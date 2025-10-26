סולאיר: התקבל האישור הסביבתי האחרון למהפכת המים של מדבר אטקמה

ביום שישי קיבלה חברת סולאיר את האישור הסביבתי הסופי (RCA) הנחוץ להקמת פרויקט אנפק בצפון צ'ילה. הפרויקט ירכז מתקן התפלה בהיקף של כ-80 מיליון מ"ק לשנה, תחנת כוח סולארית בהספק של 150 מגה-וואט ומערך אגירה בהיקף של 500 מגה וואט לשעה – לטובת אספקת מים ירוקה ורציפה למכרות מדבר אטקמה. מנכ"ל סולאיר.
אלון שגב: "פרויקט אנפק הוא אבן דרך שמחברת בין מים לאנרגיה- פתרון כלכלי, סביבתי ואסטרטגי לתעשיית הכרייה של העתיד. אנפק מחבר בין מים לאנרגיה באופן שלא נעשה כאן בהיקף כזה – התפלה שמונעת פגיעה באקוויפרים, ובצידה ייצור ואגירת חשמל סולארי שמבטיחים פעולה רציפה גם בלילה. זו תשתית שמייצרת ערך כפול: יציבות תפעולית לתעשיית הכרייה של צ'ילה וצמצום טביעת הרגל הסביבתית שלה".
סולאיר אנרגיות מתחדשות מעדכנת הבוקר (א') כי ביום שישי התקבל האישור הסביבתי הסופי (RCA) משלטונות צ'ילה הנדרש להקמת פרויקט אנפק (Energías y guas del Pacífico) שבאזור מדבר טקמה (צפון צ'ילה). האישור משלים את מארג ההיתרים המהותיים ופותח את הדרך למעבר לביצוע מלא של הפרויקט בכפוף לקבלת היתרי בנייה ואישורים פרודצודאליים נלווים. הפרויקט משלב מתקן התפלת מי-ים בקיבולת של עד כ-80 מיליון מ"ק לשנה, תחנת כוח סולארית בהספק של כ-150 מגה-וואט ומערך אגירת אנרגיה בהיקף של כ-500 מגה וואט לשעה, במטרה לספק מים מותפלים באופן עצמאי למכרות נחושת, ליתיום וברזל באזור גם מחוץ לשעות השמש. (הקשר שוק: בצ'ילה נרשמת עלייה מתמשכת בצריכה מים לאור גידול בביקוש למתכות ירוקות והתחזקות ההישענות על התפלת מי-ים למגזר הכרייה).
הקו הצפוני נועד לשרת את אזורי הכרייה Diego de Almagro ואף את פרויקט Nuevo Cobre (בבעלות משותפת של CODELCO ו- Rio Tinto). הקו המזרחי מיועד להספקת מים לאזור Salar de Atacama (מרחב פעילות כריית ליתיום). בכך מציע פרויקט אנפק פתרון מים יציב ובר קיימא למכרות נחושת, ליתיום וזהב בלב מדבר אטקמה – תוך הפחתת התלות במי תהום והקטנת טביעת הרגל הסביבתית של התעשיות.
עלות ההקמה מוערכת בכ-2.4 מיליארד דולר, שנת פעילות מייצגת ראשונה צופה כ-565 מיליון דולר הכנסות וכ-380 מיליון דולר EBITDA (הערכות פנימיות עדכניות). האישור הנוכחי מגיע בהמשך לדיווחי החברה מיום 14.8.2024 ומיום 31.8.2025 על קידום התכנון וההיתרים. בסולאיר מציינים כי תכנית העבודה היא למכור את רוב ההחזקות בפרויקט למשקיע אסטרטגי בעד פרמיה יזמית טרם ההקמה, ולהיוותר כבעלת מניות מיעוט בפרויקט מניב – מודל המאפשר מימון יעיל לצד שמירת ערך ארוך-טווח.