רם אמית, מוותיקי תחום הביטוח וממנהיגיו, הלך לעולמו

איש הביטוח והפיננסים הוותיק רם אמית הלך לעולמו, לאחר כ-60 שנה בתחומים אלה. אמית היה דמות משפיעה ומוערכת בעולם הביטוח והפיננסים בישראל. רבים ליוו אותו בדרכו האחרונה בהלווייתו שהתקיימה היום בבית העלמין קריית שאול.
במהלך דרכו הארוכה והמשמעותית בעולם הביטוח, הסתמן כמנהיג, כמקצוען, ופעל רבות גם בתחום החברתי, כשהיה מעורב בפרויקטים חברתיים, כמו ייעוץ פנסיוני חינם למי שנזקק לו.
רם אמית החל את דרכו בעולם הביטוח לפני כ-60 שנה, כשהצטרף ל"ציון חברה לביטוח", שם הגיע לאחר מגוון תפקידים לתפקיד המשנה למנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים ובריאות.
בשנת 2000 הקים את סוכנות הביטוח "רשת שיווק סוכנות לביטוח (2000) בע"מ". הוא היה גם ראש התחום המקצועי בלשכת סוכני הביטוח, ותפקידו כלל אחריות על תחום הרגולציה והתכנים המקצועיים.
אמית פיתח במהלך השנים מספר תוכניות ביטוח חדשניות, כולל ביטוח סיעודי ראשון כשהיה בין יוזמי פוליסת הסיעוד הראשונה בארץ שנקראה "סיעודית". בעבר אף קים חברה לייעוץ משכנתאות, שהייתה הראשונה בישראל בתחומה.
בלשכת סוכני הביטוח שימש בעבר בתפקידי והוביל פרויקטים משמעותיים, כמו ביטוחים סיעודיים וחינוך פיננסי. הוא שימש כראש התחום המקצועי בלשכה במשך שנים, עד 2014, כאחראי על תחומי הרגולציה והתכנים המקצועיים.
במהלך השנים גם התמחה בתכנון פיננסי למעמד הביניים ונשא את התואר CFP.
יהי זכרו ברוך.