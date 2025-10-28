תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

גמל להשקעה, ספטמבר 25, מנורה מבטחים בכללי, אלטשולר שחם במניות - ליגת FUNDER גמל להשקעה

גמל להשקעה בספטמבר 2025 - ליגת FUNDER - במסלול המניות, יש חמישה גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים | תשואת המסלול הכללי בשנה האחרונה עובר את תשואת מסלול מחקה S&P500 | תשואה הראל גמל להשקעה מסלול מניות, ל-5 שנים היא הגבוהה בין כל הגופים בכלל המסלולים השונים של אפיקי החסכון השונים | סיקור ליגת FUNDER בגמל להשקעה – מסלול כללי, מניות ומחקה S&P500

 

 
גמל להשקעה בספטמבר / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime / עיבוד: פאנדרגמל להשקעה בספטמבר / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime / עיבוד: פאנדר
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/10/2025

מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; רו״ח אמיר אייל יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 

סיכום התשואות לחודש ספטמבר. לאור אופיו של אפיק הגמל להשקעה, יותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר אפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי). אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות, וכן את מסלול המחקה S&P500. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.

תובנות עיקריות

  1. התשואה של הראל במסלול המניות, היא הגבוהה ביותר מכל הגופים בכל המסלולים השונים – גמל, השתלמות, פנסיה, ביטוח מנהלים, גמל להשקעה וחסכון לכל ילד.
  2. תשואה ממוצעת במסלול המניות כמעט על 101%.
  3. שני גופים במסלול המחקה S&P500 פרסמו תשואה ל-5 שנים. חמישה הגופים במסלול המניות עוברים את התשואה של גופים אלה ל-5 שנים.
  4. פער של מעל 50% בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול המניות.
  5. בתשואה החודשית, תשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, הן המסלול הכללי והן מסלול המניות עוברים את מסלול המחקה S&P500.
  6. חלק מהגופים במסלול המניות, משיאים תשואה ל-3 שנים גבוהה מזו של מסלול המחקה S&P500.
  7. הפער לטובת מסלול ה-S&P500 בתשואה ממוצעת ל-3 השנים האחרונות עדיין קיים, אבל הצטמצם משמעותית מהמסלול הכללי וממסלול המניות. בהחלט משהו שראוי לשים אליו לב, בעיקר כשמדובר באפיק השקעה נוסף על המסלולים הפנסיוניים, בעל מאפייני חסכון מובהקים.
  8. במסלול המניות ישנם חמישה גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים, שני גופים עם תשואה מעל 120%.

 

תשואות מסלול כללי – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.04%. מנעד התשואות נע בין 1.59% (הפניקס) ל-2.47% (מנורה מבטחים). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-10.69%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-13.49%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-39.7%. התשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-50.53%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 2.47%. אלטשולר שחם במקום שני עם 2.4%. הראל (2.07% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 13.3%, ומובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 18.01%, ואף מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 57.28%. ילין לפידות (1.88% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 42.67%.
 

קופות גמל להשקעה מסלול כללי

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

2.47%

12.04%

15.34%

39.53%

51.51%

1,297

8675

אלטשולר שחם

2.40%

11.11%

12.71%

39.83%

39.56%

4,903

7798

כלל

2.09%

11.67%

15.35%

37.70%

52.37%

1,470

7988

הראל

2.07%

13.30%

18.01%

42.44%

57.28%

2,649

8211

אנליסט

2.05%

10.91%

14.85%

41.71%

53.80%

3,482

7834

מגדל

2.03%

11.74%

15.13%

40.11%

51.77%

863

7936

מיטב

2.00%

11.26%

14.83%

41.74%

52.98%

2,537

7978

אינפיניטי

2.00%

10.26%

14.83%

40.42%

54.34%

140

9638

ילין לפידות

1.88%

10.16%

12.31%

42.67%

52.28%

3,676

11390

מור

1.85%

11.88%

14.86%

41.25%

54.32%

5,187

12538

הפניקס

1.59%

3.22%

0.20%

29.27%

35.63%

110

7908

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.04%

10.69%

13.49%

39.70%

50.53%

 

 

 

תשואות מסלול מניות – הראל מובילים בתשואה ל-5 שנים

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד. פערים משמעותיים החודש של מעל אחוז, בין המקום הראשון לאחרון. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.54%. מנעד התשואה נע בין 2.97% (ילין לפידות) ל-4.12% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת עלתה ל-18.68%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-24.75%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים קפצה ל-72.97%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-100.96%.

אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 4.12%. כלל במקום שני עם 3.82%. הראל מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן - מתחילת השנה, בשנה האחרונה, 3 ו-5 השנים האחרונות עם 24.12%, 34.32% 84.33% ו-123.27% בהתאמה.
 

קופות גמל להשקעה מסלול מניות

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם

4.12%

17.62%

19.62%

72.02%

71.37%

4,480

7799

כלל

3.82%

19.17%

25.00%

62.24%

94.23%

570

7991

מגדל

3.69%

19.30%

25.76%

71.81%

99.81%

530

7934

הראל

3.55%

24.12%

34.32%

84.33%

123.27%

1,690

8522

מיטב

3.55%

19.12%

25.54%

72.99%

101.22%

970

7860

הפניקס

3.51%

18.71%

26.31%

68.41%

94.17%

749

7975

מור

3.49%

20.62%

26.00%

69.43%

97.94%

3,623

12537

אנליסט

3.48%

16.03%

21.84%

77.18%

101.32%

5,491

7836

אינפיניטי

3.20%

16.16%

23.49%

75.12%

121.09%

278

11407

ילין לפידות

2.97%

15.95%

19.58%

76.21%

105.15%

3,250

11394

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.54%

18.68%

24.75%

72.97%

100.96%

 

 

 

תשואות מסלול מחקה S&P500 – מיטב מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את מסלול המחקה S&P500, גם כדי שיהווה מישור ייחוס לשאר המסלולים, בעיקר למסלול המניות, וגם כדי לבחון את ההבדלים בין הגופים. העניין הגובר במסלול מחקה S&P500 מביא את הגופים השונים להשיק מסלולים מחקי מדד S&P500 באפיקי החסכון השונים.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.58%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 3.31%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-4.52%. התשואה הכוללת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-75.19%. מיטב והפניקס הם הגופים היחידים שמציגים תשואה ל-5 ששנים.

מיטב מנצחים החודש עם 2.75%. הפניקס אחריהם עם 2.68%. מיטב מובילים מתחילת השנה עם 3.71%. מנורה מבטחים (2.61% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונות עם 4.8%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 77.98%. מיטב והפניקס, הם הגופים היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.
 

קופות גמל להשקעה מסלול S&P500

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

2.75%

3.71%

4.66%

76.59%

101.45%

1,461

13259

הפניקס

2.68%

3.70%

4.56%

77.98%

102.13%

4,040

13250

הראל

2.66%

3.30%

4.56%

76.69%

---

2,209

13414

מנורה מבטחים

2.61%

3.41%

4.80%

73.66%

---

738

13874

מגדל

2.52%

3.20%

4.69%

76.83%

---

928

13563

אנליסט

2.52%

3.20%

4.46%

68.99%

---

1,334

13854

אלטשולר שחם

2.44%

3.03%

4.33%

---

---

1,022

14865

כלל

2.44%

2.92%

4.14%

75.59%

---

963

13344

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.58%

3.31%

4.52%

75.19%

---

 

 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

 


מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; רו״ח אמיר אייל יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי

x