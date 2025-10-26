הזוכות במכרז ׳מחיר מטרה׳ באריאל: דירות החל מ-1.073 מיליון שקל

"נרקיסי הנגב בע"מ, להו נכסים בע"מ" זכו במכרז של הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש ומשרד הבינוי והשיכון לבניית 79 יח"ד במתחם בבנייה רוויה במסלול 'דיור במחיר מטרה' בשכונת אמירים באריאל
הזוכות ישלמו לרשות על הקרקע כ-2 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח)
מחיר דירה החל מ-1,073,000 ₪
מכרז מס': יש/326/2025
אריאל
מרחב איו"ש
במכרז שאליו הוגשה הצעה אחת שווקה בהצלחה קרקע במתחם לבניית 79 יח"ד למגורים בבנייה רוויה מתוכן כ-40 יח"ד במחיר מטרה וכ-39 בשוק החופשי. על הקרקע ישולם לרשות כ-2 מיליון ₪ (לא כולל פיתוח ומע"מ). המכרז המקורי היה לבניית 421 יח"ד ב-6 מתחמים, כיוון שהוגשה רק הצעה אחת, בפועל שווק מתחם אחד לבניית 79 יח"ד.
הדירות יימכרו בהנחה של 600,000-661,000 ₪ ממחיר דירה בשוק החופשי.
מחיר התחלתי לדירה 1,073 אלף ₪.
אומדני המחירים לזכאים בדירות ששוקו במסלול "מחיר מטרה":
מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר 1,073 אלף ₪.
מחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר 1,312 אלף ₪.
מחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר 1,569 ₪.
*כל הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.
להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:
|
מתחם
|
שטח במ''ר בערך
|
מספר יח"ד מתב "ע במחיר מטרה
|
מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי
|
הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ -
|
גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח
|
סכום זכיה
|
שם זוכה
|
79216
|
14,742
|
40
|
39
|
26,992,889
|
2,601,000
|
2,001,605
|
נרקיסי הנגב בע"מ, להו נכסים בע"מ
המגרשים ששווקו במכרז מיועדים למגורים כחלק מתוכנית לישוב אריאל, שכונת אמירים המתפרשת על כ-402 דונם בחלק הדרום מערבי של הישוב.
מדובר בשכונת מגורים בת כ-731 יח"ד במבני מגורים בגובה של עד 3 קומות עם 12 יח"ד בבניין. לצד המגורים, שטחים לתשתית דרכים, שטחי תעסוקה, תיירות וציבור, חניון ומבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
תוצאות המכרזים מפורסמות באתר.