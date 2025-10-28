קרן נאמנות במוקד || אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

שוק המניות הישראלי חוזר למצבו האופטימי ביותר. מדוע? עקב העסקה הגדולה מבית הממשל האמריקאי. 21 הנקודות שבהסכם הזה, אם ניתן לקרוא לו הסכם בכלל, יכולות, עקרונית, להביא לשקט יחסי לתקופה ארוכה במזרח התיכון. לא "שלום של 3000 שנה" אבל גם על 40 היינו מתפשרים... בכל אופן, העובדה שהחטופים החיים חזרו כולם ושעובדים על החזרת החללים, יחד עם הפסקת אש די בתוקף, כל זה מהווה שינוי מרענן לגבי השנתיים שקדמו להסכם.

שינוי כזה מרענן שהוא חידש את המגמה החיובית שנעצרה קודם לכן. וכל עוד השקט היחסי הזה יתקיים, ושנתקדם ליישום החלקים הבאים של התוכנית, יחד עם יציבות או חיוב נוסף בוול-סטריט, אנו מצפים לימים טובים ויפים בבורסה הישראלית. הקרן שלפניכם הייתה הטובה בשלוש השנים האחרונות, ואחת מהמגייסות הטובות מהדיווח האחרון. הבה נתחיל!

פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מבית אילים, והיא וותיקה ממש, עם תאריך הקמה של מאי 2006. אבל, וזה אבל גדול, היה שינוי מדיניות משמעותי בסוף 2018 אשר איפס לחלוטין את הביצועים ההיסטוריים שלה עד אז. למרות זאת, עברו 7 שנים מאז, וזה אומר שיש לנו מספיק נתונים על מנת לחוות דעה טובה ומבוססת על הקרן. גודלה מכובד עם 1.725 מיליארדי שקלים הממקמים אותה במקום הראשון בקטגוריה.

דמי הניהול הנמוכים יחסית של 0.95% מצליחים לשים אותה במקום ה-28 מבין 30 הקרנות שבקטגוריה (מהיקרה לזולה). בקיצור: גדולה ופופולארית (גודל + גיוס) יחד עם עלות נמוכה. סטיית התקן גדולה למדי עם 2.75% אבל יש לקחת בחשבון את התקופה הקשה שעברנו מאז תחילת השנה. הקרן הצליחה להניב 62.79% שנתית כאשר הממוצע של הקטגוריה עומד על 58.61% והשוק הסחיר (ת"א 125) עשה "רק" 52.16%. מהחשיפות איננו לומדים דבר חוץ ממה שאנו יודעים: התמחות של המנהלים במניות המקומיות.

ביצועי הקרן





בחלק הזה של הסקירה, הגרפים מדברים, והגרף השנתי לעיל, בוודאי עושה זאת יפה מאוד. כמו כן, הרצף התשואתי ממלא את כל הציפיות על ידי גידול מתמיד בטווחים:





לפניכם שתי השוואות. שתיהן באותם טווחים: שלוש שנים, שנה, ושלושה חודשים. בהשוואה הראשונה, הקרן מול ת"א 125 ומדד המניות האמריקאי העיקרי S&P500 (ללא נטרול מט"ח):





מן ההשוואה הראשונה ברורים ביצועי היתר של השוק הישראלי מול האמריקאי אם לא מנטרלים את הדולר, והקרן של אילים טובה מן השוק... ההשוואה השנייה מביאה את חמשת הקרנות שהיו הטובות בטווח הארוך של השלוש שנים. מבית: הראל (2), ילין לפידות, ומיטב:





גם כאן ברור שהקרן של אילים נמנית עם הטובות בכל אחד מן הגרפים המוצגים כאשר ישנה קורלציה לא קטנה בין אותן קרנות. זה מעניין כי היינו מצפים לשוני גדול יותר בגלל אופי שונה של בתי ההשקעות...

גיוסים ופדיונות





יש לומר מיד: הקרן נהנית תמיד מגיוסים כאשר בשלוש השנים האחרונות ניתן למנות על יד אחת את המקרים שהיו בה פדיונות. אבל, בחצי שנה האחרונה ראינו כניסות יפות במיוחד והובלה של הקרן הזו בתחום הזה. עקומת נכסי הקרן מצביעה על כך בצורה ברורה מאוד. הנה הגיוסים בחמשת הקרנות של ההשוואה השנייה:



למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

המון הצלחה לכולם!

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]