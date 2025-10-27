פריצת דרך ליורוג׳ן: קוד ביטוחי קבוע לתרופת ZUSDURI ב- Medicare ו- Medicaid החל מ-2026

פארמה בע"מ (נאסד"ק: URGN), חברת ביוטכנולוגיה מובילה המחויבת לפיתוח ומסחור של פתרונות חדשניים לטיפול בסרטן דרכי השתן וסוגי סרטן ייחודיים, פרסמה היום כי תוכניות הביטוח הממשלתיות בארה"ב (CMS) Medicare ו- Medicaid הקצו קוד קבוע במערכת HCPCS (Common Procedure Coding System) רמה II קוד J9282 - (J Code) עבור התרופה ZUSDURI™ (מיטומיצין) לשלפוחית השתן, התרופה הראשונה והיחידה המאושרת על ידי ה- FDA לטיפול במבוגרים עם סרטן חזרתי בשלפוחית השתן מסוג LG-IR-NMIBC. הקוד ייכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2026, והוא נועד להקל על יצירת תהליך אחיד לחיוב ולהגשת תביעות ביטוח רפואי במחלקות אשפוז חוץ של בתי חולים ובמרפאות הרופאים.
"קבלת J Code קבוע מ- CMS מהווה אבן דרך תפעולית חשובה בהשקתZUSDURI ", מסרה ליז בארט, נשיאה ומנכ"לית יורוג'ן, "הקוד החדש צפוי לפשט את תהליכי ההחזר הכספי למטפלים במוקדי הטיפול השונים, בכפוף למדיניות הכיסוי הביטוחי של כל משלם. חשוב מכך, מדובר בצעד נוסף להבטחת גישה חלקה של מטופלים עם סרטן שלפוחית שתן חזרתי מסוג LG-IR-NMIBC לאופציה טיפולית חדשנית זו. על ידי צמצום חסמים אדמיניסטרטיביים, אנו מסייעים לרופאים להתמקד במתן הטיפול ולמטופלים לקבל את התרופה הנחוצה להם ללא עיכובים או חוסר ודאות מיותרים."
J Code הינו סוג ספציפי של קוד HCPCS רמהII , המשמש לחיוב בגין תרופות שלא ניתנות במתן אוראלי, כגון תרופות כימותרפיות, מדכאי חיסון ותכשירי אינהלציה.
מערכת HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System) היא מערכת סטנדרטית המשמשת לחיוב ולדיווח על תביעות ביטוח רפואי עבור אספקה רפואית ושירותים רפואיים אחרים שאינם נכללים במערכת Current Procedural Terminology, אשר מטפלת בקידוד של פרוצדורות רפואיות.