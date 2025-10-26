שר האוצר מבטל את הכוונה למסות את קרנות ההשתלמות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע הבוקר כי לא יבטל את הטבות המס על קרנות ההשתלמות, במסגרת תקציב 2026, וזאת בניגוד להמלצות בכירי משרדו. לדברי סמוטריץ', "אנחנו נמצאים ביציאה ממלחמה ארוכה שמעמד הביניים מימן; לא נכון יהיה לבטל הטבת מס של העשירונים שמשלמים את רוב המס דווקא עכשיו". סמוטריץ' החליט גם לפסול את הצעת גורמי המקצוע באוצר, לבטל את הטבת המס על ההפרשה לפנסיה לבעלי משכורות גבוהות. לדבריו, לא נכון בזמן הזה להוסיף נטל מס לאדם העובד.

רק לפני שבועיים פרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר, מחקר שהמליץ לבטל את הטבת המס בקרנות ההשתלמות המהוות כלי מרכזי ונפוץ לחיסכון בשוק ההון. לפי המחקר, מדובר בהטבת מס שמיטיבה עם העשירונים הגבוהים כאשר רק 9% מהעובדים בעשירון התחתון מפקידים לקרן השתלמות, לעומת 83% מהעובדים בעשירון העליון. מדובר בהטבת מס לפיה אין תשלום מס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות עם הפדיון שלה (לפחות לאחר 6 שנות חיסכון).

לפי המחקר, בשנת 2024 הסתכמו הטבות המס בכ-10.7 מיליארד שקל, כשלהטבה יש אופי רגרסיבי ומרחיבה את אי השוויון בחלוקת ההכנסות: "גובה ההטבה השנתית הממוצעת לעובד בעשירון העליון עומד על 6,200 שקלים, פי 5.6 לעומת כ־1,100 שקלים בלבד בעשירון החמישי," טען המחקר.

יו"ר ההסתדרות ארנון בן דוד, יצא נגד הכוונה למסות את קרנות ההשתלמות (גם בריאיון בפאנדר) והכריז כי היא לא תעבור. מההסתדרות נמסר היום: "זו החלטה נכונה של השר סמוטריץ'. אנחנו שמחים על החלטת השר, שגם ככה לא היינו נותנים לה לעבור. זה החיסכון המשמעותי שיש למעמד הבינוני ומטה. יש להביא פתרונות אחרים שיביאו לצמיחה של המשק הישראלי. העובד הישראלי הוכיח בשנים האחרונות את תרומתו למשק, ועכשיו צריך להביא לו הצעות לצמיחתו".

