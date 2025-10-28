עו"ד שי אהרונוביץ` "סטטיסטיקות מראות שרוב גילוי מרצון עושים בסוף התקופה, יש לנו עוד 8 חודשים"

על הגילוי מרצון

שי: סטטיסטיקות מראות שרוב גילוי מרצון עושים בסוף התקופה, יש לנו עוד 8 חודשים.

גילוי מרצון זה הליך קשה מבחינת הדין, כי אתה בא ומוחל לאנשים על עבירת מס. אני לא מכיר בדין הפלילי שיש במדינת ישראל הרבה דברים כאלה שמוחלים, יכול להיות שלא מעמידים לדין או מתעסקים בעבירות, אבל שאומרים לאדם שיקבל חנינה למפרע, זה צעד קשה ובסופו של דבר הוא צעד שיותר בצד של משרד המשפטים, שאמון על החוק במדינת ישראל, כל אחד אמון בזה שלו, אבל בוודאי בראייה רוחבית וכולי, זה יועצת משפטית לממשלה. ובסופו של דבר ההנחייה הזו יצאה אחרי שזה אושר על ידה. הנושא של, אני יודע שמה שמאוד מפריע לכאורה יש כמה דברים, גם נושא האנונימיות. גם פה, זה היה התנאי להוצאת הגילוי מרצון, בסוף בחרנו כן להוציא אותו למרות שידענו שיש פה קושי שהפעם אין הליך אנונימי. תכף אגיד על המזומן. אמיר ידבר על זה וירחיב. נתנו דברים שיכולים להרגיע. ובסוף שאומרים לך בתור מייצג אין מה לעשות תצטרך לתת את השם מהיום הראשון זה בעייתי. הבעיה של להפקיד את הכסף המזומן.

ירון: נגיד 10 מיליון שקלים הון שחור. שאר כסף רוצה להפקיד לבנק ובנקים לא נותנים.

שי: לגבי הפקדת מזומן ספק אם נוכל לפרוץ. לגבי כספים בצורה כסף בחו"ל, שתיים כספים בקריפטו מטבעות וירטואלים. כאן אנחנו בהחלט מנסים לפרוץ את זה מול בנק ישראל, בכמה דרכים, אחד יש מהלך של פתיחת חשבון בנק בחו"ל, בארה"ב, לפי מה שאנחנו מבינים הבנקים יותר פתוחים בקבלת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים. הטראומה שעברו הבנקים שעברו לפני עשור בערך ממשיכה ללוות אותם עד היום. יש להם קציני ציות היום, מערכת ציות, אגב, מזכיר לכולם, חוק המזומן לא חל על הבנקים כי לא חל על מוסדות כספיים, אבל הבנקים הרבה יותר קפדניים מגופים אחרים כי הם החילו על עצמם רגולציה חמורה. ומנסים לפרוץ את זה גם באמצעות פתיחת חשבון בארה"ב שאפשר להפקיד לשם את הכסף.

ירון: תסביר. אוכל לפתוח?

שי: יש בעיה שאפילו את כספי המיסים, גם נתנו פתרון עם חשבון בנק של בנק ישראל שאם מסרבים כספי מיסים בבנקים לקבל תוכל להפקיד שם וגם זה מהלך שלא בדיוק מצליח כי זה פתוח רק ליחידים ולא לחברות והרבה מאוד גופים לא רוצים לקבל סירוב מבנק. ואז זה כסף מלוכלך ומגיע לשם. אז רוצים לאפשר להפקיד מי שיש כסף בחו"ל ועושים לו פרצוף כאן, אז תפקיד שם.

ירון: עשה גילוי מרצון כדי שאפשר להשתמש בכסף.

