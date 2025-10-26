לפני פתיחת שבוע המסחר: מדדי וול סטריט בשיא כל הזמנים, והודעה על הסכם מסחר בין ארה"ב לסין

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;
1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר מקוצר במגמה שלילית:
מדד ת"א 35 ירד 0.37%
מדד ת"א 90 ירד 1.57%
מדד ת"א 125 ירד 0.65%
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד S&P 500 עלה 1.92%
מדד הדאו ג'ונס עלה 2.20%
ומדד הנאסד"ק עלה 2.31%
2. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הודיע הבוקר כי ארה"ב וסין הגיעו להסכם מסגרת לגבי הסכם הסחר.
3. מדדי הוול סטריט סגרו את סוף השבוע בשיא של כל הזמנים.
4. השבוע יתפרסמו דוחות של חברות מרכזיות בוול סטריט: ויזה, מטא, מייקרוסופט, גוגל, אפל, שברון ואקסון מובייל.