חסכון לכל ילד בספטמבר - שלושה מנצחים שונים ב-3 מסלולים - ליגת FUNDER חסכון לכל ילד

חסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, כאשר במקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד. האפיקים העיקריים אליהם הועברו הכספים היו קופות הגמל שזכו במכרז, ושהתשואות בגינן מופיעות בסקירה זו, וכן הבנקים עם תשואות מובטחות בפקדונות השונים. כיום עולים קולות להפסיק את ההפקדה בבנקים, בשל נחיתות משמעותית בתשואות.

מחקר שנערך לפני מספר שנים הצביע על זה שמי שמפקידים בבנק, הם חוסכים מהפריפריה, והתשואה שהם מקבלים נמוכה משמעותית מזו שהציגו קופות הגמל, כולל אלה שנמצאות בסיכון נמוך. אמנם נקודת הבחירה העיקרית היא בתחילת ההפקדות, אולם שווה מאוד לשים לב להבדלי התשואות בין הגופים השונים, שכן לאחרונה אף אושר בכנסת תיקון שאומר שמי שהפקיד את כספי החסכון לכל ילד בבנק, יכול לשנות ולהעביר את הכספים לקופת גמל. לאור זאת בהחלט יש חשיבות לבחון היכן נמצא הכסף, מי מנהל אותו ומה התשואות של אותו גוף, בעיקר בטווחים הארוכים.

בנוסף, ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחסכון לטווח ארוך יחסית, אמורה להיות העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי.

מבחינת היקף הנכס המנוהל, לא מדובר כאן בהיקפים משמעותיים ביחס לאפיקים האחרים, אבל מדובר באפיק שרבים מושקעים בו, גם אם לא בסכומים משמעותיים. בכל מקרה כשבוחנים את הסך המנוהל בגופים השונים רואים שמרבית ההון נמצא דווקא במסלול בסיכון נמוך.



תובנות עיקריות

התשואה הממוצעת ל-5 שנים במסלול סיכון מוגבר כמעט כפולה מזו של מסלול סיכון בינוני, וכמעט פי-3.5 מהתשואה במסלול בסיכון נמוך. ארבעה גופים במסלול סיכון מוגבר חצו את רף ה-100% תשואה ל-5 שנים. פערים משמעותיים בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון במסלול בסיכון מוגבר. הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול סיכון נמוך עומד על כ-14%, שמהווה פער של מעל 50% בתשואה. הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול סיכון בינוני עומד על כ-21% המהווה פער של מעל 50% בתשואה. הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול סיכון גבוה עומד על כ-33%, שמהווה פער של 45% בתשואה.

מסלול סיכון מועט – אינפיניטי מובילים במרבית חתכי הזמן

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.33%. מנעד התשואות נע בין 0.95% (הראל) ל-1.59% (אינפיניטי). התשואה מתחילת השנה עלתה ל-7.64%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-10.35%. התשואה המצטברת ל-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-26.16%, והתשואה המצטברת ל-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-28.97%.

אינפיניטי מנצחים החודש עם 1.59%. אנליסט במקום השני עם 1.55%. אינפיניטי מובילים במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים עם 8.86%, 12.73% ו-31.23%. מיטב (1.47% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.95%.



חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אינפיניטי 1.59% 8.86% 12.73% 31.23% 33.58% 529 11374 אנליסט 1.55% 8.57% 11.40% 29.54% 31.69% 544 11365 אלטשולר שחם 1.54% 7.51% 8.67% 26.65% 28.35% 1,111 11325 מיטב 1.47% 8.74% 11.63% 30.91% 35.95% 614 11385 מגדל 1.30% 7.55% 10.12% 25.00% 29.01% 595 9896 מור 1.15% 8.48% 11.91% 25.39% 27.37% 524 9421 מנורה מבטחים 1.09% 5.77% 8.39% 20.27% 23.25% 585 11321 הראל 0.95% 5.66% 7.94% 20.26% 22.58% 1,293 11375 ממוצע 1.33% 7.64% 10.35% 26.16% 28.97%

מסלול סיכון בינוני – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.16%. מנעד התשואה נע בין 1.96% (אנליסט) ל-2.43% (אלטשולר שחם). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-11.331%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.41%. התשואה המצטברת ל-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים, עלתה ל-39.43%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים, עלתה ל-50.25%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש עם 2.43%. מנורה מבטחים במקום שני עם 2.41%. אנליסט (1.96% החודש) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן. ראוי לציין שהתשואה של אינפיניטי ל-3 שנים גבוהה מזו של אנליסט.



חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אלטשולר שחם 2.43% 11.42% 12.71% 40.64% 41.84% 2,145 11326 מנורה מבטחים 2.41% 11.59% 14.59% 38.99% 51.10% 177 11322 הראל 2.10% 10.40% 12.98% 34.41% 45.81% 508 11376 מגדל 2.02% 10.86% 14.09% 38.16% 47.34% 138 9897 מיטב 2.01% 11.44% 15.13% 41.97% 52.60% 276 11386 אנליסט 1.96% 12.13% 16.94% 42.42% 62.81% 204 11366 מור (*) 1.95% 12.75% 17.17% 38.17% 49.36% 35 9414 אינפיניטי (*) 2.12% 11.86% 16.51% 43.49% 57.48% 20 11375 ממוצע 2.16% 11.31% 14.41% 39.43% 50.25%

מסלול סיכון מוגבר – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 3.64%. מנעד התשואות החודש נע בין 2.99% (אינפיניטי) ל4.23% (מנורה מבטחים). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-18.59%. התשואה בשנה האחרונה עלתה ל-23.99%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים, עלתה ל-73.16%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-96.93%. ראוי לשים לב להבדלים בין התשואות בין הגופים השונים, הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים משמעותי.

מנורה מבטחים הם המנצחים החודש במסלול עם 4.23%. אלטשולר שחם במקום שני עם 4.1%. מור (3.39% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 21.95% וכן מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 30.05% בפער משמעותי מהמקום השני. בתשואה ל-3 שנים מובילים אינפיניטי עם 83.86%. אנליסט (3.44% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 104.86% בפער משמעותי מהגופים האחרים.



חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר שם קופה תשואה ספטמבר מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 4.23% 19.82% 25.03% 70.31% 102.41% 288 11323 אלטשולר שחם 4.10% 17.48% 19.32% 72.06% 71.91% 7,426 11327 הראל 3.82% 18.74% 23.99% 66.30% 97.81% 1,223 11377 מגדל 3.58% 18.51% 24.64% 68.45% 96.28% 188 9898 מיטב 3.56% 19.25% 25.60% 73.44% 101.66% 411 11387 אנליסט 3.44% 16.02% 21.13% 77.74% 104.86% 1,261 11367 מור 3.39% 21.95% 30.05% 73.13% 103.59% 423 9420 אינפיניטי 2.99% 16.90% 22.13% 83.86% --- 337 11373 ממוצע 3.64% 18.59% 23.99% 73.16% 96.93%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.



חסכון לכל ילד

