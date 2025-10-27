פינרג׳י חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם קונסורציום NetZero בהובלת Google ו-Microsoft

פרויקט הולידציה יתקיים בשלבים ויכלול התקנה והדגמה של מערכת של כ500kW ו-10MWh באחד מאתרי מרכזי נתונים של חברי NetZero, כחלק מהכנות לפריסה רחבת היקף בתשתיות דיגיטליות גלובליות. הפרויקט ימומן על ידי NetZero בהיקף מוערך של כ-2.3 מיליון ₪;

הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי עם NetZero לביצוע פרויקט הדגמה טכנולוגית רחבת היקף הינו בהתאם לדרישותיהן של החברות בקונסורציום (שחלקן הן לקוחות פוטנציאליים למוצר הסופי) במטרה למקסם את ההתאמה בין המוצר הסופי לדרישות השוק;

הפתרון של פינרג׳י נבחר מתוך יותר מ-70 חברות שהגישו הצעות לקונסורציום הבינלאומי, כאשר מטרת NetZero הינה להאיץ את אימוץ הטכנולוגיות שנבחרו על ידו, והגעתם לפריסה מסחרית נרחבת;

שיתוף פעולה זה מצטרף למזכר ההבנות שנחתם בחודש יולי בין פינרג’י לבין ענקית התשתיות האמריקאית Rosendin Electric שמטרתו שילוב טכנולוגיית ה-(Aluminum-Air Generator) AAG של פינרג’י בפרויקטי Data Centers ומיקרו-גריד בצפון אמריקה.

לדברי עמנואל לוי, מנכ״ל החברה, ״מדובר באבן דרך מהותית במסע שלנו להפוך את טכנולוגיית האלומיניום-אוויר לסטנדרט החדש של גיבוי נקי במרכזי נתונים (Data Centers). השותפות עם NetZero Innovation Hub, ממקמת את פינרג'י בלב העשייה העולמית בתחום הData Centers בתמיכה של מובילות טכנולוגיות כמו Google ו- Microsoft. בעידן ה-AI והחיפוש אחר פתרונות כלכליים וברי קיימא של החברות המובילות, בולטת הטכנולוגיה של פינרג׳י כפתרון פורץ דרך, אמין, המהווה אלטרנטיבה לגנרטורי דיזל המזהמים והיקרים ב-Data Centers.״

Net Zero Innovation Hub, הינה קונסורציום בינלאומי הכולל את Google, Microsoft, Data4, חברות ענן ו-Data Centers מובילות, וכן גם את Vertiv, Schneider Electric, Danfoss, ספקיות טכנולוגיות אנרגיה לשוק זה. NetZero נוסד כדי לבחור, לבדוק ולהאיץ את פריסת פתרונות אפס פליטות מתקדמים עבור תעשיית מרכזי הנתונים בעידן הבינה המלאכותית.

חברת פינרג’י בע"מ (TASE: PNRG), המפתחת טכנולוגיית גיבוי חשמל נקי מבוסס אלומיניום-אוויר, מתכבדת לעדכן כי בהמשך לדיווחים קודמים, בדבר בחירת טכנולוגיית החברה ע"י הקונסורציום Net Zero Innovation Hub for Data Centers בהובלת Google ו-Microsoft, כפתרון מרכזי להחלפת גנרטורי דיזל במרכזי נתונים (Data Centers), החברה מתכבדת לעדכן על חתימת הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם NetZero.

במסגרת הפרויקט, הצדדים ישתפו פעולה לטובת ביצוע תהליך הדגמה וולידציה למערכות גיבוי אלומיניום-אוויר של החברה AAG – Aluminum-Air Generator בקנה מידה גדול לשילוב בתשתיות מרכזי נתונים (Data Centers), כהכנה לפריסה מסחרית גלובלית. הפרויקט יאפשר תהליך בדיקה מותאם לדרישותיהן של חברות בקונסורציום NetZero (שחלקן הן לקוחות פוטנציאליים למוצר הסופי) על מנת למקסם את ההתאמה בין המוצר הסופי לדרישות השוק. מטרת NetZero הינה להאיץ את אימוץ הטכנולוגיות שנבחרו על ידם, והגעתם לפריסה מסחרית נרחבת.

הפרויקט ינוהל על ידי ועדת היגוי משותפת לשני הצדדים. במסגרת הפרויקט, אשר פעולות ההדגמה והוולידציה שלו ימומנו על ידי NetZero (סכום מוערך של כ-2.3 מיליון ₪), החברה תתקין מערכת בהספק של כ-500 קילו-ואט וקיבולת של כ-10 מגה-ואט-שעה באתר של אחת החברות ב-NetZero. תהליך ההדגמה והוולידציה של המערכת יתבצע בשלבים הצפויים להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2026.

להערכת החברה, עבודות תכנון והנדסת המערכת יסתיימו במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2025, ובהתאם, פועלת החברה לקביעת תקציב הפרויקט ובכלל זאת בחירת קבלני המשנה לייצורה והרכבתה של המערכת.

ככל שיפותח קניין רוחני הקשור לטכנולוגיית אלומיניום-אוויר במסגרת הפרויקט, הוא יהיה בבעלות מלאה של החברה.