10.31%

12.70%

33.94%

46.05%

2,312

9563

איילון (*)

2.10%

13.66%

17.91%

41.22%

51.07%

106

9670

הפניקס

2.05%

11.32%

16.03%

41.05%

58.96%

4,717

9593

כלל

2.05%

10.88%

14.51%

35.84%

50.90%

11,347

9660

הכשרה

1.95%

9.66%

12.61%

31.95%

43.66%

228

9630

מגדל

1.94%

10.94%

14.43%

38.09%

49.52%

3,721

9604

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.08%

11.22%

14.75%

37.16%

50.49%

 

 
               

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.56%

8.29%

10.94%

26.12%

36.10%

1,369

9544

כלל

1.53%

8.48%

11.35%

26.75%

35.43%

2,245

9661

הראל

1.53%

7.34%

9.14%

22.60%

29.29%

3,459

9564

הפניקס

1.49%

8.59%

12.25%

29.77%

40.49%

3,566

9594

הכשרה

1.46%

7.10%

9.39%

22.83%

33.71%

188

9631

מגדל

1.32%

7.91%

10.67%

27.20%

34.56%

3,561

9729

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון (*)

1.48%

10.09%

13.47%

28.81%

35.63%

70

9671

ממוצע

1.48%

7.95%

10.62%

25.88%

34.93%

 

 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
 


מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