שי: זה יש צוות שיושב בעבודה אינטנסיבית, בנק ישראל וממונה על בנקים מנסים כן לנסות להזיז אותם גם ראשות להלבנת הון, אני אומר שבאמת מקווה עכשיו, שלא רק בגלל זה, גם אם זה יעזור בכלל העבודה שהמלחמה הסתיימה ובאמת מקווה שאפשר לחזור, תכף נדבר על פיצויים שילוו עוד כמה שנים, אפשר לחזור לעבודה שגרתית, מתכוון להכניס לתוכנית עבודה מיידית להיכנס לזה מאוד חזק בחודשיים שלושה קרובים, מבחינתי ומדבר על גבייה, אפשר להסתדר בלי כספים של גילוי מרצון אבל צריך אותם ב26, אז צריך לעשות עבודה.

ירון: בשביל שתפרוץ את זה תחשוב שאני יש לי הון שחור מלפני 7 שנים ואני מגלה לך עליו. אתה יודע שאם אני בגלל הריבית והצמדה של 7 שנים אשלם 100% מהכסף. יש לי הון שחור 2 מיליון אצטרך לבוא עם ריבית והצמדה לשים לך 2 מיליון וקדימה או אפילו יותר. אז אין היגיון למי שיש גילוי מרצון עם ריבית דריבית וריבית בשנים האחרונות במיוחד, לשלם לך את כל הכסף.

שי: הפיל הגדול זה איך מביאים את הכסף של הקרן, אמרתי גם לנגיד בנק ישראל בפגישות, שהבנקים יהיו מוכנים לקבל את כספי הקרן, כי אחרת אם לא יכול להביא את כספי קריפטו לפה ולהשתמש בהם, אז בסדר, אולי לא בחקירות שלומי לא יתפוס אותי כי יהיה לי חסינות, אבל מצד שני אני לא יכול להביא ולהשתמש בכסף. אכנס בעובי הקורה אחרי החגים והמלחמה הסתיימה.

בהמשך לדברי שר האוצר אמש בכנס, כי בכוונתו לעודד עלייה באמצעות פטור ממס לעולים חדשים גם על הכנסות בישראל, אמר שי:

בחו"ל יש אווירה קשה, קשה מאוד, אחרי השנתיים האחרונות האנטישמיות שפרצה, בצרפת זה הרבה שנים, גם באנגליה יהודים שמעולם לא חשבו, הם אהבו את ישראל אבל לא חשבו לעקור למדינת ישראל, כולל אנשים מאוד אמידים, וגם מעמד ביניים וכולי, וגם ארה"ב שבוע הבא בחירות בניו-יורק מעריך שאתם קוראים כתבות ושומעים דברים, באמת אומר לכם ממקור ראשון, יהודים מרגישים לא נעים.

ירון: מבקש רק דבר אחד. הנה יושב הצוות שלך. מחר תגיד להם יש חקיקה, בואו נכתוב חוק, בואו נכתוב תקנות, בואו נעשה טפסים מקוונים, בואו נעשה זה כדי שחקיקה תצא לפועל, פשוט פשוט, שלא עכשיו אותו עולה חדש יצטרך להיות מדען בפיזיקה גרעינית בשביל לקבל את הפטור כדי שיוכל, והחקיקה תהיה אם וכשאר ככה וככה, חקיקה פשוטה.

שי: צריך להבין, מחר יש ישיבה עם השר וצריך לראות מה השר חותר. כל עוד זה נקודתי בתקופת זמן מסוימת, נניח עד סוף 26, למשך מספר שנים, עוד פעם אני אומר, העלייה מהמערב יושבים שם על סיר בשר וכל החשש מהאנטישמיות צריך לעזור להם. יש עלייה מארצות מצוקה ויש מארצות מערב. עלייה רוסית בתחילת שנות ה90 הצילה את הכלכלה הישראלית. אם נביא עכשיו 70-100 אלף בעלי עסקים, אני מעודד אותו 10 שנים להמשיך עסק שם ולא להביא לפה, אז אם ניתן הוראת שנה, לא יעלה הרבה למדינה, אפלייה מול הציבור הישראלי, אבל צריך לתת פה באומץ. למרות שרועדת לי היד בדבר כזה. כי ניסינו כל השנים לוותר את הפטור ולא הצלחנו להכיל את חובת הדיווח. והיא מתחילה ב2026 למי שיש פטור ל10 שנים. אז להגיד לאחים שלנו בצרפת אנגליה קנדה ארה"ב מדינות המערב, לא רק, אבל משם פוטנציאל שיעניין אותם, בואו עכשיו, תצטרפו לפלא הזה, זה הזמן צריך להכות בברזל עכשיו.

