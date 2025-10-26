תיק אישי
לפני פתיחת שבוע המסחר: מדדי וול סטריט בשיא כל הזמנים, והודעה על הסכם מסחר בין ארה"ב לסין

השבוע יתפרסמו דוחות ענק של מטא, גוגל, אפל ומייקרוסופט. המדדים בת"א סגרו שבוע מקוצר במגמה שלילית, לעומת עליות חדות בוול סטריט

 

 
הסכם מסחר בין ארה״ב לסין / תמונה: Dreamstime הסכם מסחר בין ארה״ב לסין / תמונה: Dreamstime
 
גיא חזן - יועץ השקעות
26/10/2025

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;

1. ישראל: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר מקוצר במגמה שלילית:

מדד ת"א 35 ירד 0.37%

מדד ת"א 90 ירד 1.57%

מדד ת"א 125 ירד 0.65%

ארה"ב: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד S&P 500 עלה 1.92%

מדד הדאו ג'ונס עלה 2.20%

ומדד הנאסד"ק עלה 2.31%

2. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הודיע הבוקר כי ארה"ב וסין הגיעו להסכם מסגרת לגבי הסכם הסחר. 

3. מדדי הוול סטריט סגרו את סוף השבוע בשיא של כל הזמנים.

4. השבוע יתפרסמו דוחות של חברות מרכזיות בוול סטריט: ויזה, מטא, מייקרוסופט, גוגל, אפל, שברון ואקסון מובייל.

