קדימהסטם וטארגטג׳ין מודיעות על שיתוף פעולה לפיתוח דור חדש של טיפולים תאיים מבוססי עריכה גנטית

קדימהסטם בע"מ (ת"א: KDST), חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני המפתחת טיפולי תרפיה תאית פורצי דרך למחלות קשות כגון ALS וסוכרת, מודיעה כי חתמה על מזכר הבנות (MOU) עם TargetGene Biotechnologies Ltd, חברה מובילה בתחום טכנולוגיות העריכה הגנטית המדויקת.

שיתוף הפעולה הפוטנציאלי מאחד בין פלטפורמות התרפיה התאית הייחודיות של קדימהסטם – בהן AstroRx®- לטיפול ב- ALS ו- IsletRx לטיפול בסוכרת – לבין פלטפורמת העריכה הגנטית החדשנית של TargetGene, המבוססת על הנחיה מדויקת של DNA ומאפשרת שינויים גנומיים מרובי-מטרות (multiplexed) ברמת דיוק גבוהה במיוחד, תוך מזעור פעילות לא-מכוונת.

בהתאם למזכר ההבנות, בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם סופי ומחייב, שתי החברות יפתחו במשותף ויבחנו מוצרים תאיים מבוססי עריכה גנטית, במטרה לשפר את הביצועים הטיפוליים, היציבות והבטיחות של התאים המטופלים. שיתוף פעולה זה נועד להאיץ את פיתוחם של טיפולים תאיים חדשניים ובני-קיימא, בעלי פוטנציאל לריפוי מחלות מהחמורות בעולם.

מזכר ההבנות יוצר מסגרת לפעילות מו"פ משותפת, שיתוף טכנולוגי והזדמנויות רישוי עתידיות, ומהווה בסיס לשיתוף פעולה אסטרטגי ארוך-טווח בין החברות. מדובר בצעד משמעותי נוסף באסטרטגיית קדימהסטם להרחבת צנרת הפיתוח שלה באמצעות טיפולים תאיים מבוססי עריכה גנטית, ובחיזוק מחויבותה להביא פתרונות משני-מחלה למטופלים ברחבי העולם.

יואל שיבולת, מנכ"ל TargetGene, אמר: "שיתוף הפעולה עם קדימהסטם הוא צעד מרגש בהתפתחות הרפואה התאית. על ידי שילוב טכנולוגיית העריכה הגנטית המדויקת של TargetGene עם פלטפורמות תאי הגזע החדשניות של קדימהסטם, נוכל לדחוף את גבולות האפשרי ברפואה רגנרטיבית — וליצור טיפולים בטוחים ויעילים יותר, שנועדו לשפר את חיי המטופלים לטווח הארוך."

פרופ’ מישל רבל, המדען הראשי ומייסד קדימהסטם, הוסיף: "השילוב של עריכה גנטית מדויקת עם תאי טיפול שמקורם בתאי גזע פותח אופקים חדשים ברפואה רגנרטיבית. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להתאים את התאים כך שיפעלו באופן ביולוגי מיטבי, ישפרו את תפקודם ויעניקו פוטנציאל טיפולי משמעותי לחולי ALS ולחולים במחלות קשות נוספות."

רונן טויטו, יו"ר ומנכ"ל קדימהסטם, ציין: "שיתוף הפעולה עם TargetGene מהווה קפיצת מדרגה נוספת במשימתנו לפתח טיפולים תאיים מרפאים. השילוב בין פלטפורמות תאי הגזע המתקדמות שלנו לבין כלי העריכה הגנטית החדשניים של TargetGene יאפשר לנו לפתח תאים חכמים ועמידים יותר, בעלי יעילות ובטיחות משופרות לטווח הארוך."