מהקהל: אתמול פרסמתם טיוטות טפסים של חובת דיווח ל26, אם מישהו באולם יצליח להבין מה צריך לעשות בחובת דיווח בטפסים, רק 6-7 עמודים שצריך לדווח, אני לא הבנתי אותם.

ירון: על חובת דיווח של מה שאתה מרוויח בחו"ל של העולים. כמה עמודים?

שי: רק 6.

ירון: בלי החוזר.

שי: לא אמרנו שדיני המס יהיו פשוטים מאוד.

ירון: נבוא לשר ונגיד אם מבין תדווח, אם לא אז תפנה לשר.

בנושא הפיצויים. חשוב לנו מאוד לעבות את קרן הפיצויים בעובדים איכותיים וטובים שנוכל לטפל במסלולים האדומים, וחשוב לנו מאוד והתחייבנו לכנסת שתצא עמדת המנהלת לכל מיני סוגיות שהחוק לא נותן להם ביטוי, ויש להם פרשנות, ודיברנו עליהם בוועדה סוגיות בנושא עונתיות תנודתיות תמיכה, עוד לא פורסם, כי קיבלנו את החוזר ממש בתחילת הכנס, יום לפני הכנס, כארים עבד על זה ולחץ על כל הגורמים כל יום שזה ייקרה, חשוב לנו הגיבוי שלך, על ההסכמות שנגיע להסכמות משותפות בדבר הזה שיהי גיבוי לכארים לנהל את הזה, כי נתנו מלא הערות כרגע, אבל עמדת המנהל ברורה לציבור מתי מוסיפים ומתי מורידים מענק ואיך מביאים עוד עובדים למסלולים האדומים.

שי: באמת הקדשתם חלק בצדק, יש לא מעט דיונים פה בנושא של נזקים עקיפים ומענקים וכולי, אחד בהחלט ואנחנו יודעים, בהנהלת הרשות, אני אישית ואמיר דהן כמובן שנושא פיצויים הולך להעסיק אותנו עוד תקופה ארוכה, גם נזקים ישירים מעולם לא היה לנו להתעסק ב30 בניינים שצריך להקים מחדש, גם התעסקות לא פשוטה, בית משותף רכוש משותף, כמות הבניינים שקרן פיצויים, בניינים, לא בתים צמודי קרקע, בנייה רוויה במשך השנים אולי היו 2-3 במשך כל המלחמות. אז זו עבודה, גם נזקים עקיפים. קודם כל עושים מאמצים לראות איך מתגברים את קרן הפיצויים ב3-4 שנים הקרובות גם אתי תעזור לנו מול נציבות שירות המדינה, קרן פיצויים צריכה לקבל מבנה ארגוני יותר מעובה, כי זה לא היה עד היום. כי רשות המיסים צריכה גם לעבוד על הדברים האחרים שלה. עובדים על זה בכל מיני דרכים, צריך לזכור, שומות עצמיות 10 מיליארד אפשר לחסוך 5 מיליארד שקל. לא מעט כסף מהמדינה, אבל לא נוכל להחזיק את הציבור הרבה זמן, נצטרך ליישן שומות ולקבל שומות עצמיות, מדבר עם אמיר איך. לגבי מה שצריך, העבודה שכרים עם כל העומס כרמד בלשכת המנהל, אתם יודעים אנשים בתור רמתים אתם זוכרים גם נדב נגר ויובל כולם רזו בחצי, גם כרים, זו באמת עבודה, גם כרים הוביל את הנושא של רווחים כלואים, העובדה שכראים ביקשתי שייתן גב כי באמת היינו צריכים את הראש שלו כאן ואת התמיכה שלי ולכן זה. האיש לא נמצא כאן ואפשר להגיד, אמיר דהן שזכה ביקיר השירות הציבורי שמקבלים אותו 3 בשנה מכל השירות הציבורי בישראל, לא סתם זכה.

