גמל להשקעה, ספטמבר 25, מנורה מבטחים בכללי, אלטשולר שחם במניות - ליגת FUNDER גמל להשקעה

מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; רו״ח אמיר אייל יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
סיכום התשואות לחודש ספטמבר. לאור אופיו של אפיק הגמל להשקעה, יותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר אפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי). אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות, וכן את מסלול המחקה S&P500. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.
תובנות עיקריות
- התשואה של הראל במסלול המניות, היא הגבוהה ביותר מכל הגופים בכל המסלולים השונים – גמל, השתלמות, פנסיה, ביטוח מנהלים, גמל להשקעה וחסכון לכל ילד.
- תשואה ממוצעת במסלול המניות כמעט על 101%.
- שני גופים במסלול המחקה S&P500 פרסמו תשואה ל-5 שנים. חמישה הגופים במסלול המניות עוברים את התשואה של גופים אלה ל-5 שנים.
- פער של מעל 50% בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול המניות.
- בתשואה החודשית, תשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, הן המסלול הכללי והן מסלול המניות עוברים את מסלול המחקה S&P500.
- חלק מהגופים במסלול המניות, משיאים תשואה ל-3 שנים גבוהה מזו של מסלול המחקה S&P500.
- הפער לטובת מסלול ה-S&P500 בתשואה ממוצעת ל-3 השנים האחרונות עדיין קיים, אבל הצטמצם משמעותית מהמסלול הכללי וממסלול המניות. בהחלט משהו שראוי לשים אליו לב, בעיקר כשמדובר באפיק השקעה נוסף על המסלולים הפנסיוניים, בעל מאפייני חסכון מובהקים.
- במסלול המניות ישנם חמישה גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים, שני גופים עם תשואה מעל 120%.
תשואות מסלול כללי – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.04%. מנעד התשואות נע בין 1.59% (הפניקס) ל-2.47% (מנורה מבטחים). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-10.69%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-13.49%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-39.7%. התשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-50.53%.
מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 2.47%. אלטשולר שחם במקום שני עם 2.4%. הראל (2.07% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 13.3%, ומובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 18.01%, ואף מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 57.28%. ילין לפידות (1.88% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 42.67%.
|
קופות גמל להשקעה מסלול כללי
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
2.47%
|
12.04%
|
15.34%
|
39.53%
|
51.51%
|
1,297
|
8675
|
אלטשולר שחם
|
2.40%
|
11.11%
|
12.71%
|
39.83%
|
39.56%
|
4,903
|
7798
|
כלל
|
2.09%
|
11.67%
|
15.35%
|
37.70%
|
52.37%
|
1,470
|
7988
|
הראל
|
2.07%
|
13.30%
|
18.01%
|
42.44%
|
57.28%
|
2,649
|
8211
|
אנליסט
|
2.05%
|
10.91%
|
14.85%
|
41.71%
|
53.80%
|
3,482
|
7834
|
מגדל
|
2.03%
|
11.74%
|
15.13%
|
40.11%
|
51.77%
|
863
|
7936
|
מיטב
|
2.00%
|
11.26%
|
14.83%
|
41.74%
|
52.98%
|
2,537
|
7978
|
אינפיניטי
|
2.00%
|
10.26%
|
14.83%
|
40.42%
|
54.34%
|
140
|
9638
|
ילין לפידות
|
1.88%
|
10.16%
|
12.31%
|
42.67%
|
52.28%
|
3,676
|
11390
|
מור
|
1.85%
|
11.88%
|
14.86%
|
41.25%
|
54.32%
|
5,187
|
12538
|
הפניקס
|
1.59%
|
3.22%
|
0.20%
|
29.27%
|
35.63%
|
110
|
7908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.04%
|
10.69%
|
13.49%
|
39.70%
|
50.53%
|
|
תשואות מסלול מניות – הראל מובילים בתשואה ל-5 שנים
במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד. פערים משמעותיים החודש של מעל אחוז, בין המקום הראשון לאחרון. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.54%. מנעד התשואה נע בין 2.97% (ילין לפידות) ל-4.12% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת עלתה ל-18.68%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-24.75%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים קפצה ל-72.97%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-100.96%.
אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 4.12%. כלל במקום שני עם 3.82%. הראל מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן - מתחילת השנה, בשנה האחרונה, 3 ו-5 השנים האחרונות עם 24.12%, 34.32% 84.33% ו-123.27% בהתאמה.
|
קופות גמל להשקעה מסלול מניות
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
אלטשולר שחם
|
4.12%
|
17.62%
|
19.62%
|
72.02%
|
71.37%
|
4,480
|
7799
|
כלל
|
3.82%
|
19.17%
|
25.00%
|
62.24%
|
94.23%
|
570
|
7991
|
מגדל
|
3.69%
|
19.30%
|
25.76%
|
71.81%
|
99.81%
|
530
|
7934
|
הראל
|
3.55%
|
24.12%
|
34.32%
|
84.33%
|
123.27%
|
1,690
|
8522
|
מיטב
|
3.55%
|
19.12%
|
25.54%
|
72.99%
|
101.22%
|
970
|
7860
|
הפניקס
|
3.51%
|
18.71%
|
26.31%
|
68.41%
|
94.17%
|
749
|
7975
|
מור
|
3.49%
|
20.62%
|
26.00%
|
69.43%
|
97.94%
|
3,623
|
12537
|
אנליסט
|
3.48%
|
16.03%
|
21.84%
|
77.18%
|
101.32%
|
5,491
|
7836
|
אינפיניטי
|
3.20%
|
16.16%
|
23.49%
|
75.12%
|
121.09%
|
278
|
11407
|
ילין לפידות
|
2.97%
|
15.95%
|
19.58%
|
76.21%
|
105.15%
|
3,250
|
11394
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
3.54%
|
18.68%
|
24.75%
|
72.97%
|
100.96%
|
|
תשואות מסלול מחקה S&P500 – מיטב מנצחים במסלול
אנחנו מסקרים גם את מסלול המחקה S&P500, גם כדי שיהווה מישור ייחוס לשאר המסלולים, בעיקר למסלול המניות, וגם כדי לבחון את ההבדלים בין הגופים. העניין הגובר במסלול מחקה S&P500 מביא את הגופים השונים להשיק מסלולים מחקי מדד S&P500 באפיקי החסכון השונים.
התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.58%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 3.31%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-4.52%. התשואה הכוללת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-75.19%. מיטב והפניקס הם הגופים היחידים שמציגים תשואה ל-5 ששנים.
מיטב מנצחים החודש עם 2.75%. הפניקס אחריהם עם 2.68%. מיטב מובילים מתחילת השנה עם 3.71%. מנורה מבטחים (2.61% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונות עם 4.8%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 77.98%. מיטב והפניקס, הם הגופים היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.
|
קופות גמל להשקעה מסלול S&P500
|
שם קופה
|
תשואה ספטמבר
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מיטב
|
2.75%
|
3.71%
|
4.66%
|
76.59%
|
101.45%
|
1,461
|
13259
|
הפניקס
|
2.68%
|
3.70%
|
4.56%
|
77.98%
|
102.13%
|
4,040
|
13250
|
הראל
|
2.66%
|
3.30%
|
4.56%
|
76.69%
|
---
|
2,209
|
13414
|
מנורה מבטחים
|
2.61%
|
3.41%
|
4.80%
|
73.66%
|
---
|
738
|
13874
|
מגדל
|
2.52%
|
3.20%
|
4.69%
|
76.83%
|
---
|
928
|
13563
|
אנליסט
|
2.52%
|
3.20%
|
4.46%
|
68.99%
|
---
|
1,334
|
13854
|
אלטשולר שחם
|
2.44%
|
3.03%
|
4.33%
|
---
|
---
|
1,022
|
14865
|
כלל
|
2.44%
|
2.92%
|
4.14%
|
75.59%
|
---
|
963
|
13344
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
2.58%
|
3.31%
|
4.52%
|
75.19%
|
---
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.
