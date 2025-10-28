הרשות עושה סדר בגמ"חים - יידרשו לניהול תקין ושקיפות

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת היום (ג’) טיוטת חוזר הוראות דיווח לנתוני פעילותם מוסדות הגמ"ח הפיננסיים, במסגרתו יחויבו מוסדות הגמ"ח הפיננסיים להעביר למפקח דיווחים תקופתיים. ברשות מעריכים שהיקף האשראי של הגמ"חים בשנה הוא כמה מיליארדי שקלים, והחוזר אמור לתת לה תמונה מדויקת.
הדיווח יציג תמונה פיננסית מלאה, ויכלול נתונים מהותיים על תזרים מזומנים, היקפי תרומות, פיקדונות, אשראי פעיל ואף נתונים על הלוואות המצויות בקשיי גבייה. עוד קובעת ההוראה כי גמ"חים מורכבים יחויבו בחוות דעת אקטוארית תקופתית שתאשר את תקפות המודל הכלכלי, תכלול ניתוח והערכת הסיכונים המהותיים בפעילות, ותחזית צופה פני עתיד.
מרשות שוק ההון נמסר, כי מוסדות הגמ"חים הפיננסיים, פועלים לרוב כמוסד קהילתי המעניק שירותים פיננסים ללא מטרות רווח, מתוך עקרונות של ערבות הדדית ועזרה לזולת. מוסדות אלה הוסדרו בחקיקה לראשונה בשנת 2022 לאחר שנים רבות בהם פעלו ללא פיקוח פיננסי, ואילו כעת, באמצעות חוזר ההוראות החדש, מספקת הרשות מסגרת רגולטורית להגנה על הציבור, תוך שמירה על הערך החברתי הייחודי של פעילות מוסדות אלה.
עוד מסבירים ברשות, כי בשונה ממוסד לגמילות חסדים רגיל, המספק לצרכן סיוע בדמות מוצר, מזון, שירות וכדומה (בדרך כלל ללא כל תמורה או בעד תמורה סמלית) ואשר מקורות המימון לכך הם מתרומות טהורות (ללא זכויות לקבלת אשראי או החזרת חלק מהתרומה או מענק), מוסד לגמילות חסדים המעניק שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית, מבצע פעילות פיננסית הדומה לפעילות בנקאית - המוסד מקבל פיקדונות מהציבור וכנגדם מעניק הלוואות, כל אלו ללא ריבית ולרוב גם ללא הצמדה כלשהיא. לרוב המוסד מקבל גם תרומות טהורות לשם מימון הוצאותיו התפעוליות או לצורך מימון הלוואות בלא ריבית. בשונה ממוסדות פיננסיים המציעים פעילות דומה, מדובר במוסד לרווחה קהילתית הפועל ללא כוונת רווח.
ניהול תקין ושקיפות
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל: "הפיקוח בתחום מוסדות גמילות החסדים נועד להבטיח כי פעילותם החשובה תישען על ניהול תקין, שקיפות ואחריות כלפי הציבור. הדרישה לדיווחים סדירים, מצטרפת לשורת פעולות שנועדו לאפשר פיקוח מתאים על פעילות הגופים, ולוודא שזו מבוצעת בסטנדרטים הראויים לגוף פיננסי בישראל. המהלך יחזק את האמון, יגן על חסכונות הציבור, ויבטיח את המשך ניהולם התקין של הגמ"חים כמוסדות פיננסים-חברתיים שמגבירים את הרווחה החברתית"