שי: כמי שרואה פרספקטיבה של כ20 שנה, מקצוע ייעוץ המס נמצא במקום גבוה ומקווה שנקדם, ואתה באמת דוחף אותי כל הזמן, גם שהייתי מזכיר מועצת יועצי המס ניסינו לקדם את המקצוע, ופה מדבר לעובדי רשות המיסים, לראות איך מסדירים רישיון ייעוץ מס למי שעבד ברשות המסים מעל עשור, יש לנו תקנות מוכנות לזה, ב6-7 השנים האחרונות המצב והאתגרים שהמדינה עוברת גורמים לכך שיש דברים דחופים יותר והנושא לא מקודם בועדת הכספים. הייתה פגישה רלוונטית במועצה עם מי שאחראית ברשות המסים על תפעול מועצת יועצי המס יחד עם הלשכה המשפטית, והלוואי שנצליח לקדם את זה בחודשים הקרובים או מיד שתהיה לנו כנסת חדשה, ננסה בכנסת הזו.

על המהפכה הטכנולוגית ברשות המסים

שי: עובדים חזק, לא מעט נציגי שעם וגם חטיבת השומה שמובילה את הדברים.

לקראת 26, אמורים לסיים שמבחינתי: 1. כל הנתונים שבמשך השנה נבלעים במחשבי רשות המסים ממקורות שונים יוצפו בצורה אוטומטית בדוח שנתי, זה לא פשוט משפטית אבל נתגבר על זה, המטרה שלי לראות דוח שרשות המיסים נותנת לך נתונים ואתה לא צריך לבוא בסוף השנה ולעשות מה שנקרא עוד פעם עבודה סיזיפית, 2. כמה שיותר דברים שיגיעו בAPI מהנהלת חשבונות ולא צריכים עוד מתווך שיעלה עוד פעם בפרך את הכל, כשהדברים האלו יעשו אז גם העבודה שלכם תהיה יותר קלה.

ירון קרא לשי למפות יחד את הדברים שמכבידים על העסקים והמייצגים ולפשט אותם.

שי: לגבי לשבת יחד, בהחלט מרים את הכפפה, מבקש מחלי שנתאם עם הלשכות ואיתכם ולשכת רואי חשבון, נקבע יום תוכנית עבודה 26, אדאג שיארגנו, אשתדל בחודש הקרוב יחד עם רשות המיסים גם אני אהיה ושעם ונשמע את הדברים הכואבים, יש כל הזמן שיח, אבל נשמע את הדברים.

ירון: יש דברים שהיה שיח הרבה זמן ועד שלא חתכת לא קרה. אנחנו צריכים את המנהל, לדוגמה הדוח המקוון, לפני שפזית נכנסה לעניינים עשו דוח מקוון, עשו דוח מקוון קבעו איך יעשה אנשים שבחיים לא הגישו דוח, אבל הם קבעו. אנחנו מגישים דוחות כל החיים שלנו ועשו לנו דוח מקוון, ובישיבה הראשונה אמרתי "לא יקרה לא ישים חלום בהקיץ, תעשו הכל מחדש לא התייעצתם איתנו, הכל מחדש ואז נדבר" וזה עיכב בשנה ואז פזית נכנסה התחלנו שיח, עשינו דבר דבר ואז זה קורה. מה שלא קרה עם 61 שמי שלא הוציא תלוש משכורת בחיים עשה את 61 ואז קיבלנו את זה ואנחנו עושים טלאים, ושאנחנו מדברים על בירוקרטיה יושבים פה החבר'ה של מעמ וזה אחד הדברים שאנחנו רוצים שיהיו בתוך הנושאים שנדבר עליהם. כי היום לפתוח תיק במעמ קשה מאוד, לוקח הרבה זמן, אני בא לפתוח תיק לשרה בישראל, שפרשה מהכנסת, כולם יודעים מי זאת, עושה יעוץ אסטרטגי לוקח חודשיים, תביא תעודה של יועץ אסטרטגי ואין לה. לא רוצה להגיד לך כמה זמן לקח לי על מקבילים שלך בתפקיד, כאילו לא מכירים אותם.

