ביטוחי מנהלים בספטמבר – מנורה מבטחים מנצחים במסלולים תלויי גיל ובקרן י׳ - ליגת FUNDER ביטוח מנהלים

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
סיכום ספטמבר בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.
תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים
- מנורה מבטחים בחודש חזק עם נצחון במסלולים תלויי גיל ובקרן י'.
- פער של 0.8% בתשואה בקרן י' בין המקום הראשון לאחרון.
- פער של מעל 25% בתשואה בין מקום ראשון לאחרון במסלול עד גיל 50.
- התשואה בכל האפיקים בכל חתכי הזמן השתפרה החודש ביחס לחודש הקודם.
- אין שינויים במיקומים בין הגופים השונים בהובלה החודש בחתכי הזמן השונים.
תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 2.05% לעומת 1.03% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.61% (הכשרה) ל-2.44% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 11.22%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-37.16%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-57.09%.
מנורה מבטחים מנצחים החודש עם תשואה של 2.44%. אחריהם הראל עם 2.17%. איילון (2.12% החודש) מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (1.9% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 65.13%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י'
|
שם קרן
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
2.44%
|
11.59%
|
15.00%
|
38.62%
|
52.90%
|
13,647
|
18012
|
הראל
|
2.17%
|
10.23%
|
12.75%
|
34.87%
|
51.77%
|
26,519
|
259012
|
כלל
|
2.16%
|
11.78%
|
15.63%
|
35.48%
|
58.76%
|
45,517
|
14012
|
איילון
|
2.12%
|
14.24%
|
18.85%
|
42.94%
|
60.14%
|
2,107
|
46012
|
מגדל
|
1.93%
|
10.79%
|
14.37%
|
38.25%
|
56.83%
|
85,138
|
17012
|
הפניקס
|
1.90%
|
10.92%
|
15.66%
|
38.73%
|
65.13%
|
37,141
|
7012
|
הכשרה
|
1.61%
|
9.02%
|
12.72%
|
31.24%
|
54.13%
|
1,866
|
35012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.05%
|
11.22%
|
15.00%
|
37.16%
|
57.09%
|
|
תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 2% לעומת 1% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.92% (הפניקס) ל-2.11% (הראל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 11.08%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.64%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-37.1%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-53.76%.
הראל מנצחים במסלול עם 2.11%, איילון במקום שני עם 2.07%. איילון מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 42.11%. הפניקס (1.92% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 60.82%.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
|
שם קרן
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
הראל
|
2.11%
|
9.88%
|
12.31%
|
33.20%
|
48.49%
|
21,961
|
88
|
איילון
|
2.07%
|
13.88%
|
18.36%
|
42.11%
|
56.76%
|
1,896
|
116
|
כלל
|
2.05%
|
11.54%
|
14.93%
|
35.31%
|
54.64%
|
12,396
|
99
|
מגדל
|
1.94%
|
10.87%
|
14.47%
|
37.39%
|
52.32%
|
35,645
|
17013
|
הכשרה
|
1.93%
|
9.82%
|
13.17%
|
35.32%
|
49.52%
|
4,779
|
62
|
הפניקס
|
1.92%
|
10.51%
|
14.62%
|
39.27%
|
60.82%
|
29,072
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.00%
|
11.08%
|
14.64%
|
37.10%
|
53.76%
|
|
מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים בכל המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.38%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 2.75%. הראל מקום שני עם 2.41%. איילון (2.35% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.08%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול זה עם 2.33%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 58.96%.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.47%. מנורה מבטחים מנצחים במסלול עם 1.56%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ול-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול מעל גיל 60, שבעצם מובילים בתשואה החודש, מתחילת השנה, בשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
|
שם קרן
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
2.75%
|
13.29%
|
16.67%
|
44.17%
|
60.57%
|
1,314
|
9536
|
הראל
|
2.41%
|
11.70%
|
14.10%
|
37.13%
|
52.38%
|
2,605
|
9562
|
כלל
|
2.37%
|
12.81%
|
16.52%
|
39.60%
|
62.05%
|
3,854
|
9659
|
איילון
|
2.35%
|
15.53%
|
20.24%
|
46.25%
|
61.46%
|
312
|
9636
|
הפניקס
|
2.35%
|
13.31%
|
18.38%
|
48.32%
|
71.58%
|
8,152
|
471
|
מגדל
|
2.28%
|
11.62%
|
15.49%
|
42.19%
|
57.14%
|
4,122
|
9599
|
הכשרה
|
2.11%
|
9.83%
|
13.14%
|
32.02%
|
44.71%
|
271
|
9629
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.38%
|
12.58%
|
16.36%
|
41.38%
|
58.55%
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
|
שם קרן
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
2.33%
|
11.74%
|
15.04%
|
38.03%
|
53.24%
|
1,176
|
9537
|
הראל
|
2.14%
|
10.31%
|
12.70%
|
33.94%
|
46.05%
|
2,312
|
9563
|
איילון (*)
|
2.10%
|
13.66%
|
17.91%
|
41.22%
|
51.07%
|
106
|
9670
|
הפניקס
|
2.05%
|
11.32%
|
16.03%
|
41.05%
|
58.96%
|
4,717
|
9593
|
כלל
|
2.05%
|
10.88%
|
14.51%
|
35.84%
|
50.90%
|
11,347
|
9660
|
הכשרה
|
1.95%
|
9.66%
|
12.61%
|
31.95%
|
43.66%
|
228
|
9630
|
מגדל
|
1.94%
|
10.94%
|
14.43%
|
38.09%
|
49.52%
|
3,721
|
9604
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.08%
|
11.22%
|
14.75%
|
37.16%
|
50.49%
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
|
שם קרן
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
1.56%
|
8.29%
|
10.94%
|
26.12%
|
36.10%
|
1,369
|
9544
|
כלל
|
1.53%
|
8.48%
|
11.35%
|
26.75%
|
35.43%
|
2,245
|
9661
|
הראל
|
1.53%
|
7.34%
|
9.14%
|
22.60%
|
29.29%
|
3,459
|
9564
|
הפניקס
|
1.49%
|
8.59%
|
12.25%
|
29.77%
|
40.49%
|
3,566
|
9594
|
הכשרה
|
1.46%
|
7.10%
|
9.39%
|
22.83%
|
33.71%
|
188
|
9631
|
מגדל
|
1.32%
|
7.91%
|
10.67%
|
27.20%
|
34.56%
|
3,561
|
9729
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון (*)
|
1.48%
|
10.09%
|
13.47%
|
28.81%
|
35.63%
|
70
|
9671
|
ממוצע
|
1.48%
|
7.95%
|
10.62%
|
25.88%
|
34.93%
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר