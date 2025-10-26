תעשיות מספנות ישראל בהסכם ענק עם שברון: תספק שירותים ב-200 מיליון שקל ל-10 שנים

חברת תעשיות מספנות ישראל מעדכנת היום כי חברת הבת בבעלות מלאה, מספנות ישראל, התקשרה בהסכם עם שברון מדיטרניאן לימיטד, חברת בת של "שברון", מחבר דות האנרגיה המובילות בעולם, העוסקת בישראל בהפקת גז טבעי, לאספקת שירותים שונים במתחם החברה לתקופה של 10 שנים בהיקף תמורה מוערך של כ-200 מיליון שקל.
במסגרת השירותים שיינתנו, מספנות ישראל תספק, בין היתר, שימוש במתקנים ייעודיים, הקצאת ציוד, שירותי כוח אדם ושירותים לוגיסטיים נוספים כגון אחסון ושינוע.
ההתקשרות האמורה הינה בהמשך להסכמים קודמים בין הצדדים למתן שירותים במתחם החברה, שהיו עד כה קצרי טווח, בעוד ההסכם הנוכחי הינו ארוך טווח ותואם את אסטרטגיית החברה לקידום הסינרגטיות בין כלל פעילויות החברה והרחבת הפעילות בתחום שירותי תחזוקה לוגיסטית ולוגיסטיקה בלב ים וביבשה לחברות הפועלות בענף קידוחי הנפט והגז טבעי בישראל.
איתן צוקר, מנכ"ל מספנות ישראל: "אנו מעדכנים היום על הסכם משמעותי וארוך טווח למתן שירותי תחזוקה ולוגיסטיקה לתעשיית הגז-נפט בישראל. מדובר בתחום בו אנו פועלים מזה שנים על בסיס הסכמים קצרי טווח, וההסכם הנוכחי, שהינו ל-10 שנים, מרחיב ומעמיק את ההתקשרות ומהווה לראייתנו הבעת אמון בחברה ושביעות רצון מצד הלקוח. ההסכם זה תואם את אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחום אספקת שירותי תחזוקה לוגיסטית ולוגיסטיקה בלב ים וביבשה, במטרה לניצול מיטבי של פעילותינו על קו המים, וניצול היכולות הלוגיסטיות של הפעילות הנמלית שלנו. נמשיך לפעול להשבחה והרחבת פעילויות החברה".