שי: לי יש תיק פתוח בגלל התמלוגים שאני מקבל על הספר.

ירון: מקווה שיהיה לך תגמולים מספיק זמן על הספר כי חצי שנה אין לך יסגרו לך את התיק, תבוא בזמן. מה אני רוצה להגיד? שכולם פוחדים מהפיקטיביות, עד שאתה פותח לאדם תיק חודש חודש וחצי, אז מה הוא עושה בינתיים? עובד במזומן, כל החשש והפחד, אתה לא רואה את השם? באתי לפתוח תיק ליו"ר ועדת כספים. אמרתי אני לא מתערב.

גבייה על הכנסות משכירות

שי: אנחנו רואים כבר עכשיו, ומכאן איך אומרים? כבר רואים עכשיו שהגבייה השנה של 10% מהרגע שהשקנו את המערכת החדשה היא יותר גבוהה 10% מהשנים הקודמות, למה? כי צריך להעלות את החוזים והדיווחים יותר אמת, לא אתם חלילה, לא חושד באף אחד בקהל, ואומר עוד פעם, ברגע שצריך לצרף את החוזה, אני מבין, קיבלנו לא מעט טלפונים בעניין הזה, אומר שצריך להעלות את החוזים בינינו זה דבר חשוב מאוד ובסדר, אני מעריך אגב שככל, העולם משתנה, לאט לאט עוד ועוד ועוד אנשים שמשכירים דירות יעברו לשלוח חוזה במה שנקרא בפלאפון עם חתימות אלקטרוניות אז עוד שנתיים שלוש השוק יהיה יותר וככה חוזה יהיה אונליין, אז אני מבין שלקבל ערימה ממי שמשכיר 4-5 דירות זה עבודה ונפל עליכם, כמו במסמק שעורכי דין צריכים לסרוק כשקודם היו שמים. בקובץ אחד לסרוק, דויד הגיע. מסכים, נשתדל להקל, כן נערוך בחודש הקרוב נעשה, ניקח את חדר ההרצאות בג'נרי למטה, נביא את הנציגים נערוך את היום כמו שצריך כדי שבאמת יהיה ענייני ולא שיחת קיטורים.

מי שמדווח בפיילה, פתאום צריך להכניס את החוזים מסתבר שהיה עלייה בשכירות. הסטטיסטיקאי היה אצלינו בפגישת עבודה, פרופ' פלוס איש יקר, עבדתי איתו גם במפי וישבנו ואמרתי לו שחלק מעליית מחירי שכירות שפתאום מתבטאת בזה, הם עושים את זה אחרת ומתקשרים, אבל יכול להיות שגם הדיווחים קצת יותר דיווחי אמת.

ירון: רוצה לחבר את זה גם לנושא גבייה. הראשון לדעתי והוא אצלך ולא בדיון בינינו, זה שאני חושב שצריך לעשות האצלת סמכויות גדולה יותר לדרגי השטח, ומדבר על פקדי שומה וממונים אזוריים. צריך לעשות האצלת סמוכיות לממונים אזוריים שמכירים את השטח והם צריכים לקבל את ההחלטות ולא צריך את הזמן הזה ועומס הזה שמייצרים על החבר'ה של נטע, ואני סמוך ובטוח שזה יקל על כולם, כי בסוף, יש צוואר בקבוק מעלה ואין הרבה אנשים, והם כורעים תחת הנטל והעמוס וכל דבר עולה להחלטה ודברים צריכים להישאר, תנו סמכויות למנכלים שלכם בשטח זה יקל על כולנו יימנע עיקולים ודברים יימנע הכל, זה אחד.

