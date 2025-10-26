בית בכפר קיבלה היתר חפירה ודיפון מותנה לפרויקט החדש בבאר יעקב

הפרוייקט בבאר יעקב מסמל כניסה לאזור גיאוגרפי חדש, ומקדמת את אסטרטגיית ההתרחבות של הרשת המובילה

באר יעקב הינו אזור מבוקש ומתפתח, הבית החדש מצטרף למפת הפעילות של בית בכפר, הפועלת כיום ב-5 אתרים בפריסה ארצית: שניים בכפר סבא, גדרה, ביתן אהרון וחוף כנרת;

המהלך מהווה אבן דרך ראשונה בהקמת הבית השישי של הרשת, עם סטנדרט מגורים קהילתי ויוקרתי;

לדברי מיקי פרנס, מנכ"ל בית בכפר, ״אנחנו שמחים על ההיתר לפרויקט הדגל החדש של בית בכפר במרכז הארץ, עם מענה מתקדם וכולל לבני הגיל השלישי. בזכות תכנון נכון ומדויק, ניסיון של מעל 30 שנים ורכישת הקרקע במחיר אטרקטיבי, בית בכפר תוכל לשווק את הבית הטוב והמתקדם ביותר באזור ובמחיר אטרקטיבי ביותר.

הבית החדש ממוקם בנקודה אסטרטגית - במע״ר בצמוד לבניין העירייה החדש שנבנה בימים אלו ובצמוד לפארק ולתחנת המטרו העתידית שתמוקם בתוך המגרש.

במשך כ- 5 שנים עמלנו לטייב ולדייק את הזכויות בקרקע והגענו למוצר מדויק ומיטבי להתחרות עם בתי הדיור המוגן הקיימים ואלו שמוקמים בימים אלו באזור זה.

נתון נוסף ומשמעותי, בצמוד לבית החדש שיוקם בלב שכונת האקליפטוס החדשה בבאר יעקב, על הקרקע ההיסטורית של מחנה צריפין, הוקמה שכונה חדשה המונה כ- 40 אלף תושבים, מה שהופך את באר יעקב מיישוב לעיר בישראל עם פוטנציאל גידול של כ- 100,000 תושבים בעשור הקרוב.אנו ממשיכים לקדם את חזוננו - מתן פתרון מגורים המשלב סטנדרט תכנון ובנייה יוצאי דופן לצד מגוון שירותים ופעילויות אשר תורמים לאיכות החיים ובניית קהילה פעילה. חותם האיכות והאיתנות הפיננסית של רשת בית בכפר בא לידי ביטוי באזורים ובפרויקטים חדשים שלנו.״

חברת בית בכפר (ת״א: בכפר), מודיעה כי התקבלה החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה למתן היתר חפירה ודיפון מותנה (בתנאים) במתחם אותו היא מקדמת בבאר יעקב.

מדובר בקומפלקס דיור מוגן ראשון מסוגו באזור הכולל 249 יחידות מגורים לגיל השלישי, מחלקה סיעודית, שטחי מסחר, אזורי קהילה, שירותים רפואיים, מתקני בריכה וחדרי כושר. כלל שטחי הבנייה יעמדו על כ-38,800 מ"ר. הקרקע בשטח של כ-4 דונם מצויה בבעלות מלאה של החברה.

צפי ההשקעה הכוללת בפרויקט לרבות תכנון, תשתיות, בנייה וציוד עומד על כ-240–260 מיליון ש"ח, לא כולל עלות רכישת הקרקע, מס רכישה והיטלי השבחה.

לאחר השלמת הבנייה, מעריכה החברה כי NOI שנתי בשיעור תפוסה של 95% יעמוד על כ-19 מיליון ש"ח, וזאת בהתבסס על ניתוחים שמרניים הכוללים תחזית שכ"ד, הכנסות מהמסחר ושירותים סיעודיים.

להערכת החברה תחילת העבודות בפועל צפויה במהלך הרבעון הנוכחי, וזאת לאחר השלמת מכלול התנאים שנקבעו בהחלטת הועדה, לרבות קבלת האישורים הנדרשים מרשויות התכנון, רשות מקרקעי ישראל, המשרד להגנת הסביבה ויתר הגורמים הרלוונטיים, בהתאם להוראות הדין ולתנאי ההיתר.