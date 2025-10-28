ר.ג.א זכתה במכרז לפינוי ואיסוף אשפה ברשות מקומית במרכז הארץ

חברת ר.ג.א (ת"א: רגאש), מהחברות הגדולות והמובילות בישראל במתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה, ניקיון ותברואה לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים - מודיעה על זכייה במכרז למתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה לרשות מקומית במרכז הארץ. המכרז מהווה חידוש של התקשרות קודמת לתקופה בת 3 שנים, כשלרשות המקומית אופציה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 2 שנים (ובסה"כ עד 5 שנים).
להערכת החברה, המחזור השנתי הצפוי בגין מתן השירותים במסגרת המכרז עומד על סך של כ-6.8 מיליון ש"ח, והמחזור הכולל הצפוי לכלל תקופת ההתקשרות (תחת הנחת מימוש מלוא תקופת האופציה) עומד על סך של כ-34 מיליון ש"ח.
במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2025, דיווחה ר.ג.א על צבר הזמנות חתום בהיקף של כ-1.4 מיליארד ₪ לשנים 2025–2029, כולל חוזים קיימים ומכרזים שזכתה בהם החברה לאחרונה.
לדברי יו"ר ר.ג.א, דניאל לבנטל, "אנחנו ממשיכים לראות מגמת תנופה ברורה בפעילות החברה ובאמון שמביעים בנו לקוחותינו - רשויות מקומיות וגופים ציבוריים מכל רחבי הארץ. הזכייה הנוכחית מצטרפת לשורת זכיות נוספות בתקופה האחרונה ומשקפת את היציבות, האמינות והמקצועיות שמלוות את ר.ג.א כבר למעלה משלושה עשורים. אנו גאים להמשיך ולהיות שותפים מרכזיים בשיפור איכות החיים ובשמירה על סביבה נקייה ומתוחזקת עבור מאות אלפי תושבים בישראל."