שי: גם על פתיחת תיק וגם על זה, עוד פעם, איך שאני רואה את הדברים, אני וההנהלה, ראשית גם בזה, הכניסה של האמצעים הטכנולוגיים תפתור חלק גדול מהבעיות, גם בנושא פתיחת התיקים שלא התייחסתי קודם, פתיחת התיק בדומה לחשבוניות ישראל צריכה לעבור למערכת מרכזית אחת, הממונים האזוריים לא צריכים להיות אלה שמה שנקרא מתמודדים בפרונט בעניין הזה, אלא מערכת מרכזית מערכת AI שבודקת את כל הסמחים וכולי, אנחנו בכיוון לשם, גם דויד ונטע עובדים על זה, יש עבודה לעשות ולא עוד הרבה זמן נעביר לשם קודם כל לגבי סמכויות, מי שמכיר אותי ואת נטע אנחנו סומכים לחלוטין על פקידי שומה ומנהלים אזוריים, במעמ במכס, מבחינתי המנהל, אני תמיד אומר, ותמיד אמרתי לעובדים מתחתיי כל מי שעושה דברים ביושרה, גם אם אחר כך מתברר שעשה טעות, לא קרה שום דבר, אומר עוד פעם, יש למנהלים את הסמכויות גם להתפשר בתיקים וכולי, כל דבר בגבולות הסביר ויושרה מקצועית וסומך עליהם לחלוטין, האצלנו לא מעט סמכויות בנושא גבייה. וזה מתקשר למה שהשר דיבר אתמול, מאגר נתוני אשראי, אנחנו שותפים עם בנק ישראל במאגר נתוני אשראי, החזון או החלום שהנושא של תשלומים, מעבר למה שניתן היום במחשב, בן אדם רוצה לפרוס תשלום, מייצג וכו' נישום, המטרה שייכנס למערכת שלנו ייתן הסכמה, שנקבל את הנתונים מייד, זה במאיות השנייה, ממאגר נתוני אשראי, מערכת שלנו תעשה מה שנקרא חשיבה של בינה מלאכותית האם מדובר בנישום מה שנקרא תקין, ותיתן לו את האפשרויות לבצע תשלומים גם אם הם ארוכים למעט דברים חריגים לחלוטין ומעריך שנצליח.

ירון: כמה גבית יותר? 50 מיליארד עוד לא נגמרה השנה.

שי: עוד לא 50. 30 ומשה ומיליארד.

בהחלט היה, זה החוזק של הכלכלה הישראלית, יחד עם, צריך לתת קרדיט, דובי היה אתמול, אתה, השר, העובדה שממשלת ישראל קיבלה החלטה להזרים כספים גדולים מאוד גם בנושא פיצויים גם כמות המילואימניקים והרבה מענקים למי שהיה, גם אלו חזרו בצורת מיסים, שתיים, כלכלה ישראלית הציגה חוזק מופלא, בזכות המגזר העסקי, בזכותכם, וגם צעדים אמיצים שנעשו, יותר קל להגיד לא בנוכחותו, לא יודע מי השר בכנס שלך בנובמבר 26, בעזרת השם, אבל אין ספק ששר האוצר, חידת ה100, יהיה מישהו כנראה, רק השבוע אמרו לי שני שרים אחרים שאמרו לי שהם רוצים שרי אוצר. הבחירות בדיוק עוד שנה מהיום אם הם בתאריך. רק רוצה לתת מילה טובה לשר, כי באמת חושב ואתה שואל למה המדינה עמדה ככה זה באמת נאמר אתמול וחשוב לי להגיד נכון שזה השר שבחר אותי ואני לכאורה לא אובייקטיבי. מי שמכיר אותי אני אוהב היסטוריה, אפשר ללמוד, דברים חוזרים על עצמם, אוהב את ההיסטוריה של דיני מס מדינת ישראל, וחושב שהשר הזה מבחינת צעדים שעשה עומד בשורה אחת עם ספיר ומודעי ונתניהו, שאם לוקחים את שרי אוצר שגם היו בתקופות מאתגרות, ספיר בשנים הראשונות ונתניהו בהצלחת הכלכלה ב2003 עם שרון כמובן, גם צעדים לא פופולריים. בסוף השר הביא לגבייה ומה ששמר על יציבות מדינת ישראל ומקווה ששנה הבאה נוכל להפחית.

