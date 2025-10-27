דפנה כהן-אשר מונתה למנכ"לית ליקורד (Lycored) בבעלות חברת אדמה

אדמה, מהחברות המובילות בעולם בתחום הגנת הצומח, מודיעה על מינויה של דפנה כהן-אשר לתפקיד מנכ"לית ליקורד (Lycored), חברה בת של אדמה, המפתחת, מייצרת ומשווקת תוספי תזונה לתעשיית הבריאות והביוטי ומרכיבים טבעיים לצבע, מרקם וטעם במזון ומשקאות. לחברה פעילות גלובלית ענפה ומטה החברה ומפעל הייצור העיקרי שלה בבאר שבע.
ליקורד, שחגגה השנה 30 שנות פעילות, היא היצרנית הגדולה בעולם של ליקופן (Lycopene), רכיב טבעי נוגד חמצון המופק מעגבניות, המשמש לייצור תוספי תזונה לתעשיית הבריאות והביוטי ולייצור מרכיבים טבעיים לתעשיית המזון והמשקאות. החברה פועלת במודל ייחודי של שימוש מלא בעגבנייה (0% tomato waste), ומספקת מעל 100 מוצרים שונים ליותר מ-75 מדינות, בעיקר בצפון אמריקה, אירופה ויפן. סל המוצרים של החברה כולל מגוון קרוטנואידים, ויטמינים, מינרלים וחומרים טבעיים לשיפור מזון.
כהן-אשר מביאה עמה כ-15 שנות ניסיון בינלאומי בפיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות, וניהול אסטרטגי של פרויקטים מורכבים. היא הצטרפה לאדמה בשנת 2017, ובתפקידה האחרון שימשה כמנהלת המיזוגים והרכישות של החברה, במסגרתו הובילה עסקאות בינלאומיות משמעותיות בפרו, יוון, ארה"ב ועוד. קודם לכן כיהנה כדירקטורית בכירה לפיתוח עסקי בטבע.
במהלך הקריירה שלה, כהן-אשר צברה ניסיון ניהולי גלובלי בעבודה עם תרבויות ושווקים מגוונים, בהם ארה"ב, אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה. בתפקידה החדש, היא תהיה אחראית על גיבוש ויישום אסטרטגיית הצמיחה של ליקורד, חיזוק מערך המכירות והשיווק הגלובלי, והידוק הקשרים ושיתופי הפעולה עם לקוחות החברה ברחבי העולם. היא תנהל את צוותי החברה בישראל, ארה"ב ואירופה.
אריק דיאודרה, יו"ר ליקורד וסמנכ"ל המסחר באדמה: "ליקורד היא חברה חזקה עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. דפנה מביאה עמה ניסיון רב בהפיכת אסטרטגיה למציאות, ומינויה של אחת מהמנהלות הבולטות שצמחו באדמה בשנים האחרונות מדגיש את החשיבות שאנו רואים בפעילות זו ואת האמון שלנו בפוטנציאל הצמיחה הטמון בה. אני בטוח שדפנה תוביל את ליקורד קדימה ותפתח עבורה הזדמנויות חדשות בתחומי המזון והבריאות".
דפנה כהן-אשר, מנכ"לית ליקורד הנכנסת: "אני נרגשת להוביל חברה המשלבת בין עוצמתם של רכיבים טבעיים לבין מצוינות מדעית ומחקרית, אל השלב הבא שלה. ליקורד תמשיך להיות שותפה לחדשנות בתחומי המזון, המשקאות, התוספים התזונתיים והביוטי, ולהציע פתרונות טבעיים ואיכותיים שמטפחים בריאות, יופי ואיכות חיים. נמשיך לעשות זאת תוך הישענות על בסיס מדעי חזק ועל מחויבות עמוקה לערכים שמלווים את ליקורד כבר מעל 30 שנה".