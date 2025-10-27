אופטימיות לקראת מפגש טראמפ־שי

שוק המניות הסיני היה תנודתי לאחרונה על רקע התפתחויות מדיניות וגיאו־פוליטיות. כעת, כאשר הכותרות בנוגע ליחסי ארה״ב־סין הופכות לחיוביות יותר לקראת פגישת טראמפ־שי הצפויה השבוע, אנו ממליצים למשקיעים להגדיל חשיפה לטכנולוגיה סינית ולחברות סיניות איכותיות.
תחום הטכנולוגיה בסין מציע חדשנות, צמיחה ברווחים וערך.
להערכתנו, לראלי במניות הסיניות יש עוד מרחב לעליות.
אף שהסיכונים הגיאו־פוליטיים והמסחריים עדיין קיימים, התחזית לשיתוף פעולה משופר בין וושינגטון לבייג'ינג הולכת ומשתפרת.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מציין:
״בתוך שוק המניות הסיני אנו מעדיפים חברות מובילות ואיכותיות בענפי הענן, המסחר האלקטרוני, הבינה המלאכותית והתשתיות הדיגיטליות, וכן גופים פיננסיים וחברות שירותים נבחרות הנהנות ממגמות הנזילות המקומית. היעדים החדשים שלנו למדד המניות MSCI China עומדים על 95 לדצמבר 2025 ועל 100 ליוני 2026 – מה שמעיד על פוטנציאל עלייה דו־ספרתי ביחס לרמות הנוכחיות".
עוד לדברי האפלה:
״אף שהסיכונים טרם הוסרו במלואם, אנו סבורים כי השילוב בין צמיחה חזקה ברווחי החברות, תמיכה מדינית משמעותית והערכות שווי אטרקטיביות מצדיק גישה חיובית כלפי סין. הגישה החיובית שלנו כלפי סין תורמת גם להעלאת התחזית שלנו למניות אסיה למעט יפן, כאשר היחלשות נוספת של הדולר האמריקאי והסביבה המאקרו־כלכלית הנוחה יחסית באזור צפויות לתמוך בתשואה חד־ספרתית גבוהה במדד המניות האזורי במהלך 12 החודשים הקרובים״.