ירון: רשות המיסים לפעמים לוקחת פוזיציה, ומטפלים בזה, בניגוד לחוק, ועל ידי זה שהם קובעים הנחייה במקום ללכת למחוקק ולחוקק חוק מחליטים שרכב מעל 3.5 טון לא יוכר המעמ.

יש חוק במדינת ישראל שרכב מעל 3.5 טון חשבונית המעמ מוכר. רוצה מעמ לשנות את זה? ילך למחוקק וישנה את החוק. לא יכול להיות שמעמ ייקח פוזיציה ופתאום יחליט שהחקיקה בנושא הרכב שכל כך קשוחה גם בתקנות הרכב וגם בחקיקה הזו.

לא עושים כאלה החלטות חד צדדיות ובסוף מכניסים אותך לתוך פינה.

שי: קודם כל כפי שיודעים לא בכל דבר בדיני המס אפשר לרוץ למחוקק. חושב שכולנו מעריך אתה נולדת לתוך המקצוע, אביך זכרונו לברכה גם היה יו"ר ראשות המיסים ויועץ מס, אבל רובינו לא נולדו למקצוע, וחלק ממה שמרתק לעבוד בתחום המיסים שהוא תחום דינמי ויצירתי, שונה מרוב ענפי המשפט האחרים שהם יותר מה שנקרא הטבע שלהם להיות ביותר סטגנציה. ובאמת, עוד פעם כי דיני המס הם חלק מה שנקרא מהעולם הכלכלי עסקי שמתפתח כל הזמן. אז יש צורך לתת תשובות גם איפה שחוק לא ברור. דוגמה הפוכה, הרבה מבקרים אותי על החלטה בנושא הטיפים.

ירון: אתה מתכוון לזה שיש החלטה פנימית, דעו לכם, שעל סילברדו כן, החשמלי, אבל החלטה פנימית כזו. ההחלטה היא על מכוניות. לא על סילברדו שכן. אמיר אני יודע מה אני אומר, ההחלטה הפנימית שפורסמה לממונים האזוריים היא שעל סילברדו כן ייתנו. אממה? לנו לא גילו שזו החלטה פנימית, רק להם גילו. החלטה הפנימית צריכה להיות החוק, מעל 3.5 טון מעמ מוכר. מה שכל החלטה אחרת מנוגדת לחוק.

שי: אז אני רוצה להגיד, צריך לזכור גם בחוקים ובמעמ איפה שעושים אביוז אז לבוא ולטעון תכנון כולי. את נושא 3.5 טון נבדוק, אני מכיר את ההנחיה בנושא ההאמר החשמלי, מסכים איתך לחלוטין שכללי משחק צריכים להיות הוגנים, שווי רכב והוצאות רכב אני ופזית מדברים על זה אחד הדברים שהוא מאוד חשוב, המחוקק קבע דברים שאף צד לא יפרוץ אותו כי זה נושא רגיש בין שביר לרגיש. בהחלט נבדוק את זה.

גיתית שלומי: בשביל 200 רכבים הכנסתם את כל השוק לחוסר ודאות, בשביל זה פרצתם את החוק בצורה כלכך אגרסיבית?

שי: שמחוקק אמר 3.5 טון, הם היו באמת רכבי עבודה, היום דברים זה, ירון אמר בצדק, לכו שנו בכנסת, צריך לבדוק את זה, אמיר על זה, נבדוק יחד עם השומה ננסה לראות.

אבל באופן כללי. יש כמות פרסומים חסרת תקדים בשנה וחצי האחרונות בעיקר בחטיבה מקצועית שמפרסמת עמדות. היה חסר תקדים ב20 שנה אחרונות, זו ממגמה שתהיה שקיפות, כי קודם כל, אני אומר שוב, אומרים כך או כך שכל הציבור יידע ולא רק מי שיש לו קשרים או מה שנקרא ליודעי חן וכולי, חושב עוד פעם, ההנחייה לא צריכה להיות למגירה, צריכה להיות גלויה לכולם. ראשות המיסים צריכה להיות נתונה לביקורת וספציפית 3.5 טון נבדוק את זה.