שער הדולר לאן? ניתוח טכני

למרות הירידות שראינו מאז ה-16-10 בקומפלקס המנייתי, לא ניתן לומר שישנו שינוי לטובה עבור הדולר במקומותינו. המצב הטכני והמהותי נשארו כשהיו, דהיינו באזור הנמוך של המסחר מאז יולי השנה. בואו נהיה כנים: אין כל כך הרבה סיבות לדולר לעלות כי אנו נמצאים בסוג של הפוגה מן המצב הקשה בו היינו קודם: הלחימה הסתיימה רשמית וישנה תוכנית 21 הנקודות שהאמריקאיים לוחצים מאוד לקיימה. עבור שוק ההון והמטבע זה האלמנט החשוב יותר ולא כל כך הדקויות של קיום ההסכם ברמה היומית.

ולמרות שישנן הפרות גסות מצד החמאס, זה עדיין לא מהווה סיבה לבריחה של הכסף הזר הגדול. אגב, המצב הזה נהדר עבור בנק ישראל. הוא עומד מהצד, מסרב להוריד את הריבית למרות האינפלציה הנמוכה, כאשר הוא נהנה מירידה מסוימת במחירים הנובעת מן החוזק של השקל. בכל אופן, הדולר-שקל ממשיך להראות עוצמה כמטבע מול המטבע האמריקאי כאשר המדינה עדיין לא הגיעה למנוחה ולנחלה.

ברקע, אנו עדים להמשך מדיניות הממשל האמריקאי להחלשת הדולר בכוונה אבל על כך ראו את הקטע על היורו... טכנית נאמר: כל עוד המטבע נמצא בין 3.27-3.32 אין הרבה מה לומר עליו. ירידה מתחת ל-3.23 תהיה משמעותית עקב יצירת שפל נמוך חדש. אז, נבין שהמצב אצלנו משתפר פלאים. לעומת זאת, מעבר ל-3.35 ואולי 3.40 יהיה אירוע שיכוון לשלילה מקומית משמעותית. בינתיים, נהנה מן היציבות הנמוכה של הדולר המקומי.

את הנאמר על הדולר-שקל ניתן לומר על היורו דולר. גם המטבע האירופי מתחזק לו מול הדולר אבל אין שם את הגורמים הצבאיים-מדיניים שישנם אצלנו. קודם כל, ישנה השפעה גדולה מאוד של המדיניות המכוונת של הממשל האמריקאי החדש: טראמפ מנסה לעודד את הייצוא (ועל יד כך את הייצור) מחדש ולהביא עוד אבן בקיר של "Make America Great Again".

מדיניות החלשת הדולר העולמי הגיעה לסוג של עצירה וזה גרם ביורו, כמו בהרבה מטבעות אחרים, להיכנס לדשדוש ארוך טווח מאז יולי השנה. כאן ישנו תחום רחב (1.185-1.135) וישנם תחומים צרים יותר. העניין פשוט: למרות שהיה ניתן לחשוב שלפנינו סימן של כלכלה טובה ביבשת האירופית העתיקה, אין זה נכון. הכלכלות הפרטניות של האיחוד ושל גוש היורו נמצאות במצב קשה מאוד בכלל ובפרט כאשר משווים אותן מול הכלכלה האמריקאית.

לכן, התצוגה הזו מייצגת את החולשה של הדולר ולא את החוזק של היורו כלל. המומנטום על הרצפה ומראה כמה אין עניין בזירה הזו... בכל אופן, טכנית נאמר את מה שכבר ניחשתם: מתחת ל-1.135 יהיה סימן של התחזקות הדולר ושיבוש התוכניות של טראמפ בטווח הקצר. אז, ייתכן שהיורו ייסע ישר לבחון את אזור ה-1.10 בואכה האזור שהוא אהב מאוד: 1.08. אבל, אם יפרוץ מעלה את 1.185 נראה סגירת עמדות קטיעת הפסד רבות שיכולות להביא את המטבע האירופי מהר מאוד ל-1.20 הפסיכולוגית כל כך. המון הצלחה לכולם!

